મહેસાણા: ઊંઝા APMCમાં ઈસબગુલના વેપારીઓને મોટી રાહત, 0% ટેક્સની સ્પષ્ટતા થતાં ખુશીનો માહોલ
ઊંઝા APMCના ઈસબગુલના વેપારીઓ અને પ્રોસેસરો માટે અત્યંત રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Published : October 9, 2026 at 1:44 PM IST
મહેસાણા: એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા માર્કેટ ગણાતા ઊંઝા APMCના ઈસબગુલના વેપારીઓ અને પ્રોસેસરો માટે અત્યંત રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઈસબગુલ પર જીએસટી (GST) ટેક્સ લાગુ કરવા બાબતે વહીવટી તંત્ર અને વેપારીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલી દ્વિધા તેમજ વિડંબનાનો આખરે સુખદ અંત આવ્યો છે. જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, ખેડૂતો દ્વારા માર્કેટયાર્ડમાં વેચવા માટે લાવવામાં આવતા અનપ્રોસેસ્ડ ઈસબગુલ પર ઝીરો ટકા ટેક્સ રહેશે. આ નિર્ણયની જાહેરાત થતાં જ ઊંઝા ગંજ બજારમાં વેપારીઓએ ફટાકડા ફોડીને ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી હતી અને સમગ્ર બજારમાં દિવાળી જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.
અર્થઘટનની ગૂંચવણ અને 5% ટેક્સનો બોજ
ઊંઝા એપીએમસી ખાતે મોટી માત્રામાં ઈસબગુલની આવક થતી હોય છે. વર્ષ 2017માં જીએસટીના અમલ બાદથી આ પ્રોડક્ટ વાસ્તવમાં નોન-ટેક્સેબલ શ્રેણીમાં જ આવતી હતી. જોકે, ડિપાર્ટમેન્ટ અને નિયમોના અર્થઘટનમાં ઊભી થયેલી મૂંઝવણને કારણે કેટલીક જગ્યાએ તેના પર 5 ટકા જીએસટી વસૂલવામાં આવી રહ્યો હતો. ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરીથી એપ્રિલ મહિના દરમિયાન ઈસબગુલની મુખ્ય સિઝન હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન જ તમામ પ્રોસેસરો અને વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી આખા વર્ષ માટેનો માલ ખરીદી લેતા હોય છે. સિઝન ટાણે જ મોટી ખરીદી પર 5 ટકા ટેક્સ ભરવો પડતો હોવાથી વેપારીઓ અને પ્રોસેસરો પર આખા વર્ષ દરમિયાન મોટો આર્થિક બોજ આવી પડતો હતો.
રાજ્ય સરકાર અને નાણામંત્રીની સક્રિય ભૂમિકા
આ ગંભીર સમસ્યાના નિરાકરણ માટે ઊંઝા એપીએમસી અને સ્થાનિક વેપારી એસોસિએશને એક થઈને સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આ મામલે અંગત રસ દાખવીને સમગ્ર પરિસ્થિતિને હકારાત્મક રીતે સમજી હતી. તેમણે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી આ મુદ્દો જીએસટી કાઉન્સિલ સમક્ષ મજબૂતીથી મૂક્યો હતો. કાઉન્સિલની બેઠકમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઊંઝાના વેપારીઓની માંગણીને તાર્કિક રીતે રજૂ કરવામાં આવી હતી.
GST કાઉન્સિલનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા તાજેતરમાં સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, ખેડૂત દ્વારા સીધો ગંજ બજારમાં લાવવામાં આવતો માલ ફ્રેશ હોય, ડ્રાય હોય કે પછી ક્લીન કરેલો હોય, જો તે પ્રોસેસ કર્યા વગરનો ઈસબગુલ છે તો તેના પર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં અને તે સંપૂર્ણપણે ૦ ટકા ટેક્સ હેઠળ નોન-ટેક્સેબલ ગણાશે. આ સ્પષ્ટતાને પગલે વેપારમાં રહેલી તમામ અડચણો દૂર થઈ ગઈ છે અને હવે વેપાર વધુ સરળ અને પારદર્શક બનશે.
આ નિર્ણયથી ખેડૂતોને તેમના પાકના પોષણક્ષમ ભાવો સરળતાથી મળી રહેશે. તેમજ સ્થાનિક પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગોને નવી ઊર્જા મળશે. ઊંઝા એપીએમસીના હોદ્દેદારો અને વેપારીઓએ રાજ્ય સરકાર, નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ તેમજ વહીવટી તંત્રનો આભાર માન્યો હતો.
આ પણ વાંચોઃ
અંબે માત કી જય! મહેસાણામાં સફેદ રાસની થીમ પર પ્રિ-નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી
ઉંઝા APMCમાં ફરી દિનેશ પટેલ ચેરમેન, વિષ્ણુ પટેલ બન્યા વાઈસ ચેરમેન