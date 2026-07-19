મહેસાણા LCBની મોટી સફળતા: 4 વર્ષથી મંદિરોને નિશાન બનાવતી 'ગરાસીયા ટોળકી' ઝડપાઈ, 15 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
પોલીસે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં મહેસાણા જિલ્લાના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં બનેલા મંદિર ચોરીના કુલ 15 વણઉકેલાયેલા ગુનાઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : July 19, 2026 at 9:40 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધાર્મિક સ્થાનો અને મંદિરોમાં ચોરીના બનાવો વધી રહ્યા હતા, જેને પગલે સ્થાનિક લોકો અને શ્રદ્ધાળુઓમાં ચિંતાની લાગણી વ્યાપેલી હતી. આ પ્રકારના વણઉકેલાયેલા ગુનાઓને શોધી કાઢવા માટે મહેસાણા પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હતી. આ દરમિયાન મહેસાણા એલ.સી.બી.ની ટીમને એક મોટી સફળતા હાથ લાગી છે.
પોલીસે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં મહેસાણા જિલ્લાના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં બનેલા મંદિર ચોરીના કુલ 15 વણઉકેલાયેલા ગુનાઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ સાથે જ રાજસ્થાનની કુખ્યાત 'ગરાસીયા ટોળકી' ના ત્રણ સક્રિય સભ્યોને સોના-ચાંદીના દાગીના તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ સાથે દબોચી લેવામાં આવ્યા છે.
ગુપ્ત બાતમીના આધારે હેરીટેજ હોટલ પાસેથી દબોચાયા
મહેસાણા એલ.સી.બીના સ્ટાફને પેટ્રોલીંગમાં દરમિયાનચોક્કસ ખાનગી બાતમી મળી હતી કે, મહેસાણાથી ઊંઝા તરફ જતા રોડ પર આવેલી હેરીટેજ હોટલની સામે રોડની બાજુમાં એક શંકાસ્પદ મોટરસાયકલ ઊભું છે. તેના પર બે ઇસમો બેઠેલા છે અને એક ઇસમ તેની બાજુમાં ઊભો છે. આ ઇસમો પાસે ચાંદીના માતાજીના મંદિરમાં લગાવવાના છત્તર છે, જે તેઓ ચોરી કરીને લાવ્યા હોવાની શંકા હતી.
બાતમીના આધારે એલ.સી.બી.ની ટીમે તાત્કાલિક તે સ્થળે દરોડો પાડીને ત્રણેય ઇસમોને કોર્ડન કરીને ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રૂ. 1500ની કિંમતના ચાંદીના 3 છત્તર અને ગુનામાં વપરાયેલું રૂ. 30 હજારનું બાઈક જપ્ત કર્યું હતું. પકડાયેલા ત્રણેય ઇસમોની આગવી ઢબે કડક પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેઓ ભાંગી પડ્યા હતા અને ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી હતી. આરોપીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ પોતાના અન્ય સાગરીતો સાથે મળીને લાલારામની ઇકો ગાડી લઈને રાત્રિના સમયે નાના-મોટા મંદિરોને નિશાન બનાવતા હતા.
તેઓએ વર્ષ 2022થી 2025 દરમિયાન મહેસાણા જિલ્લાના મોઢેરા, ઊંઝા, મહેસાણા તાલુકા, વિસનગર તાલુકા, લાંઘણજ, ખેરાલુ, કડી, બેચરાજી અને ઉનાવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મંદિરોમાંથી સોનાની નથણી, ચાંદીના છત્તરો, પાદુકા અને દાનપેટીઓની ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ 830 ગ્રામ વજનના સોના-ચાંદીના ઘરેણાં જપ્ત કર્યા છે, જેમાં 46 નંગ ચાંદીના નાના-મોટા છત્તર, 1 જોડ ચાંદીની પાદુકા, 1 નંગ ચાંદીનો મુગટ અને 1 નંગ સોનાની નથણી સામેલ છે. આ સમગ્ર મુદ્દામાલની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 1.50 લાખ થાય છે.
મૂર્તિ બનાવવાની આડમાં ગૂગલ મેપથી રેકી કરતા
આ ટોળકીની ગુનો આચરવાની પદ્ધતિ પણ ખૂબ જ શાતિર હતી. પકડાયેલા આરોપીઓ મૂળ વ્યવસાયે પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિઓ બનાવવાનું કામ કરતા હતા. મૂર્તિના કામ અર્થે તેઓ અલગ-અલગ મંદિરોની મુલાકાત લેતા હતા. આ દરમિયાન તેઓ જે-તે વિસ્તારના મંદિરોના લોકેશન ગૂગલ મેપ દ્વારા મેળવી લેતા હતા અને દિવસના સમયે મંદિરોની સુરક્ષા તેમજ અવરજવરની રેકી કરતા હતા. ત્યારબાદ રાત્રિના અંધકારમાં ઇકો ગાડી અથવા બાઇક પર આવીને ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતા હતા.
મોટો ગુનાહિત ઇતિહાસ અને વોન્ટેડ આરોપીઓ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગેંગ માત્ર મહેસાણા પૂરતી સીમિત નહોતી, પરંતુ ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ સક્રિય હતી. વડોદરા શહેર ઉપરાંત કરજણ, ભરૂચ નબીપુર, સુરત ગ્રામ્યના કામરેજ, વલસાડ રૂરલ, પાટણના ચાણસ્મા અને સિદ્ધપુર, અમદાવાદ ગ્રામ્યના કોઠ તેમજ ખેડા જિલ્લાના ઉમરેઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આ ટોળકી સામે અગાઉ ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
આ કેસમાં હજુ પણ ત્રણ આરોપીઓ વોન્ટેડ છે, જેમાં પીપારામ બાબુરામ ગરાસીયા, સીનારામ બાબુરામ ગરાસીયા અને લાડુરામ માલારામ ગરાસીયા (તમામ રહે. રાજસ્થાન) નો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે પકડાયેલા આરોપીઓને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે મોઢેરા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપ્યા છે અને વોન્ટેડ આરોપીઓને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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