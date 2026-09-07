મહેસાણા જમીન દફ્તર કચેરીમાં સપાટો: વર્ગ-1 અધિકારી બિકિશા પટેલ સસ્પેન્ડ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
મહેસાણાના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ઓફ લેન્ડ રેકર્ડઝ બિકિશા પટેલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : September 7, 2026 at 9:11 AM IST
મહેસાણા: રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહેસૂલી અને વહીવટી તંત્રમાં પારદર્શિતા લાવવા તેમજ કામગીરીમાં બેદરકારી દાખવતા અધિકારીઓ સામે સતત કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. મહેસાણામાં જમીન દફતર કચેરીમાં એક મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. મહેસાણામાં વર્ગ-1 અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા સુપ્રિટેન્ડન્ટ ઓફ લેન્ડ રેકર્ડઝ બિકિશા પટેલને રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ફરજ મોકૂફ (સસ્પેન્ડ) કરી દેવામાં આવ્યા છે. 6 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આ માટેનો એક વિસ્તૃત અને સત્તાવાર હુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં સ્પષ્ટપણે વર્ણવવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત 2 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ થઈ હતી. આ દિવસે રાજ્યકક્ષાની એક વિશેષ ટીમ દ્વારા મહેસાણા અને કડીની ILR (ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકર્ડઝ) કચેરીમાં આકસ્મિક તપાસ એટલે કે સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ તપાસનો મુખ્ય હેતુ કચેરીની કામગીરીની વાસ્તવિક સ્થિતિની સમીક્ષા કરવાનો હતો. તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓની ટીમને અત્યંત ચોંકાવનારી બાબતો જાણવા મળી હતી. કચેરીની એકંદર કામગીરી (Overall performance), કાર્યક્ષમતા અને લોકોની અરજીઓના નિકાલની પ્રક્રિયા અત્યંત ધીમી અને ખામીયુક્ત હોવાનું માલૂમ પડ્યું હતું. વધુમાં, અરજીઓના નિકાલમાં ભારે પેન્ડન્સી (ભરાવો) જોવા મળ્યો હતો અને કચેરીની કામગીરી નિયત પ્રક્રિયા કે સરકારી ધારાધોરણો અનુસાર થઈ રહી ન હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ સાબિત થયું હતું. આ ગંભીર ક્ષતિઓ અને ગેરરીતિઓને પગલે રાજ્ય સરકારે આકરા પગલાં લીધા છે.
સત્તાવાર આદેશની કોપીમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારીના કારણે બિકિશા પટેલને સક્રિય સેવામાં ચાલુ રાખવા એ જાહેર વહીવટી હિતમાં નથી. તેથી, તેમના વિરુદ્ધ શિસ્ત વિષયક કાર્યવાહી હાથ ધરવાની વિચારણા અંતર્ગત, ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો, ૧૯૭૧ ના નિયમ-૫(૧)(ક) ની જોગવાઈ મુજબ તાત્કાલિક અસરથી તેમને ફરજમોકૂફી હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે.
સસ્પેન્શન બાદ બિકિશા પટેલ માટે અત્યંત કડક શરતો પણ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેની વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે. આ શરતો મુજબ, ફરજમોકૂફીના સમયગાળા દરમિયાન બિકિશા પટેલનું નવું મુખ્યમથક ડાંગ જિલ્લાની સુપ્રિટેન્ડન્ટ ઓફ લેન્ડ રેકર્ડઝ કચેરી ખાતે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ નાયબ નિયામક જમીન દફતર, સુરતની લેખિત પરવાનગી મેળવ્યા વિના પોતાનું આ નવું મુખ્યમથક છોડી શકશે નહીં. જો કોઈપણ અનિવાર્ય કારણોસર તેમને સાત દિવસ કે તેથી વધુ સમય માટે મુખ્યમથકની બહાર રહેવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય, તો તેમણે પોતાના રહેઠાણનું પૂરું સરનામું અને ઉપલબ્ધ સંપર્ક નંબર નાયબ નિયામક, સુરતની કચેરીને અચૂક પૂરા પાડવાના રહેશે.
આ ઉપરાંત, તેમને નિયમ મુજબ નિર્વાહ ભથ્થું ચૂકવવામાં આવશે, પરંતુ તે મેળવવા માટે દર મહિને તેમણે એક લેખિત પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. આ પ્રમાણપત્રમાં તેમણે બાંહેધરી આપવી પડશે કે આ સસ્પેન્શન સમયગાળા દરમિયાન તેઓ કોઈપણ અન્ય ખાનગી નોકરી, વ્યાપાર કે ધંધામાં જોડાયેલા નથી. જો તેઓ આ શરતોમાંથી કોઈ એકનો પણ ભંગ કરશે, તો તેઓ ભવિષ્યમાં નિર્વાહ ભથ્થું મેળવવા માટે હકદાર રહેશે નહીં અને તેમની સામે શિસ્ત વિષયક વધુ આકરી કાર્યવાહી થઈ શકશે. આ હુકમની જાણ ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરત અને ડાંગની સંબંધિત કચેરીઓ તથા તિજોરી અધિકારીઓને પણ વિધિવત રીતે કરી દેવામાં આવી છે.
આ હુકમ ગુજરાતના રાજ્યપાલના આદેશથી મહેસૂલ વિભાગના નાયબ સચિવ (તપાસ) મનોજ જેઠવા દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યો છે. મહેસાણામાં થયેલી આ કાર્યવાહીના કારણે સમગ્ર મહેસૂલી તંત્રમાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. સામાન્ય જનતા માટે આ સમાચાર રાહતરૂપ છે, કારણ કે જમીનના કામકાજમાં પડતી હાલાકી અને પેન્ડન્સી સામે સરકારની આ ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અન્ય અધિકારીઓને પણ નિષ્ઠાપૂર્વક અને સમયસર કામ કરવા માટે એક મજબૂત ચેતવણી સમાન બની રહેશે. અરજદારોના લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામો હવે ઝડપભેર થાય તેવી આશા બંધાઈ છે.
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