મહેસાણા: જમીનોના ભાવ આસમાને પહોંચતા વિવાદો વધ્યા, કલેક્ટર કચેરીમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગની 273 અરજીઓ
મહેસાણામાં જમીનોના ભાવ આસમાને પહોંચતા મિલકત સંબંધિત તકરારોમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, છેલ્લા એક વર્ષમાં 273 અરજીઓ નોંધાઈ જેમાંથી 134 જેટલી અરજીઓમાં પક્ષકારો વચ્ચે પરસ્પર સમાધાન થયું.
Published : March 14, 2026 at 1:55 PM IST
મહેસાણા: 'જર, જમીન અને જોરું, આ ત્રણ કજિયાના છોરું' – આ પ્રાચીન કહેવત હાલના સમયમાં મહેસાણા જિલ્લામાં સાચી પડતી જોવા મળી રહી છે. વિકાસની ઝડપભેર દોડતા મહેસાણા જિલ્લામાં જમીનોના ભાવ કરોડો રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે. આસમાની ભાવને કારણે જમીન અને મિલકત સંબંધિત તકરારોમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો છે, જેના પગલે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગની અરજીઓનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
છેલ્લા 1 વર્ષના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, મહેસાણા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં જમીન વિવાદના કેસોમાં જબરદસ્ત વધારો નોંધાયો છે. ખાસ કરીને કોઈની જમીન પર ગેરકાયદેસર કબજો જમાવી દેવા એટલે કે 'લેન્ડ ગ્રેબિંગ' મુદ્દે આવતી અરજીઓનું પ્રમાણ વધ્યું છે. મહેસાણા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં ગત વર્ષે જમીન વિવાદમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ કાયદા હેઠળ કુલ 273 જેટલી અરજીઓ નોંધાઈ હતી.
કચેરીમાં આવેલી આ 273 અરજીઓ પૈકી વહીવટી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી 134 જેટલી અરજીઓમાં પક્ષકારો વચ્ચે પરસ્પર સમાધાન થયું હોય, જમીન માપણીના પ્રશ્નો ઉકેલાઈ ગયા હોય અથવા અન્ય ટેકનિકલ કારણોસર નિરાકરણ આવતા તે અરજીઓને દફતરે (નિકાલ) કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) અથવા ચીફ ઓફિસરના અહેવાલ અને માર્ગદર્શન હેઠળ પૂર્ણ કરવામાં આવતી હોય છે.
જિલ્લામાં કોઈપણ લેન્ડ ગ્રેબિંગની અરજી ખરેખર દાખલ કરવા પાત્ર છે કે કેમ, તેનો અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને એક ઉચ્ચસ્તરીય કમિટી કાર્યરત છે. આ કમિટીમાં જિલ્લા પોલીસ વડા (SP), જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO), મ્યુનિસિપલ કમિશનર, નિવાસી અધિક કલેક્ટર (RAC) અને સંબંધિત પ્રાંત અધિકારી સભ્ય તરીકે ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે.
આ કમિટી સમક્ષ આવતા કેસોમાં જો એવું જણાય કે ફરિયાદ દાખલ કરવા પાત્ર છે, તો સૌપ્રથમ કેસની ગંભીરતા જોતા બંને પક્ષના લોકોને રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે છે. બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ, વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણાના અંતે જો જમીન પચાવી પાડવાનો ગંભીર કિસ્સો સાબિત થતો જણાય, તો કમિટી દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાનો કડક નિર્ણય લેવામાં આવે છે. મહેસાણા જિલ્લામાં ગત વર્ષે આવા જમીન વિવાદના અત્યંત ગંભીર પ્રકારના કુલ 6 કિસ્સાઓમાં કમિટી દ્વારા લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ પોલીસ ફરિયાદ (FIR) નોંધવાના આદેશ કરવામાં આવ્યા છે.
- આ પણ વાંચો:
- લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટનો થઈ રહ્યો છે "દુરુપયોગ" ? હાઈકોર્ટે કરી ગાઈડલાઈનની દરખાસ્ત
- જમીન મિલકત પચાવી પાડનારા સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ કાયદો અસરકારક : સુરત જિલ્લા કલેક્ટર - Surat Land grabbing Act
- Gujarati Movie: લેન્ડ ગ્રેબિંગથી બચવા શું કરવું તેની પર આવી રહી છે નવી ગુજરાતી ફિલ્મ, ટીમે ભુજમાં કર્યો પ્રચાર