ETV Bharat / state

મહેસાણા: ખેરાલુમાં યુવકે નામ બદલી યુવતી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ, બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ

આ યુવકે યુવતી સમક્ષ પોતાનું નામ રાહુલ પટેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ખોટી ઓળખ આપીને તેણે યુવતી સાથે સંબંધ બાંધ્યા હતા.

મહેસાણા: ખેરાલુમાં યુવકે નામ બદલી યુવતી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ, બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ
મહેસાણા: ખેરાલુમાં યુવકે નામ બદલી યુવતી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ, બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં લવ જેહાદની મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ થયો છે. એક યુવકે પોતાનું નામ 'રાહુલ પટેલ' જણાવીને એક કોલેજીયન યુવતીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. પરંતુ જ્યારે યુવતીને ખબર પડી કે તે રાહુલ નહીં પણ 'મોહમદ જાવેદ' છે, ત્યારે તેણે તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા. આથી ઉશ્કેરાયેલા આરોપીએ યુવતીના અંગત પળોના ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી, તેને ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું. જોકે આ ઘટનાની જાણ થતાં જાગૃત નાગરિકોએ ગેસ્ટ હાઉસ પર ત્રાટકીને આરોપીને ઝડપી પાડી મેથીપાક ચખાડ્યો હતો.

મહેસાણાના ખેરાલુમાં રહેતી એક 20 વર્ષીય કોલેજીયન યુવતી સાથે એક યુવકે મિત્રતા કેળવી હતી. આ યુવકે યુવતી સમક્ષ પોતાનું નામ રાહુલ પટેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ખોટી ઓળખ આપીને તેણે યુવતી સાથે સંબંધ બાંધ્યા હતા. પરંતુ થોડા સમય બાદ યુવતીને જાણ થઈ કે આ યુવકનું સાચું નામ મોહમદ જાવેદ નુરમહંમદ સિન્ધી છે. સચ્ચાઈ સામે આવતા જ યુવતીએ તેની સાથેના તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા. પરંતુ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા યુવકે અગાઉ પાડેલા અંગત ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ધમકીના આધારે 21મી ફેબ્રુઆરીના રોજ આરોપી જાવેદ યુવતીને ખેરાલુના વડનગર રોડ પર આવેલા ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું.

મહેસાણા: ખેરાલુમાં યુવકે નામ બદલી યુવતી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ, બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

ગેસ્ટ હાઉસમાં ચાલી રહેલા આ કાળા કારનામાની જાણ કેટલાક જાગૃત નાગરિકોને થઈ ગઈ હતી. જેથી લોકોનું ટોળું તરત જ ગેસ્ટ હાઉસ પહોંચી ગયું હતું અને આરોપી મોહમદ જાવેદને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો. યુવકના આ કારનામાથી લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. સમગ્ર ઘટના બાદ કેટલાક શખ્સોએ આરોપી જાવેદ અને તેના પિતા નુરમહંમદ હુસૈનભાઈ સિંધીને ગળદા પાટુનો ઢોર માર માર્યો હતો. કેટલાક શખ્સોએ આરોપી જાવેદને રીક્ષામાં બેસાડીને અપહરણ કરી ગયા હતા. યુવકને મલેકપુર રામદેવપીરના મંદીર પાછળ ખુલ્લા ચોગાનમાં લઈ જઈને માર મારીને ત્યાં જ છોડી દઈ નાસી ગયા હતા. જેની પણ ફરિયાદ નોંધાયેલી છે.

સમગ્ર મામલો પોલીસ મથકે પહોંચતા ખેરાલુ પોલીસે બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધી છે. પ્રથમ ફરિયાદમાં ભોગ બનનાર યુવતીની રજૂઆતના આધારે આરોપી મોહમદ જાવેદ સામે બીએનએસ કલમ 64(1) અને 351(2) મુજબ દુષ્કર્મ અને ધમકી આપવાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ, આરોપીના ભાઈ મોહમદયાસીન નુરમહંમદ હુસૈનભાઇ સિંધીની ફરિયાદના આધારે આરોપી અને તેના પિતાને માર મારનાર તથા અપહરણ કરનાર અજાણ્યા લોકોના ટોળા અને રિક્ષા ચાલક વિરુદ્ધ પણ બીએનએસ કલમ 115(2), 140(3) અને 54 મુજબ ગુનો દાખલ કરાયો છે. હાલ આ સમગ્ર સંવેદનશીલ મામલાની તપાસ વિસનગર ડીવાયએસપી દિનેશસિંહ ચૌહાણ ચલાવી રહ્યા છે અને પોલીસે બંને ગુનાઓમાં કડક તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHANGING NAME
MEHSANA KHERALU
OTH PARTIES FILED COMPLAINT
RAPED A GIRL BY CHANGING NAME
KHERALU YOUTH RAPED A GIRL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.