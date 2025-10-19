ETV Bharat / state

મહેસાણામાં કાળી ચૌદશે સ્મશાનમાં દિવાળી: બાળકોની આતશબાજીથી અંધશ્રદ્ધા પર આસ્થાની જીત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 10:08 PM IST

મહેસાણા: કાળી ચૌદશનું નામ પડે એટલે સામાન્ય રીતે લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળે છે, ખાસ કરીને સ્મશાન કે તેની આસપાસથી પસાર થવાનું. આ રાત્રે તંત્ર-મંત્ર અને અંધશ્રદ્ધાનો માહોલ વધુ પ્રબળ બને છે. પરંતુ, મહેસાણાના એક સ્મશાનમાં કાળી ચૌદશની રાત્રે તાંત્રિકો નહીં, પણ બાળકો, મહિલાઓ અને વડીલો ભવ્ય આતશબાજીની મજા માણે છે. અંધશ્રદ્ધાના અંધકારને દૂર કરવા માટે મહેસાણામાં થઈ રહેલો આ અનોખો પ્રયાસ સૌ માટે પ્રેરણાદાયી છે.

આ રાત કોઈ સામાન્ય રાત નથી, આ છે કાળી ચૌદશની રાત, જે દરમિયાન લોકો સ્મશાનની આસપાસ ફરવાનું ટાળે છે. જોકે, મહેસાણાના મહેસાણાના પરા વિસ્તારમાં આવેલા નિજધામ સ્મશાનગૃહમાં કાળી ચૌદશની રાત્રે બાળકો, મહિલાઓ અને વડીલો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થાય છે અને ભવ્ય આતશબાજીનો આનંદ માણે છે.

મહેસાણામાં કાળી ચૌદશે સ્મશાનમાં દિવાળી: બાળકોની આતશબાજીથી અંધશ્રદ્ધા પર આસ્થાની જીત (ETV Bharat Gujarat)

લોકોના મનમાંથી કાળી ચૌદશનો ભય દૂર કરવા માટે મહેસાણામાં આ અનોખી રીતે સ્મશાનમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મોડી રાત્રે અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા મળીને આતશબાજી કરે છે. આ દૃશ્યોનો આનંદ માણવા બાળકો, મહિલાઓ અને વડીલો ઉત્સાહભેર ઊમટે છે. કાળી ચૌદશે સ્મશાનમાં જાણે મેળાનું વાતાવરણ સર્જાય છે. બાળકો નિર્ભય રીતે ફટાકડા ફોડીને ઉત્સવ મનાવે છે, જે અંધશ્રદ્ધાને પડકારે છે.

મહેસાણામાં વિવિધ સંસ્થાઓ અને કેટલાક આગેવાન યુવાનો દ્વારા 2013થી આ રીતે સ્મશાનમાં લોકોને એકઠા કરીને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવાનો સફળ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. આ કાર્યક્રમને કારણે હવે કાળી ચૌદશે અહીં તાંત્રિકો કે અન્ય અંધશ્રદ્ધાનો ભય રહેતો નથી. લોકોના મનમાંથી ભૂત-પ્રેતનો ભ્રમ દૂર થયો છે. આ સંસ્થાઓનો અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવાનો પ્રયાસ ખરેખર સફળ રહ્યો છે.

મહેસાણામાં અનોખી રીતે ઉજવાતી આ કાળી ચૌદશ દિન-પ્રતિદિન વધુ પ્રખ્યાત થઈ રહી છે. શરૂઆતમાં ઘણા લોકોને વિશ્વાસ નહોતો કે સ્મશાનમાં આતશબાજી થઈ શકે. પરંતુ, જ્યારે તેઓ રૂબરૂ આ સ્મશાનની મુલાકાત લે છે, ત્યારે ખબર પડે છે કે, "ભાઈ, આ મહેસાણા છે! અહીં સ્મશાનમાં પણ દિવાળી ઉજવાય છે."

મહેસાણાનો આ પ્રયાસ સાબિત કરે છે કે યોગ્ય દિશામાં કામ કરવાથી અંધશ્રદ્ધાનો ભય સરળતાથી દૂર થઈ શકે છે. મહેસાણાએ દર્શાવ્યું કે સકારાત્મક પ્રયાસોથી ડર અને અંધશ્રદ્ધાને હરાવી શકાય છે. ખરેખર, આ એક પ્રશંસનીય અને અનુકરણીય પહેલ છે.

