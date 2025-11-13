ETV Bharat / state

કડીના કલ્યાણપુરા નજીક ઓઈલ મિલમાંથી વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, 6ની ધરપકડ

મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રોહિબિશન (દારૂબંધી)ની પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ કસવા માટે LCB શાખા અને બાવલુ પોલીસ દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

કલ્યાણપુરા નજીક ઓઈલ મિલમાંથી વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 13, 2025 at 1:27 PM IST

મહેસાણા : ગાંધીનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ સાહેબ અને પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ સોલંકી સાહેબની સૂચનાના આધારે, મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રોહિબિશન (દારૂબંધી)ની પ્રવૃત્તિઓ પર લગામ કસવા માટે LCB શાખા અને બાવલુ પોલીસ દ્વારા એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોલીસની મોટી કાર્યવાહી

ગત તારીખ 12 નવેમ્બર 2025ના રોજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.આર. ચૌધરી અને બાવલુ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફની સાથે LCB શાખાના રાજેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ અને અક્ષયસિંહ વખતસિંહને ખાનગી બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ કલ્યાણપુરા ગામની રામદેવ ઓઈલ મીલમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઉતરી રહ્યો હતો. આ દારૂનો જથ્થો વિડજ ગામના પૃથ્વીરાજસિંહ ઉર્ફે પપ્પુ ભરતસિંહ વાઘેલા દ્વારા રાજસ્થાન પાસીંગની ટ્રક મારફતે મંગાવવામાં આવ્યો હતો.

ઓઈલ મીલ પર પોલીસના દરોડા

કબ્જે કરાયેલ મુદ્દામાલ અને આરોપીઓ રેઈડ દરમિયાન એક ટ્રક અને બે પીકઅપ ડાલામાંથી ગેરકાયદે અને વગર પાસ-પરમિટનો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો કબ્જે કરવામાં આવ્યો. પોલીસે દારૂબંધીને લગતા કુલ રુ.69,08,116/-ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો અને કુલ 6 ઇસમોને પકડી પાડ્યા હતા.

જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલની વિગત

વિદેશી દારૂ/બિયરની બોટલો: 13,584 નંગ, જેની કિંમત રુ.44,19,216/- હતી. વાહનોમાં એક ટ્રક (RJ-36-GA-9314) કિંમત રુ.15,00,000/-, બે પીકઅપ ડાલા (GJ-18-BT-4871 અને GJ-02-AT-5177) કિંમત પ્રત્યેક રુ.3,00,000/-, અને એક સ્વીફ્ટ ગાડી (GJ-01-KP-1557) કિંમત રુ.2,00,000/- સાથે, અન્ય વસ્તુઓ જેમ કે 6 મોબાઈલ ફોન કિંમત રુ.35,000/- અને 570 નંગ શ્રી સીમેન્ટની કોથળીઓ (દારૂના જથ્થાને છુપાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ) કિંમત રુ.1,53,900/- કુલ કિંમત: રુ.69,08,116/- જપ્ત કરાઈ હતી.

પોલીસે સ્થળ પરથી 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી

  • મનોહરસિંહ મિશ્રુસિંહ ભરદાજી રાવત (ઉ.વ. 24, રહે. રાજસ્થાન): ટ્રક ડ્રાઇવર, દારૂનો જથ્થો ભરી લાવનાર
  • વાઘેલા પૃથ્વીરાજસિંહ ભરતસિંહ બટુકજી ઉર્ફે પપ્પુ (ઉ.વ. 26, રહે. વિડજ, મહેસાણા): વિદેશી દારૂનો જથ્થો મંગાવનાર મુખ્ય આરોપી
  • અમન સ/ઓ રાજા કુશવાહા (ઉ.વ. 21, રહે. કલ્યાણપુરા, મૂળ રહે. મધ્યપ્રદેશ): દારૂનો જથ્થો પીકઅપ ડાલામાં ભરાવનાર
  • લલ્લુ સ/ઓ રાજા કુશવાહા (ઉ.વ. 22, રહે. કલ્યાણપુરા, મૂળ રહે. મધ્યપ્રદેશ): દારૂનો જથ્થો પીકઅપ ડાલામાં ભરાવનાર
  • મોહીત સ/ઓ જયચન્દ્ર શ્રીરામ યાદવ (ઉ.વ. 22, રહે. કલ્યાણપુરા, મૂળ રહે. ઉત્તરપ્રદેશ): દારૂનો જથ્થો પીકઅપ ડાલામાં ભરાવનાર
  • વાઘેલા પ્રતાપસિંહ સ/ઓ વિક્રમસિંહ જગુજી (ઉ.વ. 36, રહે. વિડજ, મહેસાણા): કટિંગ થયેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરવા આવનાર

આ ઉપરાંત, 3 વોન્ટેડ આરોપીઓ (મદનસિંહ ડુંગસિંહ ચૌહાણ, ગોપાલસિંહ ડુંગસિંહ ચૌહાણ, અને કૈલાશ જગદીશ) વિદેશી દારૂનો જથ્થો ભરી આપનાર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. બાવલુ પોલીસે પકડાયેલા આરોપીઓ સામે પ્રોહિબિશન કલમ 65એ, ઇ, 81, 83, 116-બી, 98-2 મુજબનો કેસ નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

