કડીની હોલી ફેમિલી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીનો આપઘાતનો પ્રયાસ, હોમવર્ક ન લાવતા કડકડતી ઠંડીમાં બહાર બેસાડી રાખ્યાનો આક્ષેપ

કડીની હોલી ફેમિલી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 6ના એક વિદ્યાર્થીએ શાળામાં આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

હોલી ફેમિલી સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીએ બીજા માળેથી લગાવી છલાંગ
હોલી ફેમિલી સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીએ બીજા માળેથી લગાવી છલાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 4:25 PM IST

મહેસાણા : કડીની હોલી ફેમિલી સ્કૂલનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. હોમવર્ક ન લાવતા શિક્ષિકાએ માર મારી ઠંડીમાં બહાર બેસાડી રાખતા ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. સદનસીબે વિદ્યાર્થીનો જીવ બચી ગયો છે, પરંતુ પગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર થતા તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

મહેસાણા જિલ્લાના કડીમાં આવેલી એક ખ્યાતનામ ખાનગી શાળામાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી અને વાલીઓના જીવ તાળવે ચોંટાડી દેતી ઘટના સામે આવી છે. કડીની હોલી ફેમિલી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 6ના એક વિદ્યાર્થીએ શાળાના બીજા માળેથી નીચે છલાંગ લગાવી દેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

સદનસીબે વિદ્યાર્થીનો જીવ બચી ગયો છે, પરંતુ પગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર થતા તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે બાળકના વાલીએ શાળાના શિક્ષકો અને પ્રિન્સિપાલ સામે ગંભીર આક્ષેપો કરી પોલીસ ફરિયાદ માટે અરજી આપતા શિક્ષણ આલમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

આચાર્ય અને શાળા સંચાલકે જણાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર ઘટના?

મળતી માહિતી મુજબ, કડી શહેરમાં આવેલી હોલી ફેમિલી સ્કૂલમાં એક 11 થી 12 વર્ષનો માસૂમ વિદ્યાર્થી ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરે છે. રાબેતા મુજબ તે સ્કૂલે ગયો હતો, પરંતુ સ્કૂલના સમય દરમિયાન અચાનક જ આ વિદ્યાર્થીએ શાળાના બીજા માળેથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું. બીજા માળેથી પટકાયેલા વિદ્યાર્થીને જોઈને સ્કૂલના સ્ટાફ અને વિદ્યાર્થીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોઈને શાળા સંચાલકો દ્વારા તાત્કાલિક વિદ્યાર્થીને કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ડોક્ટરોની તપાસમાં વિદ્યાર્થીના પગમાં ફ્રેક્ચર હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જોકે, વિદ્યાર્થીના આ પગલાં પાછળનું કારણ જ્યારે વાલીઓએ જાણ્યું ત્યારે તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.

હોમવર્ક ન લાવતા કડકડતી ઠંડીમાં બહાર બેસાડી રાખ્યો અને લાફા માર્યાનો આક્ષેપ

બાળકના પિતાએ શાળા સંચાલકો અને શિક્ષકો સામે અત્યંત ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. વાલીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમનો પુત્ર હોમવર્ક લાવ્યો ન હોવાથી વર્ગ શિક્ષિકા દીપિકા રાણાએ તેને ક્લાસરૂમમાં માર માર્યો હતો. એટલું જ નહીં, શિક્ષિકાએ વિદ્યાર્થીને ક્લાસની બહાર કાઢી મૂક્યો હતો અને અત્યારે પડી રહેલી કડકડતી ઠંડીમાં તેને બહાર લોબીમાં બેસાડી રાખ્યો હતો. બાળક ઠંડીમાં ઠુંઠવાઈ રહ્યો હતો અને શિક્ષિકા દ્વારા તેને સતત માનસિક ટોર્ચર કરવામાં આવી રહ્યું હતું. શિક્ષકોના ત્રાસથી ડરીને જ તેને બાળકે આ પગલું ભર્યું છે.

હોલી ફેમિલી સ્કુલ
હોલી ફેમિલી સ્કુલ (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદ પાછી ખેંચવા માટે 'લાલ લીટી' (LC) આપી ભવિષ્ય બગાડવાની ધમકી

આ ઘટના બન્યા બાદ જ્યારે વાલીએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે શાળા સંચાલકોએ સહાનુભૂતિ દર્શાવવાને બદલે દાદાગીરી શરૂ કરી હતી. બાળકના પિતાના આક્ષેપ મુજબ, સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ અને શિક્ષકો દ્વારા તેમના પર સતત દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેઓને ધમકી આપવામાં આવી છે કે જો તેઓ પોલીસ ફરિયાદ પાછી નહીં ખેંચે તો તેમના બાળકને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે અને તેના લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (LC) માં 'લાલ લીટી' કરી દેવામાં આવશે, જેથી બાળકને બીજી કોઈ સ્કૂલમાં પ્રવેશ ન મળે અને તેનું આખું ભવિષ્ય બગડી જાય.

એક તરફ બાળક હોસ્પિટલમાં પીડામાં છે અને બીજી તરફ વાલી પર ફરિયાદ પાછી ખેંચવા માટે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા દબાણને કારણે વાલીઓમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે.

શાળા સંચાલકોનો લૂલો બચાવ

શાળા સંચાલક બાબુ નાયર અને પ્રિન્સિપાલ શૈલજા નાયરે પોતાનો બચાવ રજૂ કર્યો છે. શાળા સંચાલકોનું કહેવું છે કે, વિદ્યાર્થી કયા કારણોસર કૂદ્યો તે તેમને ખબર નથી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જેવી ઘટના બની કે તરત જ આચાર્ય અને સ્ટાફે સમય સૂચકતા વાપરીને વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો અને તેની સારવાર શરૂ કરાવી હતી. જોકે, હોમવર્ક કે માર મારવા બાબતે શાળા સંચાલકો ગોળ-ગોળ જવાબો આપી રહ્યા છે.

હોલી ફેમિલી સ્કુલ
હોલી ફેમિલી સ્કુલ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ ફરિયાદ અને વાલીઓની માંગ

સ્કૂલના દબાણને વશ થયા વગર બાળકના પિતા રામી જીગ્નેશકુમાર રામાભાઈએ કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ (અરજી) આપી છે. આ અરજીમાં સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ શૈલજા નાયર, શિક્ષિકા દીપિકા રાણા સહિત કુલ પાંચ વ્યક્તિઓ અને ટ્રસ્ટીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. વાલીઓએ સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે બાળકને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરનાર અને તેનું ભવિષ્ય બગાડવાની ધમકી આપનાર સ્કૂલ પ્રશાસન સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે.

