"હું ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી", કડી સાથે મારો 50 વર્ષનો નાતો: નીતિન પટેલ

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મહેસાણાના કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત

કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ
કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
મહેસાણા : ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના વરિષ્ઠ નેતા અને રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મહેસાણા જિલ્લાના કડી ખાતે આયોજિત એક સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં પોતાના મનની વાત ખૂલીને વ્યક્ત કરી હતી, જેણે રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. કડીના ભાઉપુરા સ્થિત ઉમિયા માતાજીના મંદિરે વોર્ડ 6, 7 અને 9ના કાર્યકરો માટે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં નીતિન પટેલે પોતાના નિવેદનોથી સત્તાપક્ષના નેતાઓ અને વ્યવસ્થા પર આડકતરા ચાબખા માર્યા હતા.

તમે મને ઉત્તરમાંથી પૂર્વ કરી નાખ્યો': હૃદયની વ્યથા

પોતાના સંબોધનની શરૂઆતમાં જ નીતિન પટેલે પદ પરિવર્તનનો ઉલ્લેખ કરીને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે નીકળી ગયા, તમે બધાએ પૂર્વ-પૂર્વ કરીને મને ઉત્તરમાંથી પૂર્વ (નાયબ મુખ્યમંત્રી) કરી દીધો." આ નિવેદન સ્પષ્ટપણે રાજ્યના ટોચના રાજકીય હોદ્દા પરથી દૂર થવાના સંકેત સાથે તેમની ભાવનાઓને રજૂ કરે છે. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે "હોદ્દાથી કશું નથી થતું, કરનાર વ્યક્તિથી થાય છે. વ્યક્તિની આવડત, મહેનત, પ્રતિષ્ઠા અને એની આજુબાજુ બેસનારા લોકો પરથી કામ થાય છે."

નીતિન પટેલનું સંબોધન (ETV Bharat Gujarat)

ભ્રષ્ટાચાર અને ખોટી ટોળકી પર પ્રહાર

નીતિન પટેલે ભ્રષ્ટાચાર અને ખોટા લોકોની સંગત પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સૂત્રને ટાંકીને કહ્યું, "હું ખાતો નથી અને ખાવા પણ દેતો નથી - આ મોદી સાહેબનું સૂત્ર છે." કડીમાં ખોટું નહીં થવા દેવાની ખાતરી આપતા તેમણે કહ્યું, "કડીમાં હું બેઠો છું ત્યાં સુધી ખોટું નહીં થાય. તાલુકા પંચાયતની હું ખાતરી નથી આપતો, કારણકે હું ત્યાં નથી બેઠો."

કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ
કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ (ETV Bharat Gujarat)

વર્તમાન રાજકારણ પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું, "હું સસ્તો રાજકારણી નથી કે જે આવ્યું એ લઈ લ્યો. અને ઉમેર્યું કે મારી આજુબાજુ પણ નબળા, ખોટા, સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા ન હોય એવા લોકો નથી રાખતો.

કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત
કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત (ETV Bharat Gujarat)

વર્તમાન મંત્રીમંડળ અને વ્યવસ્થા પર કટાક્ષ

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તાજેતરમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરફારનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું, હમણાં રાજ્યમાં બે-ત્રણ મંત્રી મંત્રીમંડળમાં ન રહ્યા. એમના પરિવારમાંથી કોઈએ ખોટું કર્યું, પરિણામ એમને ભોગવવું પડ્યું અને સરકારે મંત્રીમંડળમાં ના લીધા. તેમણે આડકતરી રીતે ચેતવણી આપી કે, તમારી આજુબાજુ ખોટી ટોળકી ગોઠવાઈ ગઈ હોય તો તમને બદનામ કરે."

કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત
કડીના ભાઉપુરા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ ઉપસ્થિત (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રાન્ટના ઉપયોગ અંગે તેમણે વર્તમાન નગરપાલિકાના સભ્યો પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું, કડી પાલિકામાં ગ્રાન્ટ એટલી આવે છે કે ક્યાં વાપરવી. સાચું કામ કરે તો ઠીક, ઘરે જતું રહે તો ભગવાન જાણે. નવા નિયમો તરફ ઈશારો કરતા નીતિન પટેલે વધુ કડકાઈ આવવાનો સંકેત આપ્યો કે, "હવે SIR આવ્યું છે, થોડી કડકાઈ વધશે. પેલું તમે મજા કરી આવતા હતા એ ઓછી થશે."

કડી સાથે 50 વર્ષનો નાતો

નીતિન પટેલે કડી સાથેના પોતાના જૂના સંબંધોને યાદ કરતા કહ્યું, "હું કડીને 50 વર્ષથી ઓળખું છું, કોણ ખાડા પાડે છે અને કોણ પૂરે છે, બધું મને ખબર છે, એટલે મને છેતરતા નહીં." તેમણે વર્તમાન ધારાસભ્ય પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું, "ધારાસભ્ય બહાર ગામના છે, હું બહાર ગામનો નથી. 50 વર્ષથી કડીને હું જોઉં છું. ધારાસભ્યને હજુ 4 મહિના થયા છે બિચારાને, મને છેતરતા નહીં, એમને છેતરજો."

તેમણે કડીના વિકાસની ગાથા યાદ કરતાં કહ્યું કે, 1990 પછી ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર બની અને હું પ્રથમ વખત આરોગ્ય મંત્રી બન્યો, ત્યારથી આપણી કડીની વિકાસ ગાથા ચાલુ થઈ. તેમણે ઓક્ટ્રોયની ચોરી રોકવા રાત્રે સ્કૂટર લઈને ફરતા હોવાની યાદ તાજી કરી. તેમણે જાહેરમાં પડકાર ફેંક્યો કે, કોઈએ મને કદી પાનના ગલ્લે જોયો હોય તો 50,000 ઇનામ આપું."

