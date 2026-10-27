મહેસાણાના આ ગામમાં લગ્ન કરવા માટે કુંવારા યુવકો બને છે ‘પરી’! સોળે શણગાર સજીને નીકળે છે વરઘોડો, જાણો 200 વર્ષ જૂનો ચોંકાવનારો ઇતિહાસ
વિસનગર તાલુકાના કડા ગામમાં કુંવારા યુવકો પોતાના લગ્ન જલ્દી થાય તે માટે છોકરીનો વેશ ધારણ કરીને ‘પરી’ બને છે.
Published : October 27, 2026 at 5:04 PM IST
મનીષ મિસ્ત્રી, મહેસાણા: આજના આધુનિક અને હાઈટેક યુગમાં જ્યાં યુવકો પોતાના લગ્ન માટે મેટ્રિમોનિયલ સાઈટ્સ કે અવનવા નુસખાઓ અપનાવતા હોય છે, ત્યાં ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં એક એવી અનોખી પરંપરા સામે આવી છે જે સાંભળીને જ સૌ કોઈ દંગ રહી જાય છે. વિસનગર તાલુકાના કડા ગામમાં કુંવારા યુવકો પોતાના લગ્ન જલ્દી થાય તે માટે છોકરીનો વેશ ધારણ કરીને ‘પરી’ બને છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે આ કોઈ આજકાલની વાત નથી, પરંતુ છેલ્લા ૨૦૦ વર્ષથી ચાલી આવતી એક અતૂટ આસ્થા અને પરંપરા છે, જેમાં પરી બનવા માટે યુવકોમાં રીતસરની હોડ જામે છે.
શું છે 200 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ અને અંબાજી કનેક્શન?
કડા ગામના વડીલોના જણાવ્યા અનુસાર, આ અનોખા ‘પરી દર્શન’ ઉત્સવનો ઇતિહાસ આશરે 200 વર્ષ જૂનો છે. વર્ષો પહેલાં ગામમાં બ્રાહ્મણોની વસ્તી વિશેષ હતી અને ગ્રામજનો ભાદરવા સુદ પૂનમે પગપાળા સંઘ લઈને અંબાજી જતા હતા. ત્યાં અંબાજીમાં બે બ્રાહ્મણના દીકરાઓને પરીનો વેશ પહેરાવીને આખા ગામમાં ફેરવવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ ગ્રામજનોને વિચાર આવ્યો કે આપણા ગામમાં પણ શક્તિ સેવક મંડળમાં આવો ઉત્સવ ઉજવવો જોઈએ. ગામના લોકો ગરબા ગાવાના ખૂબ જ શોખીન હોવાથી નવરાત્રીના 9 દિવસને બદલે 15 દિવસ સુધી ઉત્સવ લંબાવવામાં આવ્યો અને શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્રના શીતળ અજવાળામાં આ પરી મહોત્સવ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ, જે આજે પણ અકબંધ છે.
પરી બનતા જ એક વર્ષમાં વાગે છે શરણાઈ!
આ પરંપરા પાછળની માન્યતા ખૂબ જ રસપ્રદ અને ચોંકાવનારી છે. ગામમાં એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા છે કે જે કુંવારો યુવક શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે માતાજીની પરી બને છે, તેના લગ્ન એક જ વર્ષની અંદર નક્કી થઈ જાય છે. આ જ કારણસર કુંવારા યુવકોમાં પરી બનવા માટે ભારે ઉત્સાહ અને કોમ્પિટિશન જોવા મળે છે.
પરી બનવા માટે ગમે તે યુવકની પસંદગી થતી નથી, તેના માટે પણ ખાસ નિયમો છે:
- માત્ર જનોઈ (યજ્ઞોપવીત) ધારણ કરેલા કુંવારા બ્રાહ્મણ યુવકો જ પરી બની શકે છે.
- શરૂઆતના વર્ષોમાં નાગર અને ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણના દીકરાઓ પરી બનતા હતા, પરંતુ તેમની સંખ્યા ઘટતા છેલ્લા ૪૦-૫૦ વર્ષથી તપોધન બ્રાહ્મણ સમાજના કુંવારા યુવકોની પસંદગી કરવામાં આવે છે.
- આયોજકો દ્વારા સરખી ઊંચાઈ ધરાવતા અને ચહેરે સુંદર દેખાતા બે સમકક્ષ યુવકોની પસંદગી કરવામાં આવે છે.
બે કલાક સુધી ચાલે છે બ્યુટી પાર્લર જેવો મેકઅપ
પરી બનનાર યુવકોને તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા પણ અત્યંત રસપ્રદ છે. ગામના જ વાળંદ (નાઈ) સમાજના લોકો પેઢી દર પેઢી આ યુવકોને શણગારવાનું કામ કરે છે. યુવકોને પરીનો અસલ લુક આપવા માટે દોઢથી બે કલાક જેટલો સમય લાગે છે. જેમાં ખાસ પ્રકારના પોખર પથ્થર, મેકઅપ ફાઉન્ડેશન, નેઈલ પોલિશ, આઈબ્રો પેન્સિલ સહિત બ્યુટી પાર્લરની તમામ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને યુવકોને સાક્ષાત માતાજીની પરી જેવો શણગાર કરવામાં આવે છે.
સમય સાથે બદલાયું સ્વરૂપ: હાથમાં મીણબત્તીથી લઈને શાહી બગી સુધી
સમયની સાથે આ ઉત્સવના સ્વરૂપમાં પણ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. વર્ષો પહેલાં જ્યારે ગામમાં વસ્તી ઓછી હતી, ત્યારે પરી બનેલા યુવકો બંને હાથમાં ૧૦-૧૦ સળગતી મીણબત્તીઓ રાખીને, આજુબાજુ વાંસની લાકડીઓના રક્ષણ અને પ્રાચીન વાદ્ય ‘ભૂંગળ’ના નાદ સાથે ચાલતા આખા ગામમાં પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. ત્યારબાદ નાઈ સમાજના લોકો મશાલ પકડીને તેમની સાથે ચાલતા.
જોકે, હવે આ અનોખા પરી દર્શન માટે કડા ગામ ઉપરાંત આજુબાજુના ગામોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ ઉમટી પડે છે. ભારે ભીડમાં ધક્કામુક્કી ન થાય અને લોકો દૂરથી પણ શાંતિથી દર્શન કરી શકે તે માટે કોરોના કાળ (2020-21) પછી ચાલવાને બદલે બેન્ડવાજા અને શાહી બગી (રથ)ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. નાગર શેરીમાં આવેલા શક્તિ સેવક મંડળથી નીકળતી આ પરીઓ જ્યારે શરદ પૂર્ણિમાના ચંદ્રના અજવાળે બગીમાં બેસીને ગામમાં નીકળે છે, ત્યારે અદ્ભુત દ્રશ્યો સર્જાય છે. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે અહીં સાચા મનથી રાખેલી દરેક બાધા અને માનતા માતાજી અચૂક પરિપૂર્ણ કરે છે.
આ પણ વાંચો: