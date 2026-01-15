મહેસાણામાં 19મી જાન્યુઆરીએ યોજાઈ રહ્યો છે રોજગાર મેળો, 8 પાસથી લઈને ITI કરેલા યુવાઓ માટે નોકરીની તક
કુલ 300 ખાલી જગ્યાઓ માટે સીધી વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
Published : January 15, 2026 at 5:44 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લામાં રોજગાર વિનિમય કચેરી અને ગાયત્રી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, શાહુપુરા દ્વારા બેરોજગાર યુવાનો માટે મહેસાણા રોજગાર મેળોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રોજગાર મેળો યુવાનોને ખાનગી અને સરકારી ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપનીઓમાં નોકરીની તક આપશે.
આ રોજગાર મેળામાં સુઝુકી મોટર્સ, ટાટા મોટર્સ, એવરેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, પ્લેટિનમ એચઆર સોલ્યુશન અને એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયા જેવી કંપનીઓ ભાગ લઈ રહી છે. કુલ 300 ખાલી જગ્યાઓ માટે સીધી વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
કંપની મુજબ ખાલી જગ્યાઓની વિગતો:
1. સુઝુકી મોટર્સ ગુજરાત પ્રા. લિ., બેચરાજી
- પોસ્ટ: તાલીમાર્થી
- ખાલી જગ્યાઓ: 100
- લાયકાત: 8મું / SSC / HSC / ITI
- ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 21 વર્ષ
- માત્ર પુરુષો અરજી કરી શકશે
2. એવરેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિસનગર
- પોસ્ટ: ટેકનિશિયન
- ખાલી જગ્યાઓ: ૨૫
- લાયકાત: ITI ઇલેક્ટ્રિશિયન
- ઉંમર મર્યાદા: ૧૮ થી ૩૫ વર્ષ
- પુરુષ / સ્ત્રી બંને અરજી કરી શકશે
3. ટાટા મોટર્સ, સાણંદ
- પોસ્ટ: તાલીમાર્થી
- ખાલી જગ્યાઓ: 100
- લાયકાત: 12મું પાસ / ITI
- ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 24 વર્ષ
- માત્ર પુરુષો અરજી કરી શકશે
4. પ્લેટિનમ એચઆર સોલ્યુશન, મહેસાણા
- પોસ્ટ: ઓપરેટર
- ખાલી જગ્યાઓ: 25
- લાયકાત: AOCP / ITI ઇલેક્ટ્રિશિયન / ફિટર
- ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 30 વર્ષ
- માત્ર પુરુષો અરજી કરી શકશે
5. એલઆઈસી ઓફ ઈન્ડિયા, વડનગર
- પોસ્ટ: LIC સલાહકાર
- ખાલી જગ્યાઓ: 50
- લાયકાત: SSC / HSC / સ્નાતક
- ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 45 વર્ષ
- પુરુષ / સ્ત્રી બંને અરજી કરી શકશે
કેવી રીતે અરજી કરવી ?: લાયક ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત તારીખ અને સમયે સ્થળ પર સીધા વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવું. જોબ મેળામાં QR કોડ નોંધણી સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. પસંદગી પ્રક્રિયા જેમાં ડાયરેક્ટ વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ, દસ્તાવેજ ચકાસણી અને કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
- તારીખ: 19 જાન્યુઆરી 2026 (સોમવાર)
- સમય : સવારે 11 વાગ્યે
- સ્થળ : ITI શાહુપુરા કંપા, સંજય ગાંધી કેમ્પસ, ખેરાલુ-અંબાજી હાઇવે, તા. સતલાસણા, જિ. મહેસાણા – 384330
- કુલ ખાલી જગ્યાઓ: 300
- પસંદગી વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા થશે
મહેસાણા રોજગાર મેળો 2026 અગ્રણી કંપનીઓ દ્વારા યુવાનો માટે નોકરીની તક પુરી પાડશે. ટેક્નિકલ તેમજ નોન-ટેક્નિકલ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે આ મેળો લાભદાયી રહેશે. આયોજકો દ્વારા તમામ લાયક ઉમેદવારોને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સમયસર હાજર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...