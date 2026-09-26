VIDEO / મહેસાણાના રાજપુરમાં બોરવેલમાંથી લાલ પાણી આવવાનો મામલો, આ કંપનીઓ સામે GPCBએ કરી કડક કાર્યવાહી
રાજપુર અને છત્રાલ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કેમિકલયુક્ત પાણીના નિકાલને કારણે ગંભીર જળ પ્રદૂષણની સમસ્યા સર્જાઈ છે.
Published : September 26, 2026 at 8:47 AM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના રાજપુર અને છત્રાલ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કેમિકલયુક્ત પાણીના નિકાલને કારણે ગંભીર જળ પ્રદૂષણની સમસ્યા સર્જાઈ છે. પર્યાવરણ અને સ્થાનિક લોકોના સ્વાસ્થ્યને થઈ રહેલા વ્યાપક નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) દ્વારા ઔદ્યોગિક એકમો સામે કડક શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
જીપીસીબી દ્વારા કરાયેલી દંડાત્મક કાર્યવાહી
પ્રદૂષણ ફેલાવતી વિવિધ કંપનીઓ પર તવાઈ બોલાવતા તંત્રએ નીચે મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે:
- અંબુજા ઇન્ટર મીડિયેટ ડાઈ કંપનીને ક્લોઝર નોટિસ ફટકારી 1 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.
- ફાસ્ટટ્રેક પ્લાસ્ટિક કંપનીને ક્લોઝર નોટિસની સાથે 6.30 લાખ રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે.
- એમ્સ્ટર દવા બનાવતી કંપનીને ક્લોઝર નોટિસ અને 4.80 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો છે.
- છત્રાલ એનવાયરો કોમન ફેસિલિટી કંપનીને ક્લોઝર નોટિસ આપીને 50 લાખ રૂપિયાનો માતબર દંડ કરાયો છે.
- પ્રક્રિયા મેટલ એન્ડ કેમિકલ કંપનીને ક્લોઝર નોટિસ અને 25 લાખનો દંડ કરાયો છે.
- સાબુ બનાવતા એક ગેરકાયદેસર યુનિટ અને એક સર્વિસ સ્ટેશનને પણ ક્લોઝર નોટિસ આપવામાં આવી છે.
- પ્રદૂષિત પાણીના વહન માટે જવાબદાર 3 ટેન્કરોના રજિસ્ટ્રેશન RTOમાંથી રદ્દ કરી તેમને 8 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
- જૂન મહિનામાં લેવાયેલા લેબ રિપોર્ટમાં બોરવેલના પાણીનું COD લેવલ 32 મિલિગ્રામ પ્રતિ લિટર હતું, જે કાર્યવાહી બાદ ઘટીને 22 COD નોંધાયું છે.
સ્થાનિક ગ્રામજનો અને ખેડૂતોની વ્યથા
ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે રાજપુર અને છત્રાલ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કેમિકલયુક્ત પાણીને ભૂગર્ભમાં ઉતારવાના કારણે બોરવેલમાંથી લાલ પાણી આવી રહ્યા છે. અને રાજપુર સહિત આસપાસના ગામના લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણી અને હવાના પ્રદૂષણનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે મીડિયામાં પ્રસારિત થયેલા અહેવાલો બાદ GPCBએ તપાસ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સ્થાનિક આરિફભાઈ કુરેશીના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2008થી કેમિકલ માફિયાઓ દ્વારા જમીનમાં પ્રદૂષિત પાણી ઉતારવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે બોરવેલમાંથી લાલ પાણી આવે છે. આ પાણી નહાવા કે પીવા લાયક રહ્યું નથી અને પશુઓ પણ બીમાર પડી રહ્યા છે. રાત્રિના સમયે કંપનીઓમાંથી ઝેરી ધુમાડો છોડવામાં આવતો હોવાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને આંખોમાં બળતરા થાય છે.
ખેડૂત બચુજીએ જણાવ્યું હતું કે, લાલ પાણીને કારણે ખેતીને ભયંકર નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને ખેતરમાં ઉભો પાક પણ બળી જાય છે.
પઠાણ ઇબ્રાહિમ ખાન જણાવે છે કે, પ્રદૂષિત પાણીથી પાક ઉત્પાદન 100 ટકાથી ઘટીને સીધું 50 ટકા થઈ ગયું છે. ઘઉં, બાજરી અને પશુઓના ઘાસચારા જેવા પાકો જમીનમાં કેમિકલ ભળવાથી નાશ પામ્યા છે.
યુસુફ કુરેશીએ રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું કે, ગામના 20થી વધુ બોરવેલમાં લાલ પાણી આવવાથી લોકો કેન્સર, ચામડીના રોગો અને પેટની સમસ્યાઓનો ભોગ બની રહ્યા છે. જો પરિસ્થિતિ નહીં સુધરે તો ટૂંક સમયમાં ગામ ખાલી કરી હિજરત કરવી પડશે. જોકે, તાજેતરમાં જીપીસીબીએ અમુક કંપનીઓ બંધ કરાવતા કેટલાક બોરવેલમાં પાણીની ગુણવત્તામાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો છે.
તંત્રની તપાસ અને આયોજન
મહેસાણાના પ્રાદેશિક અધિકારી એન.પી. ચૌધરીએ આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, બોરવેલમાંથી લાલ પાણી નીકળવાની ફરિયાદો મળ્યા બાદ ત્રણ બોરવેલના સેમ્પલ લઈને વધુ તપાસ અર્થે વડોદરા મોકલવામાં આવ્યા છે. આ એક અત્યંત ગંભીર પ્રશ્ન હોવાથી સેન્ટ્રલ લેવલની કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ કમિટીમાં સમગ્ર કેસની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે અને તેમના દ્વારા જે સલાહ-સૂચનો આપવામાં આવશે તે મુજબ ભવિષ્યની સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ઔદ્યોગિક વિકાસની આડમાં પર્યાવરણ અને માનવજીવન સાથે ચેડાં કરતી કંપનીઓ સામે થયેલી આ મેગા ડ્રાઈવથી સ્થાનિક લોકોમાં થોડી આશા જાગી છે. વર્ષોથી પ્રદૂષણનો માર સહન કરી રહેલા ખેડૂતો અને ગ્રામજનો હવે ઈચ્છી રહ્યા છે કે, આ કાર્યવાહી માત્ર કાગળ પૂરતી સીમિત ન રહેતા કાયમી ઉકેલ લાવે. ભૂગર્ભ જળને બચાવવા માટે તંત્ર દ્વારા ભવિષ્યમાં પણ સતત મોનિટરિંગ અને કડક પગલાં લેવાય તે સમયની તાતી જરૂરિયાત છે.
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