મહેસાણામાં તાવડીયા ચોકડી પાસે મધરાતે હત્યા, આરોપીઓ ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી પકડાયા

પોલીસે તમામ આરોપીઓને મહેસાણા કોર્ટમાં રજૂ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

آرोपीઓ ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી પકડાયા
આરોપીઓ ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનથી પકડાયા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 5:17 PM IST

મહેસાણા : શહેરની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે એક એવી ઘટના બની છે, જેણે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધો છે. વોર્ડ નંબર 4ની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચેની હરીફાઈમાં એક 22 વર્ષીય નિર્દોષ યુવકનો ભોગ લેવાયો છે. તાવડીયા ચોકડી પાસે મધરાતે ધોકા અને છરીના ઘા ઝીંકીને યુવકની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી. કોણે રચ્યું આ હત્યાનું કાવતરું અને કેવી રીતે પોલીસે રાજ્યોની સરહદો પાર કરીને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા? વાંચો વિગતે...

સમગ્ર ઘટના શું છે?

તારીખ 25 એપ્રિલ અને રાતના 12 વાગ્યાની આસપાસ મહેસાણાના તાવડીયા ચોકડીથી માનવ આશ્રમ ચોકડી તરફ જતા રોડ પર ફરિયાદી ધિમંત ચૌધરી, તેનો ભાઈ હર્ષ ચૌધરી અને મિતેન રમેશભાઈ ચૌધરી ઉભા હતા. તે જ સમયે એક સફેદ કલરની બોલેરો અને ઇનોવા ગાડી ત્યાં આવીને ઉભી રહી. ગાડીમાંથી ભરતભાઈ માધુભાઈ ચૌધરી, ધવલ ભરતભાઈ ચૌધરી, મયુર ડાહ્યાભાઈ ચૌધરી અને યશ રમેશભાઈ ચૌધરી નીચે ઉતર્યા અને "તમે અહીયા કેમ ઉભા છો" તેમ કહીને ગાળાગાળી શરૂ કરી. ઝઘડો એટલો ઉગ્ર બન્યો કે આરોપી ધવલે મિતેનના માથાના ભાગે લાકડાનો ધોકો ફટકારી દીધો.

બીજી તરફ યશ નામના આરોપીએ મિતેનને પીઠના ભાગે છરો હુલાવી દીધો. આરોપી મયુરે ફરિયાદી ધિમંતને પણ માથામાં ધોકો માર્યો હતો. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા મિતેન ચૌધરીને લાઇફલાઇન હોસ્પિટલમાં આઇ.સી.યુ.માં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

આ કોઈ સામાન્ય ઝઘડો ન હતો, પરંતુ તેની પાછળ રાજકીય અદાવતની આગ ભભૂકી રહી હતી. મૃતક મિતેન ચૌધરીના મામા મહેન્દ્રભાઈ શંકરભાઈ ચૌધરી મહેસાણા મનપાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર-4 માં ભાજપ પક્ષ તરફથી ઉમેદવાર તરીકે ઉભા હતા. જ્યારે તેમની સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે લીલાબેન ભરતભાઈ ચૌધરી મેદાનમાં હતા.

આ ઘાતકી હત્યાને અંજામ આપનાર મુખ્ય આરોપી ભરત ચૌધરી એ જ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લીલાબેનનો પતિ છે. આ રાજકીય અને જૂની અદાવતમાં એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચવામાં આવ્યું અને એક યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયો. જો કે જીત માટેની આ માથાકૂટમાં બંને ઉમેદવારોને હાર મળી હતી.

હત્યા બાદ તમામ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ મહેસાણા પોલીસે તેમને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા. LCB, SOG અને પેરોલ ફર્લો સ્કવોડની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી. બાતમીના આધારે એક ટીમ રાજસ્થાન પહોંચી અને રાજસ્થાનના સાંચોર જિલ્લાના હડેચા ગામેથી આરોપી ભરત માધુભાઇ ચૌધરી, પ્રતિકકુમાર ચૌધરી અને ધર્મેન્દ્રકુમાર ઉર્ફે ધીરૂભાઈને ઝડપી લીધા. જ્યારે અન્ય આરોપીઓ યુપી તરફ ભાગ્યા હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે ઉત્તરપ્રદેશના દેહાત કોતવાલી પોલીસની મદદથી નાકાબંધી કરી.

યુપીના પ્રતાપગઢ પાસેથી ક્રેટા ગાડી (નંબર GJ-18-BQ-1179) સાથે મુખ્ય આરોપી ધવલ ચૌધરી, મયુર ચૌધરી અને યશ ચૌધરીને દબોચી લેવાયા. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 22,200 રૂપિયા રોકડા, 6 મોબાઈલ ફોન અને ક્રેટા કાર જપ્ત કરી છે. ઉત્તરપ્રદેશથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવીને પોલીસે તમામ આરોપીઓને મહેસાણા કોર્ટમાં રજૂ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

આ બનાવ અંગે મહેસાણા એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103(1), 115(2), 118(1) અને અન્ય ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

