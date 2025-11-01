ETV Bharat / state

મહેસાણામાં માવઠાથી ખેડૂતોના પાકને નુકશાન, ધારાસભ્યએ નિરીક્ષણ કરી CMને લેખિત રજૂઆત કરી

મહેસાણા જિલ્લામાં ખેતરોમાં તૈયાર પાક ધોવાઈ જતાં 'જગતના તાત' પર આભ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

માવઠાથી ખેડૂતોને પાકને નુકશાન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 2:06 PM IST

1 Min Read
મહેસાણા : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ (માવઠા)ને કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. મહેસાણા જિલ્લામાં પણ આ કુદરતી આફતની ગંભીર અસર જોવા મળી છે, જ્યાં ખેતરોમાં તૈયાર પાક ધોવાઈ જતાં 'જગતના તાત' પર આભ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

માવઠાથી નુકશાનનું નિરીક્ષણ કરતા ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ

આ સંકટની ઘડીમાં, મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ ખેડૂતોની પડખે ઊભા રહ્યા છે. તેઓ માત્ર ઓફિસમાં બેસીને નિવેદનો આપવાને બદલે, ખેડૂતોની સાથે ખેતરોમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે જાતે જ ટ્રેક્ટરમાં બેસીને વરસાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી અને ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનું રૂબરૂ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

મહેસાણામાં જુવાર, બાજરી, કપાસ અને મગફળી જેવા મહત્વના પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે. ધારાસભ્યએ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરીને તેમની વ્યથા સાંભળી હતી. પાક નિષ્ફળ જવાથી ખેડૂતોની આર્થિક ચિંતામાં વધારો થયો છે, અને તેમની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે.

ધારાસભ્ય દ્નારા CMને લેખિત રજૂઆત

ખેડૂતોની આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને, મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશકુમાર પટેલે તત્કાલ મુખ્યમંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી હતી. તેમણે વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક નુકસાનનો સર્વે કરાવીને ખેડૂતોને યોગ્ય અને ઝડપી વળતર આપવા માટે વિનંતી કરી છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, એકલા મહેસાણાના જ નહીં, પરંતુ બેચરાજી અને ઊંઝા વિસ્તારના ધારાસભ્યોએ પણ આ જ મુદ્દે મુખ્યમંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી છે, જે દર્શાવે છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાના કારણે ખેડૂતોને થયેલું નુકસાન વ્યાપક છે.

માવઠાથી ખેડૂતોને પાકને નુકશાન
ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલની ટ્રેક્ટર પર બેસીને ખેતરોની મુલાકાત લેવાની આ પહેલ, સંકટના સમયમાં જનપ્રતિનિધિની સંવેદનશીલતા અને લોકો પ્રત્યેની તેમની જવાબદારીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. હવે જોવાનું એ છે કે રાજ્ય સરકાર આ "જગતનો તાત"ને આર્થિક સહાય પૂરી પાડીને કેટલી ઝડપથી રાહત આપે છે.
માવઠાથી ખેડૂતોને પાકને નુકશાન

