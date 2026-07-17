મહેસાણામાં ATSનો મોટો પર્દાફાશ: આતંકી નેટવર્કના 8 શખ્સો ઝડપાયા, કડી કોર્ટમાં રજૂ કરાયા
એટીએસ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડ મેળવવા માટે અલગ-અલગ ગંભીર અને ચોંકાવનારા મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : July 17, 2026 at 8:56 PM IST
મહેસાણા : ગુજરાત એટીએસ (ATS) દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા એક મોટા ઓપરેશનમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. દેશવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અને આતંકી ષડયંત્ર રચવાના આરોપસર એટીએસની ટીમે કુલ 8 શખ્સોની અટકાયત કરી હતી. આ તમામ આતંકીઓને મહેસાણા જિલ્લાની કડી કોર્ટમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
એટીએસ દ્વારા આ કેસની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે 5 શખ્સોના 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ, કડી કોર્ટે 5 શખ્સોના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા, જ્યારે અન્ય 3 શખ્સોને મહેસાણાની સબજેલમાં મોકલી આપવાનો આદેશ કર્યો હતો. એટીએસ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડ મેળવવા માટે અલગ-અલગ ગંભીર અને ચોંકાવનારા મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓ અહેમદ ગાજીવાલા, જકરીયા ઘઘા, મોહમદ અબ્દુલરહેમાન સાવદી, ફૈઝાન અને મોહમદ આમીન શેરાને આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મહમ્મદમાં જોડાવવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
રિમાન્ડ અરજી દરમિયાન એટીએસએ ખુલાસો કર્યો હતો કે આ 8 શખ્સો પૈકી 2 શખ્સોએ અત્યાધુનિક હથિયારો ચલાવવાની ખાસ તાલીમ લીધી હતી. આરોપી અહેમદ ગાજીવાલા અને ઇબ્રાહીમ ધંધા એકાદ મહિના પહેલા જમ્મુ-કાશ્મીર ગયા હતા, જ્યાં તેઓએ જૈશ-એ-મહમ્મદના હેન્ડલર અબ્દુલ્લાના કહેવાથી રોકાણ કર્યું હતું અને ત્યાં એકે-47 (AK 47) તથા પિસ્તોલ જેવા હથિયારો ચલાવવાની ટ્રેનિંગ લીધી હતી. આ ઉપરાંત, આ 2 શખ્સો પૈકી એક શખ્સ વડોદરા ખાતે એક કાશ્મીરી જેવા દેખાતા અજાણ્યા શખ્સને મળ્યો હતો, જ્યાં આતંકવાદ અને જેહાદ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી.
બોમ્બ અને ઝેરી ગેસ બનાવવાની પ્રવૃત્તિઓ
- પકડાયેલા આતંકીઓએ માત્ર હથિયારો જ નહીં, પરંતુ વિનાશક રસાયણો અને વિસ્ફોટકો બનાવવાની તાલીમ પણ લીધી હતી.
- આરોપી મોહમદ આમીન શેરા છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી જેહાદી બનવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો અને તેણે જૈશ-એ-મહમ્મદના વડા મૌલાના મસૂદ અઝહરની બુક વાંચીને અન્ય સાગરીતોને પણ આપી હતી.
- આતંકી સાહિત્ય "અકેલા મુઝાહીદ જીહાદ કેસે કરે" નામની બુકમાં આતંકવાદ ફેલાવવા માટેની 40 જેટલી તરકીબો આપવામાં આવી હતી.
- આ 40 તરકીબો પૈકી 2 મુખ્ય તરકીબોનો ઉપયોગ કરીને તેઓ ટાઇમ બોમ્બ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બનાવતા શીખ્યા હતા.
- આ મોડ્યુલે બનાવેલા ટાઇમ બોમ્બનો 8 અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર બ્લાસ્ટ કરવાનો ટેસ્ટ પણ કર્યો હતો, પરંતુ તેમાં તેઓ નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
- વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આરોપીઓએ છાણ, મકાઈનો લોટ અને મટનના ટુકડાને એક બરણીમાં ભેગા કરી તેને 15 દિવસ સુધી જમીનમાં દાટી રાખીને ઝેરી ગેસ બનાવવાનો પ્રયોગ પણ કર્યો હતો.
આરોપીઓએ બ્રેઇનવોશ કરવા અને નેટવર્ક વધારવા માટે જેહાદી વિચારધારા ધરાવત 43 જેટલા પુસ્તકો મેળવ્યા અને ડાઉનલોડ કર્યા હતા. આરોપી મોહમદ અબ્દુલરહેમાન સાવદી પાકિસ્તાનના આફરીન કુરેશી નામના વ્યક્તિના સીધા સંપર્કમાં હતો. આ સિવાય, ખડીયાસન મદ્રેસા ખાતે પણ 2023થી કેટલીક શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યાં ફોન લઈ જવાની મનાઈ હોવાથી તેઓ ચોરીછૂપીથી લોકોને જેહાદમાં જોડાવવા દાવત આપતા હતા.
એટીએસ દ્વારા આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદ પીળો પાવડર અને ફોસ્ફેટ ડાયબેસિકની બોટલ સહિતનું શંકાસ્પદ મટિરિયલ પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યું છે. રિમાન્ડના સમયગાળા દરમિયાન આ રાષ્ટ્રવિરોધી ષડયંત્રના વધુ તાર અને અન્ય ગુપ્ત માહિતી બહાર આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
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