મહેસાણાઃ ઈન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશને 'સૂર્યા' ફિલ્મ સામે ઉઠાવ્યો વાંધો, તબીબોના નકારાત્મક ચિત્રણનો વિરોધ
IMAએ આગામી ફિલ્મ 'સૂર્યા- અંત સે આરંભ તક'માં તબીબી વ્યવસાયના નકારાત્મક ચિત્રણ અને ડૉક્ટરો પર હિંસા દર્શાવવા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
Published : October 23, 2026 at 2:23 PM IST
મહેસાણા: ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)એ આગામી ફિલ્મ 'સૂર્યા- અંત સે આરંભ તક' (SURYAA - Ant Se Aarambh Tak)માં તબીબી વ્યવસાયના નકારાત્મક ચિત્રણ અને ડૉક્ટરો પર હિંસા દર્શાવવા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. IMAના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ડૉ. અનિલકુમાર જે. નાયકે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને પત્ર લખીને આ ફિલ્મની તાત્કાલિક સમીક્ષા કરવા અને યોગ્ય પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
ફિલ્મમાં તબીબો અને આરોગ્ય કર્મચારીઓનું અપમાન
ડૉ. અનિલ નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "હમણાં એક 'સૂર્યા- અંત સે આરંભ તક' કરીને સની દેઓલનું મુવી આવી રહ્યું છે. એનું ટીઝર બહાર પડ્યું છે. એમાં ડૉક્ટરો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ વિરુદ્ધ ખરાબ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેમને કમિશનિયા કહેવામાં આવ્યા છે અને ડૉક્ટરો પર હુમલા કરવાને હીરોગીરી બતાવવામાં આવી છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે દર્દી અને ડૉક્ટર વચ્ચેના સંબંધો સારા રહ્યા હોય અને લોકો ડૉક્ટરને ભગવાન માનતા હોય, ત્યારે આવા ટીઝરમાં ડૉક્ટરોને માર મારવો અને હોસ્પિટલનું ફર્નિચર તોડી નાખવું તેવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. IMAની માંગ છે કે, આનાથી ડૉક્ટરો અને સ્ટાફ પર હુમલા વધી શકે છે.
હિંસાને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ
IMAનો મુખ્ય વાંધો એ છે કે, ફિલ્મમાં ભ્રષ્ટાચારને સમગ્ર તબીબી વ્યવસાય સાથે જોડીને દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વ્યક્તિગત ગેરરીતિની તપાસ થવી જોઈએ, પરંતુ થોડા લોકોના વર્તનને કારણે અસંખ્ય પ્રમાણિક ડૉક્ટરોની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવું જોઈએ નહીં.
વધુમાં, ડૉક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ અને હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ પર શારીરિક હુમલા દર્શાવતા દૃશ્યો, ખાસ કરીને જ્યારે તેને હીરોઇક કૃત્ય તરીકે રજૂ કરવામાં આવે, ત્યારે તે લોકોનો જીવ બચાવવા પ્રતિબદ્ધ લોકો સામે હિંસાને પ્રોત્સાહન આપે છે. ડૉક્ટરો પહેલેથી જ હોસ્પિટલોમાં સુરક્ષાના પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે, અને આવી ફિલ્મો દર્દીઓ અને ડૉક્ટરો વચ્ચેના પરસ્પર વિશ્વાસને નબળો પાડે છે.
IMAની મંત્રી સમક્ષ માંગણીઓ
આ મુદ્દે ડૉ. નાયકે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને પત્ર લખીને માંગ કરી છે કે:
- ફિલ્મની સામગ્રી અને તબીબી વ્યવસાયના ચિત્રણની નિષ્પક્ષ સમીક્ષા કરવામાં આવે.
- ડૉક્ટરો અથવા નર્સો વિરુદ્ધના જે પણ દૃશ્યો હોય તેને કાઢી નાખવામાં આવે અથવા ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે, જેથી ભારતમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે.
- જો આ ફિલ્મ પ્રદર્શિત થશે અને ત્યારબાદ કોઈ પણ ડૉક્ટર પર હુમલો થશે, તો તેના જવાબદાર ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અને હીરો રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાની તૈયારી
ડૉ. નાયકે ચેતવણી આપી છે કે, "IMA છેક સુધી તેમને કાનૂની લડત આપવા માટે બંધાયેલું રહેશે. આ માટે અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ જઈ રહ્યા છીએ અને અમારા વકીલો મહેનત કરી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ આ ફિલ્મ પ્રદર્શિત ન થાય તેના માટે અમે કાયદેસરના પગલાં લઈશું."
તેમણે અંતમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, IMA ભ્રષ્ટાચાર કે અનૈતિક તબીબી પ્રથાઓનું સમર્થન કરતું નથી. પરંતુ, વ્યક્તિગત ગેરરીતિને સમગ્ર વ્યવસાય માટે સામાન્યીકરણ ન કરવું જોઈએ. ભારતને તેની વધતી જતી વસ્તીની આરોગ્યસંભાળની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા વધુ ડૉક્ટરોની જરૂર છે, અને આવા નકારાત્મક ચિત્રણો તબીબી વિદ્યાર્થીઓનું મનોબળ તોડી શકે છે.
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