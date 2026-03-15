યુદ્ધની અસર મહેસાણામાં: ગેસના અભાવે નાની હોટલો બંધ થવાને આરે, હોટલો સંચાલકો કોલસા તરફ વળ્યા!
મહેસાણામાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો પુરવઠો ખોરવાતા નાની હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્સના વ્યવસાય પર મોટો ફટકો, અનેક દુકાનો થઈ બંધ.
Published : March 15, 2026 at 7:09 PM IST
મહેસાણા: હાલમાં રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની આડકતરી અસર હવે ગુજરાતના લોકોના ખિસ્સા અને રોજગાર સાથે સીધી રીતે જોડાઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને મહેસાણા જિલ્લામાં આ યુદ્ધે એક નવી સમસ્યા ઊભી કરી છે. અહીં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો સપ્લાય લગભગ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો છે, જેની સૌથી વધારે અસર હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ પર પડી છે.
જે લોકો નાની હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ્સ અને રસ્તા પર લારીઓમાં ખાણીપીણીનો વ્યવસાય કરે છે, તેઓ મુખ્યત્વે 19 કિલોના કોમર્શિયલ ગેસના બાટલા પર નિર્ભર છે. પાઈપલાઈન દ્વારા મળતા ગેસની સગવડ મોટાભાગે મોટી હોટલોને જ હોય છે. પરંતુ નાના વેપારીઓ પાસે આ સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. હવે જ્યારે આ કોમર્શિયલ બાટલા જ બજારમાંથી ગાયબ થઈ ગયા છે, ત્યારે આ નાના વેપારીઓની હાલત કફોડી બની છે. તેમનો રોજનો વ્યવસાય ઠપ્પ થઈ ગયો છે અને દુકાનો બંધ થવાના આરે આવી ગઈ છે.
મોટી હોટલો સલામત
મહેસાણા હોટલ લોજ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને ગુજરાત રાજ્ય હોટલ ફેડરેશનના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સતનામ સિંહે આ સમગ્ર મામલે જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે આપણા રોજબરોજના વેપાર પર પડી રહી છે. જે મોટી હોટલો છે અને જ્યાં સુધી પાઇપલાઇન ગેસની સગવડ છે, તેમને હાલમાં કોઈ તાત્કાલિક સમસ્યા નથી. પરંતુ નાની હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સ, જેઓ ફક્ત કોમર્શિયલ ગેસના બાટલા પર ચાલે છે, તેમના માટે આ સંકટ ગંભીર બન્યું છે. અમારી જાણકારી પ્રમાણે, મહેસાણા જિલ્લામાં ઘણી નાની હોટલો તો ગેસના અભાવે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ છે."
સતનામ સિંહે સરકાર અને મીડિયાના માધ્યમથી અપીલ કરતા કહ્યું કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી યુદ્ધ શાંત થાય અને કોમર્શિયલ ગેસનો પુરવઠો ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ થાય તેવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. "જો આ સ્થિતિ હજુ થોડા વધુ દિવસ ચાલશે, તો સમગ્ર હોટલ ઉદ્યોગને ભારે આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે. નાના વેપારીઓની તો રોજીરોટી જ છીનવાઈ જશે."
ગેસ એજન્સીઓની ફરિયાદ: કંપનીએ રિફિલિંગ બંધ કર્યું
આ સમસ્યાનું મૂળ કારણ શું છે તે જાણવા Etv Bharat Gujarat ની ટીમે મહેસાણાની એક ગેસ એજન્સીના સંચાલક રાકેશભાઈ સાથે વાત કરી. તેમણે હકીકત જણાવતા કહ્યું, "અમને કંપની તરફથી સ્પષ્ટ સૂચના મળી છે કે હાલમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોનું રિફિલિંગ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવું. જે પ્લાન્ટ છે ત્યાંથી જ આ સિલિન્ડર ભરવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એટલે અમારી પાસે કોઈ નવો સ્ટોક આવતો નથી. અમે રેસ્ટોરન્ટ્સ, હોટલો અને નાના ઔદ્યોગિક એકમોને કોમર્શિયલ ગેસ આપવાનું બંધ કરી દીધું છે."
રાકેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "ફક્ત હોસ્પિટલો જેવી ઇમરજન્સી અને આવશ્યક સેવાઓ માટે જ અમે કંપનીની ખાસ મંજૂરી લઈને ગેસ પૂરો પાડી શકીએ છીએ. આ સિવાયના બીજા કોઈપણ ગ્રાહકો માટે સપ્લાય ઠપ્પ છે." આમ, કંપની સ્તરેથી જ પુરવઠો બંધ હોવાને કારણે સ્થાનિક એજન્સીઓ પણ કંઈ કરી શકવા સક્ષમ નથી.
વ્યવસાય બચાવવા વેપારીઓ જૂની પદ્ધતિઓ તરફ વળ્યા
ગેસ ન મળવાના કારણે નાના વેપારીઓની હાલત ખરેખર દયનીય બની છે. મહેસાણામાં નાની હોટલ ચલાવતા પ્રજાપતિ પિન્ટુ જયંતીભાઈએ પોતાની પીડા વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "અમે ઘણી જગ્યાએ તપાસ કરી, પરંતુ ક્યાંય કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો મળતો નથી. ગઈકાલે બપોરે 2 વાગ્યે ગેસ પૂરો થઈ ગયો અને મારે ફરજિયાત હોટલ બંધ કરવી પડી. આજે પણ આખો દિવસ કોઈ કામકાજ થઈ શક્યું નથી. દુકાન બંધ રાખવી પડી."
પિન્ટુભાઈએ આગળ જણાવ્યું કે, "જો આગામી 2-3 દિવસમાં ગેસ નહીં મળે, તો અમારા કાયમી ગ્રાહકોને સાચવવા અમારી પાસે એક જ રસ્તો બચશે. અમે ફરીથી કોલસાની ભઠ્ઠી ચાલુ કરવી પડશે. ગ્રાહકો તૂટી ન જાય, એટલે અમે કોલસા પર શાક અને ભાખરી જેવું સીમિત મેનુ તૈયાર કરીને વ્યવસાય ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરીશું." એટલે કે, આધુનિક યુગમાં પણ વ્યવસાય ટકાવી રાખવા માટે વેપારીઓને જૂની અને મુશ્કેલ પદ્ધતિઓ અપનાવવાની ફરજ પડી રહી છે. કોલસા પર રસોઈ કરવી એ સમય અને શ્રમ બંનેની દ્રષ્ટિએ ખર્ચાળ અને અઘરું કામ છે.
સરકાર પાસે ઉકેલની આશા
હોટલ સંચાલકોનું માનવું છે કે હાલમાં ગેસની અછતને કારણે નાની હોટલોની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે. જો રશિયા-યુક્રેન વચ્ચેનું યુદ્ધ લાંબું ચાલશે અને આ સપ્લાયની અછત યથાવત રહેશે, તો સ્થિતિ વધુ વિકટ બનશે. નાના વેપારીઓ પાસે બચત પણ નથી હોતી કે તેઓ લાંબો સમય વ્યવસાય બંધ રાખી શકે.
તેથી આ તમામ વેપારીઓને સરકાર તરફથી કોઈ રાહતની આશા છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે સરકાર આ મામલે કોઈ વચલો રસ્તો કાઢે, જેથી તેમનો રોજગાર ચાલુ રહી શકે. શું સરકાર વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપશે કે પછી કોઈ સબસિડી આપશે, તે જોવાનું રહ્યું.
