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મહેસાણા પહોંચ્યા 'તારક મહેતા'ના 'પોપટલાલ', 'કૃષ્ણન અય્યર' અને 'ચાલુ પાંડે', ગુજરાતીઓની મહેમાનગતિના કર્યા વખાણ

કાર્યક્રમમાં નીતિશ ભારદ્વાજ, શ્યામ પાઠક, તનુજ મહાશબ્દે, દયાશંકર પાંડે, હાજીભાઈ રમકડું અને શાહબુદ્દીન રાઠોડ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મહેસાણામાં સંસ્કાર ભારતી દ્વારા 'સ્વરાજનો શંખનાદ વંદે માતરમ્' નાટકની ભવ્ય પ્રસ્તુતિ
મહેસાણામાં સંસ્કાર ભારતી દ્વારા 'સ્વરાજનો શંખનાદ વંદે માતરમ્' નાટકની ભવ્ય પ્રસ્તુતિ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

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મહેસાણા: સ્વતંત્રતા પર્વ નિમિત્તે મહેસાણા નગરમાં દેશભક્તિનો અનેરો માહોલ સર્જાયો હતો. સંસ્કાર ભારતી મહેસાણા જિલ્લા સમિતિ દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ટાઉનહોલ ખાતે ઐતિહાસિક નાટક 'સ્વરાજનો શંખનાદ: વંદે માતરમ્'નું ભવ્ય મંચન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે 'તારક મહેતા' ફેમ શ્યામ પાઠક, નીતિશ ભારદ્વાજ, પદ્મશ્રી હાજીભાઈ રમકડું અને પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઐતિહાસિક નાટકે મહેસાણાવાસીઓના દિલ જીતી લીધા.

140 કરોડ દેશવાસીઓના હૃદયના ધબકાર સમાન રાષ્ટ્રમંત્રની ગાથા

કલા અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે કાર્યરત અખિલ ભારતીય સંસ્થા 'સંસ્કાર ભારતી' મહેસાણા જિલ્લા સમિતિ દ્વારા પ્રોફેસર કમલ જોશી લિખિત અને દિગ્દર્શિત આ નાટકનું મંચન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ નાટ્ય પ્રસ્તુતિમાં 'વંદે માતરમ્'ના 150 વર્ષના ગૌરવશાળી ઇતિહાસ, તેની રચના અને આઝાદીના આંદોલનમાં તેના પ્રદાનને અદ્ભુત રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. 'વંદે માતરમ્' માત્ર એક ગીત નથી પરંતુ ભારતીયોના અખંડ દેશપ્રેમનું પ્રતીક છે. આઝાદીના મહાસંગ્રામમાં વિદેશી હકુમતને હચમચાવી દેનાર આ અમર રાષ્ટ્રમંત્ર પાછળના રોમાંચક, દૈવીય અને શૌર્યસભર ઇતિહાસને મહેસાણાના રંગમંચ પર જીવંત કરવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક કલાકારોએ માત્ર સાત દિવસની અથાક મહેનતથી આટલા મોટા સ્તરની નાટ્ય પ્રસ્તુતિ રજૂ કરીને ઉપસ્થિત હજારો દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. સમગ્ર ટાઉનહોલ 'ભારત માતા કી જય' અને 'વંદે માતરમ્'ના ગગનભેદી નારાઓથી ગુંજી ઊઠ્યો હતો.

પોપટલાલ સહિત દિગ્ગજોની હાજરીથી જામ્યો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)

તારક મહેતાની સ્ટાર કાસ્ટ અને કલાજગતના દિગ્ગજોનું આગમન

આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં સંસ્કાર ભારતીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને મહાભારતમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભૂમિકાથી ખ્યાતનામ થયેલા અભિનેતા નીતિશ ભારદ્વાજ, જૂનાગઢના પદ્મશ્રી ઢોલક વાદક હાજીભાઈ રમકડું, તેમજ લોકપ્રિય ટીવી સિરિયલ 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'ના જાણીતા કલાકારો શ્યામ પાઠક, તનુજ મહાશબ્દે અને દયાશંકર પાંડે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં નગરપાલિકાના મેયર સહિત મહેસાણાના અગ્રણી સામાજિક-રાજકીય આગેવાનો પણ સહભાગી બન્યા હતા.

140 કરોડ દેશવાસીઓના હૃદયના ધબકાર સમાન રાષ્ટ્રમંત્રની ગાથા (Etv Bharat Gujarat)

મહેસાણાની મહેમાનગતિ અને આયોજનની ભરપૂર સરાહના

અભિનેતા શ્યામ પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણામાં થયેલું આયોજન, શિસ્ત અને વ્યવસ્થા અદ્ભુત હતા. આટલા મોટા સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક મહાયજ્ઞમાં ભાગ લેવો એ તેમના માટે ગૌરવની વાત છે. આ સાથે તેમણે 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'ના નિર્માતા આસિતકુમાર મોદી અને સમગ્ર ટીમ વતી મહેસાણાવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

કાર્યક્રમમાં નીતિશ ભારદ્વાજ, શ્યામ પાઠક, તનુજ મહાશબ્દે, દયાશંકર પાંડે, હાજીભાઈ રમકડું અને શાહબુદ્દીન રાઠોડ ઉપસ્થિત રહ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢથી ખાસ પધારેલા પદ્મશ્રી હાજીભાઈ રમકડુએ કલાકારોના ઉત્કૃષ્ટ અભિનયની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું કે, વંદે માતરમ્ કાર્યક્રમ નિહાળીને તેમને ખૂબ આનંદ થયો છે અને સ્થાનિક કલાકારોની મહેનત ખરેખર બિરદાવવા લાયક છે.

સંસ્કાર ભારતીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ નીતિશ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે, 'વંદે માતરમ્' એ સમગ્ર દેશને એક તાંતણે બાંધતો મંત્ર છે. મહાત્મા ગાંધીથી માંડીને આઝાદીના લડવૈયાઓએ આ મંત્રને રાષ્ટ્રભક્તિના સર્વોચ્ચ સ્થાને મૂક્યો હતો. આજની યુવા પેઢી દેશના આ ગૌરવંતા ઇતિહાસથી પરિચિત થાય તે ખૂબ જરૂરી છે. મહેસાણા ટીમે ટૂંકા ગાળામાં આવી ઉત્કૃષ્ટ પ્રસ્તુતિ આપીને પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે.

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