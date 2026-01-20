માણસાઈ જ સાચો ધર્મ: 25 વર્ષના સંબંધની લાજ રાખી હિન્દુ ભાઈએ મુસ્લિમ બહેનના દીકરા-દીકરીના લગ્નમાં ભર્યું મામેરું
વડોસણ ગામના રહેવાસી સરતાનજી સરદારજી ઠાકોર અને નાગલપુરના સુલતાનાબીબી અયુબખાન ચૌહાણ વચ્ચે છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાઈ-બહેનનો પવિત્ર સંબંધ છે.
Published : January 20, 2026 at 4:04 PM IST
મહેસાણા: આજના સમયમાં જ્યારે ઘણીવાર ધર્મના નામે વિખવાદના સમાચાર સામે આવતા હોય છે, ત્યારે મહેસાણામાંથી કોમી એકતા અને ભાઈચારાનું એક ઉત્તમ અને હૃદયસ્પર્શી ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે. અહીં ધર્મના ભેદભાવો ભૂલીને એક હિન્દુ ભાઈએ પોતાની મુસ્લિમ માનેલી બહેનના ઘરે પ્રસંગમાં હાજરી આપીને સગી બહેન કરતા પણ વિશેષ પ્રેમ વરસાવ્યો છે. મહેસાણાના નાગલપુર કસ્બા વિસ્તારમાં યોજાયેલા આ લગ્ન પ્રસંગે હિન્દુ ભાઈએ મુસ્લિમ બહેનના સંતાનો માટે લાખો રૂપિયાનું મામેરું ભરીને સમાજને માનવતાનો નવો રાહ ચીંધ્યો છે.
મજૂરી કામ કરતા બંધાયો હતો આત્મીય સંબંધ
આ કિસ્સો મહેસાણાના નાગલપુર અને વડોસણ ગામ વચ્ચેના અતૂટ સ્નેહનો છે. વડોસણ ગામના રહેવાસી સરતાનજી સરદારજી ઠાકોર અને નાગલપુરના સુલતાનાબીબી અયુબખાન ચૌહાણ વચ્ચે છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાઈ-બહેનનો પવિત્ર સંબંધ છે. આ સંબંધની શરૂઆત દેદિયાસણ જીઆઈડીસીમાં થઈ હતી, જ્યાં સરતાનજી અને સુલતાનાબીબી બંને મજૂરી કામ કરતા હતા. અલગ-અલગ ફેક્ટરીમાં કામ કરવા છતાં, બંને વચ્ચે એક આત્મીય નાતો બંધાયો હતો અને સરતાનજીએ સુલતાનાબીબીને પોતાની ધર્મની બહેન માની હતી. ત્યારથી લઈને આજ સુધી, સુખ હોય કે દુઃખ, આ હિન્દુ ભાઈ પોતાની મુસ્લિમ બહેનની પડખે અડીખમ ઉભા રહ્યા છે.
વાજતે-ગાજતે મામેરું લઈને પહોંચ્યા મામા
નાગલપુર કસ્બામાં રહેતા સુલતાનાબીબીના ઘરે હાલ લગ્નનો માહોલ છે. તેમના પુત્ર અરમાન અને પુત્રી આફરીનના લગ્ન પ્રસંગે, સરતાનજી ઠાકોર એક સગા મામાની જેમ પોતાની ફરજ અદા કરવા પહોંચ્યા હતા. રવિવારે યોજાયેલા મામેરાના પ્રસંગમાં સરતાનજી વાજતે-ગાજતે, ઢોલ-નગારા સાથે બહેનના ઘરે આવ્યા હતા. પરંપરા મુજબ, બહેન સુલતાનાબીબીએ ભાઈ સરતાનજીનું કંકુ અને ચોખાથી તિલક કરીને ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. આ દ્રશ્ય જોઈને ઉપસ્થિત સૌ કોઈની આંખો હર્ષના આંસુથી ભીની થઈ ગઈ હતી. સરતાનજીએ મામેરામાં રોકડ રકમ અને અન્ય ભેટ-સોગાદો મળીને કુલ રૂ. 1,01,000 (એક લાખ એક હજાર) નું મામેરું ભર્યું હતું. જેમાં 51 હજાર રૂપિયા રોકડા અને અન્ય પહેરામણીનો સમાવેશ થાય છે.
"મને હિન્દુ-મુસ્લિમનો કોઈ ભેદભાવ નથી" - સુલતાનાબીબી
આ પ્રસંગે ભાવુક થયેલા સુલતાનાબીબીએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આજે ખૂબ જ ખુશી થઈ રહી છે. મારો ભાઈ જેવું મામેરું ભરે તેવું જ મામેરું આ માનેલા ભાઈએ ભર્યું છે. મને હિન્દુ-મુસ્લિમનો કોઈ જ ભેદભાવ નથી. તેઓ મને ખૂબ રાખે છે અને હું પણ તેમના ઘરે જાઉં છું. અમારા વચ્ચે 25 વર્ષથી આવો જ સંબંધ છે". સુલતાનાબીબીના ચહેરા પરની ખુશી સ્પષ્ટ કરતી હતી કે લોહીના સંબંધ કરતા લાગણીના સંબંધો કેટલા ગાઢ હોઈ શકે છે.
"માણસાઈ જ સાચો ધર્મ છે"
વડોસણથી આવેલા સરતાનજી ઠાકોરે પણ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારો સંબંધ મજૂરી કામ કરતા બંધાયો હતો. હું 1 લાખ 1 હજારનું મામેરું લઈને આવ્યો છું. નાગલપુરના લોકોએ પણ અમને સાથ-સહકાર આપ્યો છે. અમારો ભાઈચારો કાયમ આવો જ રહેશે. આપણે સૌએ એક થઈને રહેવું જોઈએ".
લગ્ન જેના છે તેવા સુલતાનાબીબીના પુત્ર અરમાનખાન ચૌહાણે પણ આ પ્રસંગે મહત્વની વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "અમે હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતા કે ભેદભાવમાં માનતા નથી, બસ ઇન્સાનિયત હોવી જોઈએ. માણસની અંદર માણસાઈ હોવી જોઈએ જે સંબંધો સાચવી શકે. મારા મામા વડોસણથી આવ્યા છે અને તેમણે ખૂબ જ પ્રેમથી આ ફરજ નિભાવી છે".
