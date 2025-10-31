મહેસાણા: લાંઘણજ નજીક મામાપુરામાં ચેહર માતાજીના મંદિરમાં સોનાની પાઘડી અને ચાંદીના છત્તર સહિત ₹1.98 લાખની મતાની ચોરી
સુપ્રસિદ્ધ ચેહર માતાજીના મંદિરમાં તસ્કરોએ ધાડ પાડી મોટી ચોરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
Published : October 31, 2025 at 4:54 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના લાંઘણજ નજીક આવેલા મામાપુરા રબારીવાસમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ ચેહર માતાજીના મંદિરમાં તસ્કરોએ ધાડ પાડી મોટી ચોરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. પવિત્ર ધર્મસ્થાનોને પણ હવે ચોર ટોળકીઓ નિશાન બનાવી રહી હોવાથી ભાવિક ભક્તોમાં આક્રોશ અને ચિંતાનું વાતાવરણ ફેલાયું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મામાપુરા રબારીવાસમાં સ્થિત ચેહર માતાજીના મંદિરને અજાણ્યા ચોર ઈસમોએ નિશાન બનાવ્યું હતું. મોડી રાત્રીના સમયે ચોરોએ મંદિરના દરવાજા તોડી ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને માતાજીને ભક્તો દ્વારા દાનમાં ચડાવવામાં આવેલા કિંમતી દાગીના અને વસ્તુઓની ચોરી કરી પલાયન થઈ ગયા હતા.
1.98 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ ચોરાયો
લાંઘણજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદની વિગતો મુજબ, તસ્કરો મંદિરમાંથી આશરે રૂપિયા 1,98,000ની કુલ કિંમતનો મુદ્દામાલ ચોરી ગયા છે. ચોરી થયેલા કિંમતી સામાનમાં નીચેની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે:
સોનાની ગિલેટવાળી પાઘડી: એક નંગ, જેની કિંમત રૂ. 20,000 આંકવામાં આવી છે.
ચાંદીના પારણાં: ત્રણ નંગ, જેનું વજન આશરે 350 ગ્રામ જેટલું છે અને જેની કિંમત રૂ. 38,000 થાય છે.
ચાંદીના છત્તર (નાના-મોટા): પાંચ નંગ, જેનું વજન અંદાજે 1 કિલો 100 ગ્રામ છે અને તેની કિંમત રૂ. 1,40,000 થાય છે.
ભગવાનના આભૂષણોની ચોરી થતાં સ્થાનિકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ છે.
ભક્ત દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવાઈ, પોલીસ તપાસ શરૂ
આ ચોરીની ઘટનાની જાણ થતાં જ લાંઘણજ બીટ વિસ્તારમાં રહેતા અને પશુપાલનનો વ્યવસાય કરતા મંદિરના એક સેવક, 60 વર્ષીય ગાંડાભાઇ મેરાજભાઇ રબારી દ્વારા તાત્કાલિક લાંઘણજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા ચોર ઈસમ વિરુદ્ધ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
લાંઘણજ પોલીસે તુરંત કાર્યવાહી કરીને અજાણ્યા ચોર ગેંગ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે મંદિર આસપાસના તેમજ લાંઘણજ ગામમાંથી બહાર નીકળતા તમામ રસ્તાઓ પર લાગેલા સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ શરૂ કરી છે, જેથી ચોરી કરીને ફરાર થયેલા તસ્કરોની ઓળખ થઈ શકે.
ધર્મસ્થાનોની સુરક્ષા સામે સવાલ
તાજેતરમાં મહેસાણા સહિત ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં મંદિરોને નિશાન બનાવી ચોરી કરવાની ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે. આ ઘટના પરથી ફરી એકવાર ધર્મસ્થાનોની સુરક્ષા અને રાત્રીના સમયે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગના અભાવ જેવા ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ગામ લોકોની માંગ છે કે પોલીસ ઝડપથી આ ચોરોને પકડી પાડે અને ચોરાયેલો મુદ્દામાલ પરત મેળવે, જેથી માતાજીના મંદિરમાં ફરીથી કિંમતી વસ્તુઓ સુરક્ષિત રીતે સ્થાપિત કરી શકાય. પોલીસે આ ચોરીની ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ, જિલ્લામાં વધી રહેલા આવા ગુનાઓ પર કડક નિયંત્રણ લાવવા માટે સઘન પેટ્રોલિંગ અને નાકાબંધી હાથ ધરવી જરૂરી બની છે.
