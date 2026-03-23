'અમે દર 5 વર્ષે જનતાને હિસાબ આપીએ છીએ, આપેલા તમામ વચનો પૂરા કરવા એ ભાજપનો સંકલ્પ છે', મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ

Published : March 23, 2026 at 10:36 AM IST

મહેસાણા: રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી અને પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલે આજે મહેસાણા ખાતે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જિલ્લામાં થયેલા વિકાસ કાર્યો અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અનોખા ઐતિહાસિક રેકોર્ડ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. મહેસાણા જિલ્લામાં રવિવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

મહેસાણા જિલ્લામાં 938 કરોડના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ

મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા જિલ્લાના વિકાસને વધુ વેગ આપવા માટે આજે કુલ 938 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ વિસનગર ખાતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો. મુખ્યમંત્રીના કરકમલોથી આ તમામ કામો જનતા માટે ખુલ્લા મુકવામાં આવ્યા છે અને નવા કામોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ, 2023થી શરૂ થયેલી નવી ટર્મમાં અત્યાર સુધીમાં મહેસાણા જિલ્લામાં અંદાજિત 2500 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે અને વિકાસની આ યાત્રા અવિરત ચાલુ છે.

હિસાબ આપનારી અને વચન નિભાવનારી ભાજપ સરકાર

ભાજપની કાર્યશૈલી અંગે વાત કરતા મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, “અમે દર 5 વર્ષે જનતાને હિસાબ આપીએ છીએ કે અમે કયા કામો કર્યા, શું વચનો આપ્યા હતા અને તેમાંથી કેટલા પૂરા કર્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ જ નીતિ અને રીતિ રહી છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે, આપેલા તમામ વચનો પૂરા કરવા એ ભાજપનો સંકલ્પ છે અને તેના જ કારણે ગુજરાતની સમગ્ર જનતાનો વિશ્વાસ આજે પણ અકબંધ રહ્યો છે.

પીએમ મોદીનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ: 8931 દિવસ સરકારના વડા તરીકે

સ્થાનિક વિકાસની સાથે મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિનો પણ ગર્વભેર ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતના રાજકારણમાં સૌથી વધુ સમય સુધી ‘હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ’ (સરકારના વડા) તરીકે રહેવાનો નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.

અગાઉ સિક્કિમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પવનકુમાર ચામલિંગના નામે ૮૯૩૦ દિવસ સુધી સત્તા પર રહેવાનો રેકોર્ડ હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ ૮૯૩૧ દિવસ પૂર્ણ કરીને આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે અને દેશમાં નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે.

પીએમ મોદી ચાર વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે અને ચોથી વખત દેશના વડાપ્રધાન તરીકે સેવારત છે. આ ઐતિહાસિક સફરમાં તેમના નેતૃત્વમાં પાર્ટી ક્યારેય હારી નથી અને પ્રજાએ હંમેશા તેમને જયકાર જ આપ્યો છે.

વૈશ્વિક મંચ પર પીએમ મોદીની સ્વીકૃતિ

વિકસિત ભારતની કલ્પના ગુજરાતથી શરૂ થઈને આજે દેશ અને દુનિયા સુધી પહોંચી છે. ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું કે આજે સમગ્ર દુનિયા ભારત અને પીએમ મોદી તરફ અત્યંત આદરભાવથી જોઈ રહી છે. વિશ્વમાં જ્યારે પણ અરાજકતા કે સંકટની સ્થિતિ ઊભી થાય છે, ત્યારે દુનિયાની નજર પીએમ મોદી પર ટકેલી હોય છે. વિશ્વનો આ અપ્રતિમ વિશ્વાસ પીએમ મોદીએ સંપાદિત કર્યો છે.

અંતમાં મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે સમગ્ર દેશવાસીઓ અને ગુજરાતની જનતા વતી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ અને દેશને દુનિયામાં સર્વોચ્ચ ગૌરવ અપાવવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

