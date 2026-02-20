ETV Bharat / state

મહેસાણા: ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ, કચરામાંથી કિંમતી દવાઓ બનાવવામાં પ્રથમ ક્રમ

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ કચરામાંથી દવા બની શકે? આ કચરો લેબોરેટરીમાં દવા બનાવવા માટેના રો-મટીરીયલ તરીકે કામમાં આવી શકે છે.

ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 6:21 PM IST

મહેસાણા : હાલમાં સરકાર 'વિકસિત ભારત'ની વાત કરી રહી છે, ત્યારે 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની દિશામાં મહેસાણાની ગણપત યુનિવર્સિટીના એક પ્રોફેસરે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાનો ડંકો વગાડ્યો છે. ઘરમાંથી નીકળતા વેસ્ટ કચરાને ભેગો કરીને, તેના પર રિસર્ચ કરી તેમાંથી દવા કઈ રીતે બની શકે તે અંગેનું સફળ સંશોધન કરીને તેમણે 650 જેટલા આંતરરાષ્ટ્રીય રિસર્ચરોની સામે પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.

આ એ જ કચરો છે, જે રોજ આપણા ઘરમાંથી નીકળે છે. આપણે તેને રોડ પર કે પછી કચરાની ગાડીમાં નાખીને ડમ્પિંગ સાઇટ સુધી ફેંકી દઈએ છીએ, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ કચરામાંથી દવા બની શકે? આ કચરો લેબોરેટરીમાં દવા બનાવવા માટેના રો-મટીરીયલ તરીકે કામમાં આવી શકે છે.

ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)

આ અનોખા વિચાર સાથે મહેસાણાની ગણપત યુનિવર્સિટીના અર્બન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (MUIS)ના પ્રોફેસર ડૉ. સાવન દોંગાએ નવું સંશોધન કર્યું છે. તેમણે આદિપુર-કચ્છ ખાતે યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાં બેસ્ટ રિસર્ચ પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશનમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

"હોસ્ટેલમાંથી ડેઇલી ફ્રુટ્સ અને વેજીટેબલ્સનો કચરો ભેગો કરીએ છીએ. અલગ અલગ હોસ્ટેલમાંથી જે આપણે વિદ્યાર્થીઓને ડેઈલી ફ્રુટ આપીએ છીએ. જે ફ્રુટ અને વેજીટેબલ્સ પછી જે પીલ્સ અને સીડ્સ મળે છે, જે આપણે કચરો સમજીને ફેંકી દઈએ છીએ, એનો અમે કલેક્ટ કરી અને રીયુઝ કરેલો છે." - ડૉ. સાવન દોંગા, પ્રોફેસર રિસર્ચ કરનાર

તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ દ્વારા આયોજિત આ બે દિવસીય કોન્ફરન્સની થીમ 'ક્લાઈમેટ ચેન્જ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ' હતી, જેમાં દેશ-વિદેશના 650થી વધુ સંશોધકો અને પ્રોફેસરોએ ભાગ લીધો હતો. ડૉ. સાવન દોંગાનું આ સંશોધન 'વેસ્ટ ટુ વેલ્થ' એટલે કે 'બેસ્ટ ફ્રોમ વેસ્ટ'ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. તેમણે રસોડાના કચરા તરીકે ફેંકી દેવામાં આવતી ફળ-શાકભાજીની છાલ અને ઠળિયાના વૈજ્ઞાનિક પુનઃઉપયોગ પર ભાર મૂક્યો છે.

ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)

આ જૈવિક કચરામાં શક્તિશાળી એન્ટી-માઇક્રોબિયલ અને એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ ગુણધર્મો રહેલા છે. આ પદ્ધતિથી ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગને સસ્તો કાચો માલ મળશે અને પર્યાવરણના પ્રદૂષણમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.

ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)

"આ રો-મટીરીયલ ફાર્મા કંપનીઓને કેવી રીતે ઉપયોગી થશે. "ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં આપણે જે રિસર્ચ કરેલું છે એના ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવેલો છે કે જે એન્ટી-બેક્ટેરિયલ એક્ટિવિટી, એન્ટી-ફંગલ એક્ટિવિટીમાં સારા રિઝલ્ટ મળેલા છે. જે ડાયરેક્ટલી એ લોકોને રો-મટીરીયલ તરીકે યુઝફૂલ થઈ શકે છે." - ડૉ. સાવન દોંગા, પ્રોફેસર રિસર્ચ કરનાર

આ સિદ્ધિ માત્ર વ્યક્તિગત સફળતા નથી, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. કચરામાંથી પણ શ્રેષ્ઠ દવા બની શકે છે તે હાલ સાબિત થયું છે. જ્યારે હજુ આ ક્ષેત્રે વધુ રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે, જે આવનારા સમયમાં ગણપત યુનિવર્સિટી, તેના ફેકલ્ટી અને શિક્ષણ જગતને નવા આયામો સર કરવાનો મોકો આપી જશે.

