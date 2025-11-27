મહેસાણા: ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી સમરસ; 15 ડિરેક્ટર બિનહરીફ
કુલ 15 ડિરેક્ટર બેઠકો માટે બધા જ ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થતાં સહકારી ક્ષેત્રે 'સમરસ'નો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના લાખો પશુપાલકો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘોમાંની એક એવી મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી ઇતિહાસમાં પહેલીવાર સંપૂર્ણપણે બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. આજે, ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે, કુલ 15 ડિરેક્ટર બેઠકો માટે બધા જ ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થતાં સહકારી ક્ષેત્રે 'સમરસ'નો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
સમરસ ચૂંટણીની વિગતો: દૂધ સાગર ડેરીના 15 ડિરેક્ટરની બેઠક માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ચૂંટણીમાં કુલ 63 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયાં હતાં. ચકાસણી બાદ 4 ફોર્મ રદ્દ થતાં કુલ 59 ફોર્મ માન્ય રહ્યા હતા. સહકારી આગેવાનો દ્વારા લાંબા સમયથી ચૂંટણીને બિનહરીફ બનાવવાના પ્રયાસો ચાલુ હતા, જેને આખરે સફળતા મળી છે.
આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કુલ 44 ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધી હતી. પરિણામે, 15 ડિરેક્ટરની બેઠકો પર માત્ર 15 ઉમેદવારો જ મેદાનમાં રહેતાં, આ તમામ ઉમેદવારોને બિનહરીફ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રથમવાર 'સમરસ' ચૂંટણીનો ઇતિહાસ:
દૂધ સાગર ડેરીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય પણ ચૂંટણી સંપૂર્ણપણે બિનહરીફ બની નહોતી. હંમેશાં આ ડેરીની ચૂંટણીમાં ખેંચતાણ અને ઉગ્ર હરીફાઈ જોવા મળતી હતી. ત્યારે વર્તમાન શાસક પક્ષના સત્તાધીશો દ્વારા સહકારી નેતાગીરીને એક કરી, લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા પ્રયાસોના પરિણામે આ ચૂંટણીમાં ડેરીના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર સમરસતા સ્થપાઈ છે. આ બિનહરીફ ચૂંટણીથી ખેડૂતો અને પશુપાલકોમાં એકતાનો સકારાત્મક સંદેશ ગયો છે.
નેતાઓએ શું કહ્યું?
બિનહરીફ ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ સહકારી અને રાજકીય આગેવાનોએ આ સિદ્ધિને વધાવી લીધી હતી.
ગિરીશ રાજગોર, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ: "મહેસાણા જિલ્લા માટે અને સમસ્ત ઉત્તર ગુજરાતના પશુપાલકો માટે આ ગૌરવની વાત છે કે દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી પ્રથમવાર બિનહરીફ બની છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સહકારી સેલ અને ડેરીના આગેવાનોએ જે સંકલન અને સંવાદ સ્થાપિત કર્યો છે, તેના પરિણામે આ સમરસ ચૂંટણી શક્ય બની છે. આનાથી મહેસાણા જિલ્લામાં સહકારી પ્રવૃત્તિ વધુ મજબૂત બનશે અને પશુપાલકોના હિતમાં કામ થશે."
અશોક ચૌધરી, ચેરમેન દૂધ સાગર ડેરી અને અમૂલ: "દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણીમાં તમામ ડિરેક્ટરો બિનહરીફ જાહેર થવાથી મને ખૂબ આનંદ છે. આ એકતાની જીત છે. ડેરીના ઇતિહાસમાં આવું પહેલીવાર બન્યું છે. અમે તમામ પશુપાલકો અને સહકારી અગ્રણીઓનો આભાર માનીએ છીએ. હવે અમારું લક્ષ્ય માત્ર અને માત્ર ડેરીના વિકાસ પર રહેશે. આ બિનહરીફ ચૂંટણીથી ડેરીના વહીવટમાં વધુ સરળતા આવશે અને પશુપાલકોને વધુ સારા ભાવ મળી રહે તે માટેના પ્રયાસો વધુ સઘન બનશે."
આગામી કાર્યવાહી: બિનહરીફ જાહેર થયેલા 15 ડિરેક્ટર હવે ડેરીના સંચાલન અને વહીવટની જવાબદારી સંભાળશે. ટૂંક સમયમાં જ નવા ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની વરણી માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. આ સમરસ ચૂંટણીના કારણે મહેસાણા જિલ્લાના સહકારી માળખામાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
