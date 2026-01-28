ETV Bharat / state

મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ, વડનગર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખે આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન

આ પરિસંવાદમાં મુખ્યત્વે માતાનું સ્વાસ્થ્ય, બાળ મૃત્યુદર અને કુપોષણ જેવા મુદ્દાઓ કેન્દ્રસ્થાને રહ્યા હતા.

મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ,
મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ, (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 28, 2026 at 6:53 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લાને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત બનાવવાના હેતુથી જિલ્લા પંચાયતની આરોગ્ય શાખા દ્વારા આજે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે. મહેસાણામાં આજે પ્રથમ 'જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ' યોજાઈ હતી. જેમાં જિલ્લાના જાહેર આરોગ્યને લગતા ગંભીર પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને જિલ્લામાં માતા અને બાળ મૃત્યુદર ઘટાડવા, ઘટતા જતા સેક્સ રેશિયોને અટકાવવા અને કુપોષણ મુક્ત મહેસાણા બનાવવા માટે નિષ્ણાતો અને અધિકારીઓ વચ્ચે વિચાર-વિમર્શ થયો હતો.

જિલ્લા પંચાયતની આરોગ્ય શાખા દ્વારા 'સ્વસ્થ મહેસાણા'ના સંકલ્પ સાથે પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરિસંવાદમાં મુખ્યત્વે માતાનું સ્વાસ્થ્ય, બાળ મૃત્યુદર અને કુપોષણ જેવા મુદ્દાઓ કેન્દ્રસ્થાને રહ્યા હતા. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં રજૂ કરાયેલી માહિતી મુજબ, મહેસાણા જિલ્લામાં સગર્ભા માતાઓમાં 80 થી 85 ટકા જેટલું લોહતત્વની ઉણપ (એનીમિયા)નું પ્રમાણ જોવા મળ્યું છે, જે ગંભીર બાબત છે.

મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ, (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત સામાજિક રીત-રિવાજો, નાની ઉંમરે લગ્ન અને શિક્ષણનો અભાવ જેવા કારણો પણ માતૃબાળ સ્વાસ્થ્ય માટે પડકારરૂપ હોવાનું ચર્ચાયું હતું. જિલ્લામાં માતા મૃત્યુદર પ્રતિ લાખ જીવિત જન્મે 78 અને બાળ મૃત્યુદર પ્રતી 1000 જીવિત જન્મે 11 હોવાનું નોંધાયું છે, જેને હજુ ઘટાડવા માટે તંત્ર કટિબદ્ધ છે. રસીકરણ કાર્યક્રમો સામે થતા વિરોધ અને અફવાઓને ડામવા માટે ધર્મગુરુઓ અને સ્થાનિક નેતાઓની મદદ લેવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ,
મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ, (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પદાધિકારીઓ અને આરોગ્ય અધિકારીઓએ જિલ્લાની વાસ્તવિક સ્થિતિ વર્ણવી હતી. આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ચાલુ વર્ષે જિલ્લામાં કુલ 19 માતાઓના મૃત્યુ નોંધાયા છે, જેમાં સૌથી વધુ કડી તાલુકામાં છે. જ્યારે વિસનગર તાલુકામાં ગત વર્ષે એક પણ માતા મૃત્યુ નોંધાયું ન હતું, જે સારી બાબત છે. બીજી તરફ, પદાધિકારીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે ઊંઝા પંથકમાં સેક્સ રેશિયો (સ્ત્રી જન્મદર) સૌથી ઓછો છે અને કડીમાં માતા મૃત્યુદર ઊંચો છે.

આ મહત્વપૂર્ણ 'પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ'નું આયોજન મહેસાણા હાઈવે પર ખાનગી હોટલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય સહિત જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પરિસંવાદમાં સ્થાનિક જાહેર આરોગ્ય સમસ્યાઓ પર હિતધારકો સાથે સીધો સંવાદ કરવામાં આવ્યો હતો.

મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ,
મહેસાણા પ્રથમ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદ યોજાઈ, (ETV Bharat Gujarat)

આ જિલ્લા સ્વાસ્થ્ય પરિષદની બેઠકમાં વડનગર તાલુકા પંચાયતનાં પ્રમુખ ભારતીબેન પટેલે ગ્રામ્ય વિસ્તારની સગર્ભા મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય અને તેમની આદતોને લઈને એક અત્યંત ચોંકાવનારું અને ગંભીર નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ખુલ્લા મને સ્વીકાર્યું હતું કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને શ્રમિક વર્ગની ગર્ભવતી મહિલાઓમાં તમાકુ, મસાલા અને શેકેલી માટી ખાવાની ગંભીર કુટેવો પ્રવર્તી રહી છે, જે માતા અને બાળક બંનેના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી સાબિત થઈ રહી છે.

વડનગર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ (ETV Bharat Gujarat)

"સુંઢિયા સહિતના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આદિવાસી, ઠાકોર અને અન્ય શ્રમિક વર્ગની મહિલાઓમાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પણ વ્યસનનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે જોવા મળી રહ્યું છે. પ્રેગ્નન્ટ હોય છતાં પણ મહિલાઓ તમાકુ, મસાલા, સોપારી (કચુકા) અને ખાસ કરીને પેલી શેકેલી માટી ખાતી હોય છે." પ્રમુખે પોતાના ગામ સુંઢિયાનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, ત્યાં ઠાકોર સમાજની વસ્તી વધારે છે અને તેઓ ખેતરમાં કામ કરવા જાય કે બહાર નીકળે ત્યારે મોઢામાં મસાલા કે પડીકીઓ દબાવેલી જોવા મળે છે." - ભારતીબેન પટેલ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત વડનગર

હિમોગ્લોબિન ઘટવાનું મુખ્ય કારણ અને બાળ સ્વાસ્થ્ય પર અસર

આરોગ્ય વિભાગ હંમેશા સગર્ભા મહિલાઓમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તે માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે, પરંતુ ભારતીબેન પટેલના મતે આ કુટેવો જ હિમોગ્લોબિન ઘટવાનું મુખ્ય કારણ છે. તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "આ બધું ખાવાથી પ્રેગ્નન્ટ મહિલાઓનું હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય છે. હિમોગ્લોબિન ઘટવાથી માત્ર માતાને જ નહીં, પરંતુ ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળકને પણ મોટું નુકસાન થાય છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જ્યારે માતા આવી વસ્તુઓ ખાય છે, ત્યારે નાનું બાળક પણ તે જોઈને શીખે છે અને નાનપણથી જ વ્યસનના રવાડે ચઢી જાય છે.

આશાવર્કર બહેનો અને આરોગ્ય ટીમને ખાસ અપીલ

આ સમસ્યાના નિવારણ માટે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખે આશાવર્કર બહેનો અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમને ખાસ અપીલ કરી હતી. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે આશાવર્કર બહેનોએ માત્ર દવાઓ આપીને સંતોષ માનવાને બદલે, આવી મહિલાઓને પ્રેમથી સમજાવવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "જો આશાવર્કર બહેનો પ્રેમથી સમજાવે કે 'બેટા, આ વસ્તુ તારા અને તારા આવનાર બાળક માટે ખરાબ છે', તો કદાચ મોટો ફેરફાર આવી શકે."

તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે જ્યાં સુધી મહિલા ગર્ભવતી છે ત્યાં સુધી તેણે આ કુટેવો ભૂલી જવી જોઈએ. જો આ કુટેવો બંધ થાય તો જ માતા અને બાળકનું સ્વાસ્થ્ય સુધરી શકે તેમ છે. આ નિવેદને આરોગ્ય તંત્રને પણ વિચારતું કરી દીધું છે કે માત્ર પોષણક્ષમ આહાર જ નહીં, પરંતુ વ્યસન મુક્તિ માટે પણ ગ્રામ્ય કક્ષાએ સઘન ઝુંબેશની જરૂર છે.

