ETV Bharat / state

મહેસાણા: વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત; પાક બચાવવા કૃષિ અધિકારીએ આપી મહત્ત્વની સલાહ

મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ધરતીપુત્રો ચિંતામાં મુકાયા છે. છેલ્લા પંદર દિવસથી વરસાદે વિરામ લેતા પાક સુકાવા લાગ્યો છે.

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત
વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત (etv bharat gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2026 at 12:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ લાંબો વિરામ લેતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. ચોમાસાની ઋતુના પ્રારંભે થયેલા સારા વરસાદના પગલે ધરતીપુત્રોએ ઉત્સાહભેર ખરીફ પાકોનું મોટા પાયે વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, છેલ્લા પંદર દિવસ કરતા વધુ સમયથી વરસાદે વિરામ લેતા ખેતરોમાં લહેરાતો પાક હવે મુરઝાવા લાગ્યો છે. ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટતાં કપાસ, મગફળી, દિવેલા (એરંડા), તુવેર, અડદ, ગુવાર અને ડાંગર જેવા પાકો સુકાવાની કગાર પર પહોંચી ગયા છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે ખેડૂતો હવે આકાશ તરફ મીટ માંડીને વરસાદની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે.

જિલ્લામાં વાવેતર અને વરસાદની સ્થિતિ

મહેસાણા જિલ્લામાં સામાન્ય રીતે ખરીફ ઋતુ દરમિયાન સરેરાશ ૨,૮૧,૧૪૪ હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થતું હોય છે. જિલ્લા કૃષિ વિભાગના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ ચાલુ વર્ષે જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ૨,૫૭,૫૯૦ હેક્ટરમાં સફળ વાવેતર પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, જે સામાન્ય વાવેતર વિસ્તારના ૯૧.૬૨ ટકા જેટલું છે.

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત (etv bharat gujarat)

જિલ્લામાં થયેલા મુખ્ય પાકોના વાવેતર પર નજર કરીએ તો:

દિવેલા (એરંડા): ૭૯,૦૫૦ હેક્ટર

ઘાસચારો: ૬૩,૧૧૦ હેક્ટર

કપાસ: ૩૩,૭૨૩ હેક્ટર

મગફળી: ૨૨,૦૭૭ હેક્ટર

કુલ કઠોળ પાકો (અડદ, તુવેર, મગ, મઠ): ૧૮,૫૩૮ હેક્ટર

(જેમાં અડદ ૧૦,૭૪૪ હેક્ટર અને તુવેર ૫,૦૯૫ હેક્ટર)

ગુવાર: ૧૪,૩૫૦ હેક્ટર

ડાંગર: ૧૧,૧૪૯ હેક્ટર

શાકભાજી: ૧૧,૮૪૩ હેક્ટર

મહેસાણા જિલ્લામાં સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ ૭૩૭.૪૦ મિલીમીટરની સામે ચાલુ મોસમમાં અત્યાર સુધીમાં ૪૫૯.૭૦ મિલીમીટર જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જે સરેરાશના ૬૨.૩૪ ટકા જેટલો થાય છે. જિલ્લાના કડી તાલુકામાં ડાંગરનું વાવેતર વધુ થયું છે, ત્યારે અહીં ૧૦૦૫ મિમી વરસાદ સાથે ૧૧૮.૩૭ ટકા વરસાદ થયો છે, જ્યારે ઊંઝામાં માત્ર ૩૪.૯૪ ટકા (૨૫૩ મિમી) અને વડનગરમાં ૪૪.૯૬ ટકા (૨૭૨ મિમી) જેટલો ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે.

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત
વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત (etv bharat gujarat)

ખેડૂતોની વેદના: "જો આગામી ૧૦ દિવસમાં વરસાદ નહીં આવે તો ૧૦૦ ટકા નુકસાન"

વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ખેડૂતો ભારે આર્થિક સંકટની ભીતિ સેવી રહ્યા છે. સાંથલ ગામના ખેડૂત જયંતિભાઈ ચુનીલાલ પટેલે પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે સારા વરસાદની આશા રાખીને દિવેલા, કપાસ અને અડદ સહિતના કઠોળ અને તેલીબિયાં પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું. પરંતુ છેલ્લા ૧૫ દિવસથી વરસાદે હાથતાળી આપતા પાક પીળો પડી ગયો છે અને સુકાઈ રહ્યો છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે તો ખેડૂતોને ખેતીમાં ૧૦૦ ટકા નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવશે."

તેવી જ રીતે સાંથલ ગામના અન્ય ખેડૂત પરસોત્તમભાઈ મફતલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ખેતરોમાં અડદ, એરંડા અને ગુવારનું વાવેતર કર્યું છે. હાલ તડકાના કારણે તમામ અનાજ અને પાક લૂંટાઈ રહ્યા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હાલમાં ઊભા પાકને જીવતદાન આપવા માટે વરસાદની તાતી જરૂરિયાત છે. જો આગામી ૧૦ દિવસમાં વરસાદ નહીં વરસે તો ખેતી સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ જશે."

ખેતીવાડી અધિકારી શૈલેષ પટેલનું માર્ગદર્શન: ખેડૂતોએ પાક બચાવવા શું કરવું?

મહેસાણા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી શૈલેષ પટેલે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં ખરીફ વાવેતર ખૂબ સારું થયું છે, પરંતુ છેલ્લા પંદરેક દિવસથી વરસાદ ખેંચાતાં ખાસ કરીને બીટી કપાસ, મગફળી, દિવેલા અને અડદ જેવા પાકોમાં તાત્કાલિક પાણીની આવશ્યકતા ઊભી થઈ છે. લાંબા સમય સુધી વરસાદ નહીં આવે તો બિન-પિયત અને કઠોળ વર્ગના પાકો નિષ્ફળ જવાની અને ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત
વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત (etv bharat gujarat)

કૃષિ અધિકારી શૈલેષ પટેલે ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ સાધનો વડે પાક સંરક્ષણ માટે નીચે મુજબના ઉપાયો અજમાવવા સલાહ આપી છે:

-લાઈફ સેવિંગ ઇરિગેશન (જીવનરક્ષક પિયત): જ્યાં બોરવેલ કે ટ્યુબવેલની સગવડ હોય ત્યાં ખેડૂતોએ પાકને સુકાતો બચાવવા માટે તાત્કાલિક હળવું પિયત આપવું જોઈએ.

-એકાંતરા ચાસ પિયત પદ્ધતિ: પાણીની અછત હોય તેવા વિસ્તારોમાં એક ચાસ છોડીને બીજા ચાસમાં પિયત (Alternate Furrow Irrigation) આપવું, જેથી ૫૦ ટકા પાણીની બચત સાથે પાકને ભેજ મળી રહે.

-સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિનો મહત્તમ ઉપયોગ: ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ (Drip) અને ફુવારા પદ્ધતિ (Sprinkler) દ્વારા નિયંત્રિત પાણી આપવું જેથી જમીનમાં ભેજ જળવાઈ રહે અને પાક મુરઝાય નહીં.

-કેનાલના પાણીનો ઉપયોગ: રાજ્ય સરકાર અને મુખ્યમંત્રી દ્વારા ખેડૂતોના હિતમાં નહેર મારફતે પિયત માટે પાણી છોડવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે ખેડૂતો પાસે નહેરનું પાણી ઉપલબ્ધ બને તેઓએ ત્વરિત પિયત કાર્ય પૂર્ણ કરી લેવું.

વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત
વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત (etv bharat gujarat)

-તાલુકાવાર પાક વ્યવસ્થાપન: કડી તાલુકામાં ડાંગર જેવા વધુ પાણીની જરૂરિયાતવાળા પાક માટે પિયત જાળવવું, જ્યારે બેચરાજી, જોટાણા જેવા વિસ્તારોમાં તુવેર, કઠોળ અને દિવેલાના પાકમાં ભેજ સંગ્રહના ઉપાયો કરવા.

મહેસાણા જિલ્લામાં ખરીફ વાવેતર બાદ વરસાદ ખેંચાતાં ઊભી થયેલી સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. ખેડૂતોનો તૈયાર થતો પાક પાણી વિના સુકાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા કેનાલ મારફતે પિયતનું પાણી પૂરું પાડવાનો નિર્ણય ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, બોર કે નહેરની સગવડ ન ધરાવતા સામાન્ય ખેડૂતો માટે આગામી દિવસોમાં વરસાદ વરસવો અનિવાર્ય છે. કૃષિ નિષ્ણાતોની સલાહ મુજબ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી પિયત વ્યવસ્થાપન કરીને હાલના સંકટ સમયે પાકનું રક્ષણ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

આ પણ વાંચોઃ

Explainer: અમદાવાદમાં POCSOના 60 કેસમાં સજા, કોર્ટ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે કેસ અને શું છે કડક સજાની જોગવાઈ?

આજે વિશ્વ નાળિયેર દિવસ: કલ્પવૃક્ષ ગણાતા લીલા નાળિયેરની ખેતી ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે મુશ્કેલ બની

TAGGED:

RAIN DELAY MEHSANA
RAIN NEWS
MEHSANA NEWS
FARMER NEWS
VARSAD KHECHAYO KHETI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.