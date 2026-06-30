મહેસાણામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિંત, કૃષિ વિભાગે એડવાઇઝરી જાહેર કરી
ઉત્તર ગુજરાત સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ચોમાસું વિલંબિત થતાં વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ખરીફ ઋતુના વાવેતર પર ખૂબ જ માઠી અસર જોવા મળી રહી છે.
Published : June 30, 2026 at 1:29 PM IST
મહેસાણા: વરસાદ ખેંચાતા મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જૂન મહિનો પૂર્ણ થવા છતાં માત્ર 2.77% વરસાદને કારણે ખેતીના કામો ઠપ થઈ ગયા છે. ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાંથી બહાર લાવવા અને બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડવા માટે કૃષિ વિભાગે હવે વૈકલ્પિક પાક પદ્ધતિ અને સિંચાઈ માટે માર્ગદર્શન જાહેર કર્યું છે.
વરસાદ ખેંચાતા મહેસાણામાં ખેતી પર સંકટ
સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ચોમાસું વિલંબિત થતાં અને વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ખરીફ ઋતુના વાવેતર પર ખૂબ જ માઠી અસર જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે આ સમયગાળા દરમિયાન જિલ્લામાં મોટા પાયે વાવેતર થઈ જતું હોય છે, પરંતુ વરસાદના અભાવે ચાલુ વર્ષે ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા છે અને વાવેતરના આંકડામાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.
મહેસાણા જિલ્લા કૃષિ વિભાગના સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર, જિલ્લામાં ખરીફ ઋતુમાં સરેરાશ વાવેતર આશરે 2,87,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં થતું હોય છે. તેની સામે ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીના તબક્કે માત્ર 43,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં જ વાવેતર થઈ શક્યું છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે જિલ્લામાં હજુ પણ ખૂબ જ મોટા પાયે ખરીફ વાવેતર બાકી છે અને ખેડૂતો વાવણી લાયક સારા વરસાદની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
હાલ કયા પાકોનું કેટલું થયું વાવેતર?
અત્યાર સુધી જિલ્લામાં જે 43,000 હેક્ટરમાં વાવેતર નોંધાયું છે, તે મુખ્યત્વે કુવા, બોરવેલ કે નહેર જેવા પિયત (સિંચાઈ)ના સાધનો પર આધારિત છે. આ પિયત આધારિત વાવેતરમાં મુખ્ય પાકોની સ્થિતિ નીચે મુજબ છે:
- બીટી કપાસ (BT Cotton): આશરે 27,000 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થયું છે.
- મગફળી (Groundnut): આશરે 3,800 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.
- જુવાર અને ઘાસચારો: પશુઓ માટેના ઘાસચારાનું આશરે 7,900 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થયું છે.
- શાકભાજી: આ સિવાયના બાકીના મર્યાદિત વિસ્તારમાં શાકભાજી અને અન્ય પરચૂરણ પાકોનું વાવેતર નોંધાયું છે.
ગત વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે વરસાદના ચિંતાજનક આંકડા
કૃષિ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે વરસાદની પરિસ્થિતિ અત્યંત નબળી છે. ગત વર્ષે આ જ તબક્કે જિલ્લામાં સરેરાશ 17% જેટલો વરસાદ પડી ચૂક્યો હતો, જેની સામે ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં માત્ર 2.77% જ વરસાદ નોંધાયો છે. સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં માત્ર સાતલાસણ તાલુકામાં જ એક સારો વરસાદ થયો છે, જ્યારે બાકીના તમામ તાલુકાઓમાં હજુ સુધી કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો નથી.
ખેડૂતોને પાક બચાવવા અને આકસ્મિક આયોજન કરવા ભલામણ
વરસાદ ખેંચાવાના કારણે જે ખેડૂતોએ પિયતના આધારે વહેલું વાવેતર કરી દીધું છે, તેમણે પોતાના ઊભા પાકને બચાવવા માટે સતત સિંચાઈ કરવી પડી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કૃષિ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને પાણીનો બગાડ અટકાવવા માટે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અથવા ફુવારા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને જ પિયત આપવાની ખાસ ભલામણ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ વધુ મોડો પડે, તો ખેડૂતોના આર્થિક નુકસાનને રોકવા માટે કૃષિ વિભાગે એક આકસ્મિક પાક આયોજન (Contingency Plan) પણ તૈયાર કર્યો છે:
5 જુલાઈ સુધીમાં વરસાદ થાય તો: ખેડૂતોએ અડદ અથવા ટૂંકા ગાળામાં તૈયાર થતા ઘાસચારાના પાકોનું વાવેતર કરવું જોઈએ.
જુલાઈ માસના મધ્ય કે અંતમાં વરસાદ થાય તો: જો વરસાદ ખૂબ જ મોડો પડે, તો કપાસ કે મગફળી જેવા પાકોનું વાવેતર કરવાના બદલે દિવેલા (એરંડા) જેવા પાકો પસંદ કરવા જોઈએ, જેથી મોડા વાવેતરમાં પણ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
ખેતી ખર્ચ વધવાની અને ઉત્પાદન પર અસર થવાની ભીતિ
વરસાદના આ લાંબા ખેંચાણના કારણે ખેડૂતોનો ખેતી ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. ઊભા પાકને જીવંત રાખવા માટે મોંઘા ભાવના ડીઝલ કે વીજળીના વપરાશ દ્વારા વારંવાર પિયત આપવું પડે છે. બીજી તરફ, મોડા વરસાદના કારણે વાવેતરમાં થતો વિલંબ અંતે પાકના કુલ ઉત્પાદન પર પણ વિપરીત અસર કરી શકે છે, જે કૃષિ જગત માટે ચિંતાનો વિષય છે.
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