વિદેશ જવાના મોહમાં મહેસાણાના ખેડૂતે ગુમાવ્યા 64 લાખ: ડાભલા ચોકડી પાસે પિસ્તોલ બતાવી ફિલ્મી ઢબે લૂંટ
વિજાપુર તાલુકાના વસાઈ ગામમાં રહેતા અને ખેતી કરતા 53 વર્ષીય બળવંતસિંહ સતુજી ચાવડાના પુત્ર સિદ્ધાર્થને વિદેશ જવાની ઈચ્છા હતી.
Published : April 21, 2026 at 5:22 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં કબૂતરબાજી અને વિદેશ મોકલવાના નામે છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. ત્યારે તાજેતરમાં વિજાપુર તાલુકાના ડાભલા ચોકડી પાસે એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવાની લાલચ આપી એજન્ટના માણસોએ એક ખેડૂત પરિવાર પાસેથી રિવોલ્વરની અણીએ 64 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમ લૂંટી લીધી છે. આ ફિલ્મી ઢબે થયેલી લૂંટની ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
વિદેશ મોકલવાની લાલચ અને એજન્ટનો સંપર્ક
પોલીસ ફરિયાદ અનુસાર, વિજાપુર તાલુકાના વસાઈ ગામમાં રહેતા અને ખેતી કરતા 53 વર્ષીય બળવંતસિંહ સતુજી ચાવડાના પુત્ર સિદ્ધાર્થને વિદેશ જવાની ઈચ્છા હતી. તેમના પાડોશમાં રહેતા મુકેશભાઈ વણઝારા મારફતે તેઓનો સંપર્ક નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ નામના એજન્ટ સાથે થયો હતો. નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટે વોટ્સએપ કોલ દ્વારા ખાતરી આપી હતી કે તે સિદ્ધાર્થ અને મુકેશભાઈ બંનેને ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલી આપશે. આ કામ પેટે વ્યક્તિદીઠ રૂ. 32,00,000 અને બંનેના મળીને કુલ રૂ. 64,00,000 આપવાનું નક્કી થયું હતું.
દિલ્હી બોલાવીને રચાયું કાવતરું
એજન્ટ નિલેશે વિશ્વાસ કેળવવા માટે સિદ્ધાર્થ અને મુકેશભાઈને ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૬ના રોજ ટિકિટ કરાવી દિલ્હી બોલાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ, ૧૯ એપ્રિલના રોજ એજન્ટે ફરિયાદી બળવંતસિંહને ફોન કરીને જણાવ્યું કે બંનેનું કામ થઈ ગયું છે, તમે પૈસા તૈયાર રાખો અને મેં મારા બે માણસોને પૈસા લેવા માટે મોકલ્યા છે. બળવંતસિંહ આ બંને અજાણ્યા શખ્સોને ગોઝારીયાથી પોતાની કારમાં બેસાડીને ડાભલા ચાર રસ્તા પાસે આવેલ રાધે ગેસ્ટહાઉસમાં લઈ ગયા હતા અને તેમના રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા કરી હતી.
પૈસા બતાવતા જ બંદૂકની અણીએ લૂંટ
બળવંતસિંહ અને મુકેશભાઈના ભાઈ ઈશ્વરભાઈએ સગાસંબંધીઓ પાસેથી વ્યવસ્થા કરીને કુલ રૂ. 64,00,000 રાધે ગેસ્ટહાઉસના રૂમમાં આ બંને શખ્સોને બતાવ્યા હતા. રાત્રિના સમયે જ્યારે બળવંતસિંહ અને ઈશ્વરભાઈ જમ્યા બાદ નીચે પાન પાર્લર પર ગયા હતા, ત્યારે રૂમમાં સાહિલ વણઝારા અને જગદીશ વણઝારા હાજર હતા. આશરે સાડા નવેક વાગ્યાના સુમારે બંને અજાણ્યા શખ્સોએ સાહિલ અને જગદીશને પિસ્તોલ જેવું હથિયાર બતાવી ધમકાવ્યા હતા અને રૂ. 64,00,000 ભરેલો થેલો લૂંટી લીધો હતો. બંને લૂંટારાઓ હોટલ નીચે અગાઉથી જ ઊભેલી નંબર પ્લેટ વિનાની એક સફેદ કલરની સ્વિફ્ટ કારમાં બેસીને પૂરઝડપે નાસી છૂટ્યા હતા.
પોલીસની કાર્યવાહી અને સઘન તપાસ
આ ઘટના અંગે ભોગ બનનાર પરિવારે વસાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં એજન્ટ નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ અને અન્ય બે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) હિમાંશુ સોલંકીએ આ મામલે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે, લૂંટની ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી સમગ્ર જિલ્લામાં નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી હતી. હાલમાં વસાઈ પોલીસના પી.આઈ. ટી.જે. દેસાઈ અને તપાસ અધિકારી જશ જયરામભાઈ દેસાઈની ટીમો દ્વારા ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા અને ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે સઘન પૂછપરછ અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર વિદેશ જવાના મોહમાં અજાણ્યા એજન્ટો પર આંધળો વિશ્વાસ મૂકતા લોકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો પૂરો પાડ્યો છે.
આ પણ વાંચો: