મહેસાણા: યુરોપ જવા નીકળેલ પરિવારનું અપહરણ, 3 વર્ષની બાળકી સાથે દંપતી લીબિયામાં કેદ; મુક્તિ માટે 2 કરોડની ખંડણી મંગાઈ

પરિવારના માથે મોત ભમી રહ્યું છે અને તેમને છોડાવવા માટે અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની ખંડણી માંગવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

મહેસાણા: યુરોપ જવા નીકળેલ પરિવારનું અપહરણ, 3 વર્ષની બાળકી સાથે દંપતી લીબિયામાં કેદ; મુક્તિ માટે 2 કરોડની ખંડણી મંગાઈ
મહેસાણા: યુરોપ જવા નીકળેલ પરિવારનું અપહરણ, 3 વર્ષની બાળકી સાથે દંપતી લીબિયામાં કેદ; મુક્તિ માટે 2 કરોડની ખંડણી મંગાઈ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 8:32 PM IST

મહેસાણા: વિદેશ જવાની ઘેલછામાં વધુ એક ગુજરાતી પરિવાર ગંભીર મુસીબતમાં મુકાયો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહેસાણાના બાદલપુરા ગામના એક દંપતી અને તેમની ૩ વર્ષની માસુમ બાળકીને યુરોપ મોકલવાના બહાને એજન્ટોએ છેતરીને લીબિયામાં બંધક બનાવ્યા છે. હાલ આ પરિવારના માથે મોત ભમી રહ્યું છે અને તેમને છોડાવવા માટે અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની ખંડણી માંગવામાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

દુબઈથી પોર્ટુગલને બદલે લીબિયા મોકલી દેવાયા

મળતી માહિતી મુજબ, મહેસાણાના બાદલપુરા ગામના રહેવાસી કિસ્મતસિંહ ચાવડા, તેમના પત્ની હીનાબેન અને 3 વર્ષની પુત્રી દેવાંશીબા સારા ભવિષ્યની આશાએ યુરોપ જવા નીકળ્યા હતા. આયોજન મુજબ આ પરિવાર દુબઈથી પોર્ટુગલ જવાનો હતો. જોકે, લાલચુ એજન્ટોએ કાવતરું રચીને તેમને પોર્ટુગલ મોકલવાને બદલે છેતરીને લીબિયા મોકલી દીધા હતા.

એકાંત સ્થળે ગોંધી રખાયા, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી

લીબિયા પહોંચતાની સાથે જ આ પરિવારના સપનાઓ ચકનાચૂર થઈ ગયા હતા. ત્યાં તેમને એક અજાણ્યા અને એકાંત સ્થળે બંદી બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. પીડિત પરિવારે ભારતમાં રહેતા તેમના સગા-સંબંધીઓને જાણ કરી છે કે તેમને ત્યાં જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે અને ભયના ઓથાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.

મહેસાણા: યુરોપ જવા નીકળેલ પરિવારનું અપહરણ, 3 વર્ષની બાળકી સાથે દંપતી લીબિયામાં કેદ; મુક્તિ માટે 2 કરોડની ખંડણી મંગાઈ
મહેસાણા: યુરોપ જવા નીકળેલ પરિવારનું અપહરણ, 3 વર્ષની બાળકી સાથે દંપતી લીબિયામાં કેદ; મુક્તિ માટે 2 કરોડની ખંડણી મંગાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ખંડણીનો આંકડો ચોંકાવનારો

પરિવારને હેમખેમ છોડવા માટે અપહરણકર્તાઓ અને એજન્ટો દ્વારા મોટી રકમની માંગણી કરવામાં આવી છે:

  • લીબિયામાં અપહરણકર્તાઓ દ્વારા: 54,000 ડોલર (અંદાજે 45 લાખ રૂપિયા) ની માંગ.
  • દુબઈના એજન્ટો દ્વારા: 1 કરોડ રૂપિયાની માંગ

આમ, કુલ મળીને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ ભરવા માટે પરિવાર પર દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

કલેક્ટર કચેરીએ આક્રંદ સાથે રજૂઆત

આ સમગ્ર મામલે પીડિત પરિવારના સંબંધીઓએ મહેસાણા કલેક્ટર કચેરી ખાતે દોડી જઈને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે. આ કાવતરામાં મહેતા હર્ષિત કમલેશભાઈ નામના શખ્સની સંડોવણી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

પરિવારજનોએ સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે, 3 વર્ષની બાળકી અને દંપતીનો જીવ જોખમમાં છે, ત્યારે સરકાર તાત્કાલિક ધોરણે રાજદ્વારી સ્તરે હસ્તક્ષેપ કરે અને લીબિયામાં ફસાયેલા આ પરિવારને હેમખેમ વતન પરત લાવે.

