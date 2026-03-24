મહેસાણા: પેટ્રોલ પંપો પર અફવાઓનું ગ્રહણ, પેનિક બાઈંગના કારણે બે દિવસનું ડીઝલ માત્ર બે કલાકમાં જ પૂરું
વાહનચાલકોમાં ફેલાયેલી કોઈ અજાણી અફવા કે ગભરાટના કારણે પેટ્રોલ પંપો પર અચાનક જ ભારે પડાપડી જોવા મળી છે.
Published : March 24, 2026 at 4:40 PM IST
મહેસાણા: શહેરમાં અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વાહનચાલકોમાં ફેલાયેલી કોઈ અજાણી અફવા કે ગભરાટના કારણે પેટ્રોલ પંપો પર અચાનક જ ભારે પડાપડી જોવા મળી છે. લોકોમાં ઇંધણની અછત ઊભી થશે તેવો ડર પેસી જતાં, વાહનચાલકોએ પોતાના વાહનોની ટાંકીઓ 'ફૂલ' કરાવવા માટે લાંબી કતારો લગાવી દીધી હતી. આ અચાનક આવેલી માંગના (Panic Buying) કારણે પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોનું આખું ગણિત ખોરવાઈ ગયું હતું અને જે ઇંધણનો જથ્થો દિવસો સુધી ચાલતો હોય છે, તે ગણતરીના કલાકોમાં જ ખાલી થઈ ગયો હતો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ પરિસ્થિતિ અંગે સ્થાનિક પેટ્રોલ પંપના સંચાલક મુકેશભાઈ પટેલે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે બપોર બાદ અચાનક જ પંપ પર વાહનોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. પંપ પર આવનાર લગભગ દરેક ગ્રાહક ઇંધણનો સંગ્રહ કરવાના હેતુથી વાહનની ટાંકી સંપૂર્ણપણે ભરાવી રહ્યો હતો.
મુકેશભાઈએ આંકડાકીય માહિતી આપતા કહ્યું કે, "સામાન્ય દિવસોમાં અમારે ત્યાં ૩૫૦૦ લીટર ડીઝલનું વેચાણ થતાં બે દિવસ જેટલો સમય લાગે છે. પરંતુ ગઈકાલે લોકોમાં એટલો ગભરાટ હતો કે, સાંજે 4 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા વચ્ચેના માત્ર બે કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં જ આ 3500 લીટર ડીઝલનું વેચાણ થઈ ગયું હતું." બધા જ ગ્રાહકોએ ગાડીઓ ફૂલ કરાવવા માંડતા સ્ટોક અચાનક જ તળિયે જતો રહ્યો હતો.
હાલ પંપ પર શું છે સ્થિતિ?
અચાનક જથ્થો ખલાસ થઈ જવાના કારણે હાલમાં પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો કોઈ જ સ્ટોક ઉપલબ્ધ નથી. મુકેશભાઈએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "અત્યારે પંપ પર ઇંધણનો બિલકુલ સ્ટોક નથી, પરંતુ ગ્રાહકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અમે નવો જથ્થો મંગાવવા માટેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે અને સાંજ સુધીમાં સ્થિતિ રાબેતા મુજબ થઈ જવાની શક્યતા છે."
કેવી રીતે ખોરવાઈ સપ્લાય ચેઈન?
પેટ્રોલ પંપની નિયમિત સપ્લાય ચેઈન કઈ રીતે કામ કરે છે તે સમજાવતા સંચાલકે જણાવ્યું કે, સામાન્ય રીતે તેઓ ૨૦,૦૦૦ લીટરની ક્ષમતાવાળું ટેન્કર મંગાવે છે. આ એક ટેન્કરનો જથ્થો પંપ પર બે દિવસ સુધી ચાલે છે. દર બે દિવસે તેઓ ડેપોમાંથી નવા ટેન્કરનો ઓર્ડર આપે છે.
ગઈકાલે સાંજે માત્ર બે કલાકમાં જથ્થો પૂરો થતાં તેમણે નવો ઓર્ડર તો કરી દીધો હતો, પરંતુ ડેપોનો સમય સાંજે 5 વાગ્યે પૂરો થઈ જતો હોવાથી ગઈકાલે સાંજની શિફ્ટમાં ટેન્કર ભરાઈ શક્યું ન હતું.
નવો જથ્થો ક્યારે આવશે?
પેટ્રોલ પંપ સંચાલકના જણાવ્યા અનુસાર, આજે સવારે જ તેમનું ટેન્કર ડેપો પર ઇંધણ ભરવા માટે પહોંચી ગયું છે. ડેપો પર વાહનોના નંબર અને ક્રમ અનુસાર ડીઝલ-પેટ્રોલ ભરવાની કામગીરી ચાલુ છે. ઉપરથી કે કંપની તરફથી ઇંધણની કોઈ જ અછત નથી કે કોઈ મોડું પણ કરવામાં આવી રહ્યું નથી, પરંતુ વ્યવસ્થાના સામાન્ય ભાગરૂપે જે સમય લાગે તે લાગી રહ્યો છે.
બપોર બાદ તેમનું ટેન્કર ડેપો પરથી રવાના થઈ જશે અને સાંજે ૭ વાગ્યા સુધીમાં પેટ્રોલ પંપ પર નવો જથ્થો પહોંચી જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જથ્થો આવતાની સાથે જ પંપ પરથી ફરીથી વેચાણ શરૂ કરી દેવામાં આવશે.
અફવાની અસર: ઇંધણની અછતની અફવાને પગલે વાહનચાલકોમાં પેનિક બાઈંગ.
રેકોર્ડ વેચાણ: બે દિવસમાં વેચાતું 3500 લીટર ડીઝલ માત્ર 2 કલાકમાં જ વેચાયું.
ટાંકી ફૂલ કરવાની હોડ: પંપ પર આવતા તમામ ગ્રાહકોએ વાહનોની ટાંકી સંપૂર્ણ ભરાવતા જથ્થો ઝડપથી ખલાસ થયો.
હાલની સ્થિતિ: પંપ પર પેટ્રોલ-ડીઝલનો સ્ટોક શૂન્ય, નવું ટેન્કર સાંજ સુધીમાં આવવાની અપેક્ષા.
કોઈ અછત નથી: ડેપોમાંથી સપ્લાય રાબેતા મુજબ ચાલુ છે, સાંજે 7 વાગ્યા પછી વેચાણ ફરી શરૂ થશે.
આ ઘટના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે માત્ર અફવાઓ કેટલી ઝડપથી સામાન્ય વ્યવસ્થાને ખોરવી શકે છે. તંત્ર દ્વારા વારંવાર અપીલ કરવામાં આવે છે કે બજારમાં ઇંધણની કોઈ જ અછત નથી, જેથી લોકોએ ગભરાઈને જરૂરિયાત કરતા વધુ સંગ્રહ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
