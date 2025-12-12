ETV Bharat / state

મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીનું આખું નિયામક મંડળ સમરસ થયું, અશોક ચૌધરી ચેરમેન પદે

આગામી 2 વર્ષમાં દૂધની આવક 50 લાખ લિટરે પહોંચાડવાનો અશોક ચૌધરીનો દાવો.

દૂધ સાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરી
દૂધ સાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 10:20 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણાની પ્રતિષ્ઠિત દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ડેરીના ચેરમેન તરીકે અશોક ચૌધરી અને વાઈસ ચેરમેન તરીકે દશરથ પટેલની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. વર્ષો બાદ ડેરીનું આખું નિયામક મંડળ સમરસ થતા, અશોક ચૌધરીએ પશુપાલકો અને સરકારનો આભાર માન્યો હતો અને આગામી પાંચ વર્ષનો રોડમેપ જાહેર કર્યો હતો.

ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીમાં આજે ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનની ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં અશોક ચૌધરીની પેનલના તમામ ડિરેક્ટરો અગાઉ બિનહરીફ વિજેતા થયા હતા, અને આજે હોદ્દેદારોની પણ સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે.

દૂધ સાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)

ચેરમેન બન્યા બાદ અશોક ચૌધરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રી અમિત શાહનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ડેરીનું ટર્નઓવર વધ્યું છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ દૂધના ભાવ દૂધસાગર ડેરીએ આપ્યા છે. આગામી પાંચ વર્ષ માટે તેમણે મહત્વના સંકલ્પો પણ જાહેર કર્યા છે. જેમાં ડેરીમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને પારદર્શક વહીવટ પર ભાર મૂકવામાં આવશે.

મહત્વનું છે કે, અશોક ચૌધરીએ જાહેરાત કરી છે કે આગામી સમયમાં ડેરીમાં 'ચીઝ પ્લાન્ટ' અને અન્ય પ્રોડક્ટ્સ માટેના નવા પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવશે. દૂધની આવક 42 લાખ લિટરથી વધારીને 50 લાખ લિટર સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.

ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેન ની નિમણૂક બાદ સભામાં અશોક ચૌધરી ભાષણ આપતા અપાતા રડી પડ્યા હતા અને નિવેદન કર્યું હતું કે અત્યાર સુધી મારા ઉપર ડાઘ પડ્યો નથી અને પડવા નહીં દઉ.

