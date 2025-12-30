મહેસાણા: દૂધ સાગર ડેરીમાં દૂધની એક જ દિવસમાં ઐતિહાસિક આવક, પશુપાલન વ્યવસાય અને દૂધ સંપાદનમાં ઐતિહાસિક સિદ્ધિ

ETV Bharat / state

મહેસાણા: મહેસાણાની શાન ગણાતી દૂધસાગર ડેરીએ દૂધ સંપાદનમાં નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. ડેરીના 65 વર્ષના ઈતિહાસમાં નોંધાયેલી સૌથી વધુ દૂધની આવકથી સહકારી ક્ષેત્રે નવો કિર્તીમાન સ્થપાયો છે. ડેરીમાં દૂધની આવક વિક્રમી સપાટીએ પહોંચતા સંચાલકો અને પશુપાલકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીમાં દૂધની આવકમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે. ડેરીમાં એક જ દિવસમાં 45 લાખ લિટર દૂધની આવક નોંધાઈ છે, જે છેલ્લા 65 વર્ષમાં સૌથી વધુ છે. અગાઉ દૂધની આવક 30 થી 32 લાખ લિટર રહેતી હતી, જેમાં સીધો મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. ડેરીના સત્તાધીશોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પશુપાલકોને દૂધના સારા ભાવ મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત વર્ષના અંતે ભાવ વધારો, પશુપાલકો માટે વીમા કવચ, વેટરનરી સેવાઓ અને સસ્તું તેમજ સારું પશુદાણ જેવી સુવિધાઓને કારણે પશુપાલકોનો ડેરી પર વિશ્વાસ વધ્યો છે. પશુપાલકોને હવે ભરોસો છે કે દૂધના ભાવ ઘટશે નહીં અને સારો નફો મળશે, જેના પરિણામે તેઓ પશુપાલન વ્યવસાય તરફ વધુ વળ્યા છે અને દૂધ સંપાદનમાં આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ થઈ છે.

