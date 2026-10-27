મહેસાણા / ડ્રોન સ્ટાર્ટઅપનો વૈશ્વિક ડંકો: AI ટેકનોલોજીથી બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને ટાટા ટ્રસ્ટ પ્રભાવિત
મહેસાણાના ડ્રોન સ્ટાર્ટઅપ 'પ્રાઈમ UAV' નો વૈશ્વિક ડંકો: મચ્છરજન્ય રોગચાળાને નાથવા વિકસાવેલી AI ટેકનોલોજીથી બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને ટાટા ટ્રસ્ટ પ્રભાવિત
Published : October 27, 2026 at 12:05 PM IST
મહેસાણા: મચ્છરજન્ય રોગચાળાને નાથવા માટે હવે આધુનિક ટેકનોલોજીનો અદભુત સહારો લેવામાં આવી રહ્યો છે. ગુજરાતના અને ખાસ કરીને મહેસાણાના એક ડ્રોન ટેક સ્ટાર્ટઅપે મચ્છર નિયંત્રણ માટે એવી અદ્યતન ટેકનોલોજી વિકસાવી છે, જેની નોંધ હવે માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે લેવાઈ રહી છે. 'પ્રાઈમ UAV' (Prime UAV) નામના આ સ્ટાર્ટઅપની સફળતા અને કામગીરી નિહાળવા માટે તાજેતરમાં અમેરિકાથી બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને ટાટા ટ્રસ્ટના પ્રતિનિધિઓએ ગુજરાતની વિશેષ મુલાકાત લીધી હતી. આ ટેકનોલોજીને ભારત સહિત દુનિયાના અન્ય દેશોમાં કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય તે માટે સરકાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મંથન થયું છે.
આરોગ્ય ક્ષેત્રે AI અને ડ્રોન ટેકનોલોજીની ક્રાંતિ
કંપનીએ AI (આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ) અને ML (મશીન લર્નિંગ) આધારિત એડવાન્સ ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મચ્છર નિયંત્રણ માટે એક સફળ મોડલ તૈયાર કર્યું છે, જેને 'એડવાન્સિંગ LSM થ્રુ ડ્રોન ઈન્ટેલિજન્સ' (Advancing LSM through Drone Intelligence) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે જ્યાં માનવીય પહોંચ મુશ્કેલ હોય તેવા દુર્ગમ વિસ્તારોમાં આ ડ્રોન ટેકનોલોજીની મદદથી મચ્છર ઉત્પત્તિ કેન્દ્રો (બ્રીડિંગ સાઈટ્સ) સચોટ રીતે શોધી કાઢવામાં આવે છે અને તેનો નાશ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુ જેવા જીવલેણ રોગચાળા પર અસરકારક નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં સફળ પ્રયોગ
પ્રાઈમ UAVના CEO પ્રદીપ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર સાથે મળીને ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ અને સુરત જેવા મહાનગરો અને જિલ્લાઓમાં આ પ્રોજેક્ટનું પ્રાયોગિક અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં પણ આ ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાયો છે, જ્યાં ખૂબ જ સકારાત્મક અને સફળ પરિણામો પ્રાપ્ત થયા છે. ગુજરાતના સ્ટેટ એન્ટોમોલોજિસ્ટ અને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ પણ આ ટેકનોલોજીને રાજ્યભરમાં ઝડપથી લાગુ કરવા માટે ઉત્સુક છે, જેથી સરકારને રોગચાળા નિયંત્રણમાં મોટી મદદ મળી શકે.
બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને ટાટા ટ્રસ્ટ સાથે હાઈ-લેવલ બેઠક
ગુજરાતમાં મળેલી આ જ્વલંત સફળતાને પગલે અમેરિકાથી 'બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન' અને ટાટા ટ્રસ્ટના 'IHF' (India Health Fund)ના પ્રતિનિધિઓ ખાસ ગુજરાત આવ્યા હતા. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ડેલિગેશન દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના મેલેરિયા વિભાગના અધિકારીઓ, ગુજરાત સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પ્રાઈમ UAVની ટીમ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ 'સ્ટેકહોલ્ડર એંગેજમેન્ટ મીટિંગ' યોજવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં અંદાજે ૨૪ જેટલા ઉચ્ચ પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો અને ટેકનિકલ પાસાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી હતી.
વિશ્વભરમાં પોલિસી મેકિંગ અને અમલીકરણનું વિઝન
આ બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે, ગુજરાતના આ સફળ મોડલને આફ્રિકન દેશો, અમેરિકા (US) અને સમગ્ર ભારતમાં પોલિસી બનાવીને કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય. ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન અને ટાટા ટ્રસ્ટ આ ટેકનોલોજીના ગ્રાઉન્ડ લેવલના પરિણામો અને કેસ સ્ટડીઝથી પ્રભાવિત થયા છે. આગામી સમયમાં આ સંસ્થાઓ પ્રાઈમ UAV સાથે મળીને જનહિત અને જાહેર આરોગ્ય માટે કયા પેરામીટર્સ અને મોડ્યુલ્સથી કામ કરી શકાય તે દિશામાં આગળ વધશે. મહેસાણાની આ કંપનીની ટેકનોલોજી હવે વૈશ્વિક સ્તરે મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુ નાબૂદી અભિયાનમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવવા જઈ રહી છે, તે ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે.
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