મહેસાણા: કડીમાં રહેણાંક મકાનના ઉપરના માળે નકલી દારૂની ફેક્ટરી પર એલસીબીનો દરોડો, લાખોનો મુદ્દામાલ ઝડપાયો

આ દરોડા દરમિયાન પોલીસને જે આખી સિસ્ટમ મળી આવી તે જોઈને ખુદ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

Published : May 16, 2026 at 6:39 PM IST

મહેસાણા : ગુજરાત રાજ્યમાં કડક દારૂબંધી હોવાના દાવાઓ વચ્ચે બુટલેગરો અને અસામાજિક તત્વો કાયદાના કડક અમલને પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં કોઈ અવાવરું જગ્યાએ નહીં પરંતુ ધમધમતા રહેણાંક વિસ્તારમાં નકલી વિદેશી દારૂ બનાવવાનું આખું કારખાનું ચાલી રહ્યું હતું.

મહેસાણા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ની ટીમે એક ગુપ્ત અને ચોક્કસ માહિતીના આધારે કડીના બુડાસણ ગામ નજીકના વિસ્તારમાં મધ્યરાત્રિએ દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન પોલીસને જે આખી સિસ્ટમ મળી આવી તે જોઈને ખુદ પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

રહેણાંક મકાનના ઉપરના માળે ચાલતું હતું કૌભાંડ

સામાન્ય રીતે બુટલેગરો દારૂનો જથ્થો છુપાવવા માટે સીમ વિસ્તાર, અવાવરું ગોડાઉન કે ભોંયરાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. પરંતુ, આ કેસમાં બુટલેગરોએ પોલીસની નજરથી બચવા માટે એક અનોખો કીમિયો અપનાવ્યો હતો. બુડાસણ ગામના એક સામાન્ય દેખાતા રહેણાંક મકાનના ઉપરના માળે આ આખી નકલી દારૂ બનાવવાની ફેક્ટરી સેટ કરવામાં આવી હતી. આસપાસના લોકોને પણ કાનોકાન ખબર ન પડે તે રીતે મકાનની અંદર જ આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ધમધમી રહી હતી. મહેસાણા એલસીબી પોલીસે મોડી રાતથી જ આ મકાનની ઘેરાબંધી કરીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું, જે સવાર સુધી અને અત્યારે પણ સતત ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે.

"કડીના બુડાસણ ગામમાં વિજય ઠાકોર નામનો વ્યક્તિ પોતાના ઘરના ઉપરના માળે નકલી દારૂ બનાવવાની ફેક્ટરી ચલાવતો હતો. ચોક્કસ બાતમીના આધારે મહેસાણા LCB અને કડી સ્થાનિક પોલીસે સંયુક્ત રીતે દરોડા પાડ્યા હતા. ઘટનાસ્થળેથી 2000 જેટલી ભરેલી બોટલો,1000 લિટર શંકાસ્પદ પ્રવાહી (ઇથાઇલ આલ્કોહોલના ડુપ્લિકેટ સ્ટીકરો તેમજ સીલ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે." - મિલાપ પટેલ, DySP

1000 લીટર ઇથેનોલ અને બ્રાન્ડેડ નકલી બોટલો જપ્ત

પોલીસના સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ફેક્ટરીમાંથી નકલી દારૂ બનાવવા માટેનું મુખ્ય રો-મટીરીયલ એટલે કે ઇથેનોલ કેમિકલનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે. મકાનના ઉપરના માળે 500-500 લિટરની બે વિશાળ ટાંકીઓ રાખવામાં આવી હતી, જેમાં આશરે 1000 લિટર જેટલું ઇથેનોલ ભરેલું હતું. આ ઇથેનોલ કેમિકલમાં જુદા જુદા એસેન્સ અને કલર ભેળવીને વિદેશી દારૂ તૈયાર કરવામાં આવતો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી પ્રખ્યાત બ્રાન્ડના નામે તૈયાર કરાયેલી 2100 બોટલો ભરેલી કુલ 178 પેટી નકલી દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. આ નકલી દારૂનો અંદાજિત જથ્થો દોઢસો પેટી છે.

"આ નકલી દારૂના નેટવર્કમાં પકડાયેલા આરોપીઓ અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. ગગન પટેલ અને હર્ષદ વાઘેલા અગાઉ પણ પ્રોહિબિશનના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે, જ્યારે વિજય ઠાકોર સામે મારામારીના કેસ નોંધાયેલા છે. તમામ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ અને BNSની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."- મિલાપ પટેલ, DySP

અસલી બ્રાન્ડને પણ ટક્કર મારે તેવું હાઇટેક પેકિંગ નેટવર્ક

આ ફેક્ટરીના સંચાલકો એટલા શાતિર હતા કે તેઓ ગ્રાહકો કે પોલીસને સહેજ પણ શંકા ન જાય તે માટે હૂબહૂ ઓરિજિનલ જેવું જ પેકિંગ કરતા હતા. પકડાયેલી નકલી દારૂની બોટલો પર 'Sale Only for Punjab' (માત્ર પંજાબમાં વેચાણ માટે)ના નકલી સ્ટીકરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેથી જો કોઈ આ દારૂ પકડે તો એવું જ લાગે કે આ જથ્થો પંજાબથી સ્મગલિંગ કરીને લાવવામાં આવ્યો છે. આટલું જ નહીં, ખરીદનાર ગ્રાહકોને ભરોસો બેસે તે માટે આ નકલી બોટલો પર મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ (ઉત્પાદન તારીખ) અને એક્સપાયરી ડેટ (વપરાશની છેલ્લી તારીખ) પણ અત્યંત ચોકસાઈપૂર્વક પ્રિન્ટ કરવામાં આવી હતી. સ્થળ પરથી બોટલોને પ્રોફેશનલ લુક આપવા માટેનું સીલિંગ મશીન અને હજારો નકલી લેબલો, કંપની જેવા જ ઢાંકણાં અને ખાલી બોટલોનો મસમોટો જથ્થો પણ મળી આવ્યો છે.

"હાલ આ કેસમાં બે મુખ્ય આરોપીઓ, વિજય ઠાકોર અને મહેન્દ્રસિંહ ઝાલાને રાઉન્ડઅપ કરવામાં આવ્યા છે. આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં ગગન પટેલ અને હર્ષદ વાઘેલાની પણ સંડોવણી છે. આ ટોળકી નકલી દારૂ બનાવવા માટેનું રો-મટિરિયલ ક્યાંથી લાવતી હતી અને તૈયાર દારૂ ક્યાં સપ્લાય કરતી હતી, તે દિશામાં અમારી સઘન તપાસ ચાલુ છે. જપ્ત કરાયેલ શંકાસ્પદ પ્રવાહીને FSLમાં મોકલી આપવામાં આવ્યું છે." - મિલાપ પટેલ, DySP

પોલીસની તપાસ તેજ

મહેસાણા એલસીબી પોલીસ દ્વારા મોડી રાતથી શરૂ કરાયેલી આ મેગા રેડની કાર્યવાહી હજુ પણ સ્થળ પર ચાલુ જ છે. આટલી મોટી માત્રામાં ઇથેનોલ જેવું પ્રતિબંધિત અને જોખમી કેમિકલ ક્યાંથી સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું અને આ નકલી દારૂ ગુજરાતના કયા કયા શહેરો કે બુટલેગરો સુધી પહોંચાડવાનો હતો, તે દિશામાં પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ મકાન કોની માલિકીનું છે અને આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર કોણ છે તેને પકડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ નેટવર્કના તાર અન્ય રાજ્યો સાથે પણ જોડાયેલા હોઈ શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં ઘણા મોટા માથાઓના નામ બહાર આવે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આ ઓપરેશનથી ઉત્તર ગુજરાતના બુટલેગરો આલમમાં ભારે સન્નાટો મચી ગયો છે.

