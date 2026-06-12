મહેસાણા: બેચરાજીમાં રહેણાંક વિસ્તાર વચ્ચે ડમ્પિંગ યાર્ડનો ત્રાસ, સ્થાનિકો બીમારીના ભરડામાં
વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ બાબતે કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી, જેને લઈને સ્થાનિક રહીશોમાં તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : June 12, 2026 at 8:00 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બેચરાજીમાં હારીજ રોડ પર આવેલી શ્રી કૃષ્ણા ગોકુલ સોસાયટીના રહીશો છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નરકાગાર જેવી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર બન્યા છે. સોસાયટીની બિલકુલ સામે નગરપાલિકા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કચરાના ડમ્પિંગ યાર્ડના કારણે સ્થાનિક લોકોનું જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે. આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો ગંદકી, અસહ્ય દુર્ગંધ અને ઝેરી ધુમાડાના કારણે ગંભીર બીમારીઓનો ભોગ બની રહ્યા છે, છતાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ બાબતે કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી, જેને લઈને સ્થાનિક રહીશોમાં તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક મહિલાઓ અને વડીલોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારના નિયમ મુજબ કોઈપણ રહેણાંક વિસ્તારથી ડમ્પિંગ યાર્ડ ઓછામાં ઓછું 5 કિલોમીટર દૂર હોવું જોઈએ. પરંતુ બેચરાજીમાં આ સરકારી નિયમોના લીરેલીરા ઉડાડીને સોસાયટીના મુખ્ય દરવાજાની સામે જ આખા શહેરનો કચરો ઠાલવવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી સ્થાનિક લોકો નગરપાલિકા અને સંબંધિત અધિકારીઓને લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ આજ દિન સુધી તંત્ર દ્વારા આ દિશામાં કોઈ સકારાત્મક કામગીરી કરવામાં આવી નથી. માત્ર આશ્વાસનો આપીને સ્થાનિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ રહીશો કરી રહ્યા છે.
બાયોમેડિકલ વેસ્ટ અને મૃત પશુઓથી વકરતી દુર્ગંધ
આ ડમ્પિંગ યાર્ડમાં માત્ર ઘરગથ્થુ કચરો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર બેચરાજી શહેરનો જોખમી કચરો પણ અહીં જ નાખવામાં આવે છે. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જુદી જુદી હોસ્પિટલોનો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ (તબીબી કચરો) પણ કોઈપણ પ્રકારના પ્રોસેસિંગ વગર અહીં ખુલ્લામાં ફેંકી દેવાય છે. આ ઉપરાંત, શહેરમાંથી મળતા મૃત પશુઓને પણ આ જગ્યાએ જ લાવીને નાખી દેવામાં આવે છે. જેના કારણે આખું વાતાવરણ પ્રદૂષિત થઈ ગયું છે અને અસહ્ય ગંદકી તેમજ દુર્ગંધથી આસપાસના રહીશોનું શ્વાસ લેવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે.
ઝેરી ધુમાડાથી બાળકો અને બુઝુર્ગો બીમાર
આ ડમ્પિંગ યાર્ડની સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે દર અઠવાડિયે અહીં કચરાને ખુલ્લામાં સળગાવી દેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને સાંજના સમયે જ્યારે આ કચરો સળગાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી નીકળતો કાળો અને ઝેરી ધુમાડો સમગ્ર શ્રી કૃષ્ણા ગોકુલ સોસાયટીમાં પ્રસરી જાય છે. પવનની દિશા સોસાયટી તરફ હોવાના કારણે લોકોના ઘરોમાં ધુમાડો ભરાઈ જાય છે. છેલ્લા ૧૫ દિવસથી આ સ્થિતિ વધુ વણસી છે, જેના કારણે સોસાયટીના નાના બાળકો અને મોટી ઉંમરના વડીલોમાં ફેફસાનું ઇન્ફેક્શન (Lung Infection) અને પેટના રોગોનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધી ગયું છે. બાળકોને સાંજના સમયે ઘરમાંથી બહાર રમવા મોકલવા પણ હવે જોખમી બની ગયા છે. સોસાયટીના રોડ પરથી વાહન લઈને પસાર થવું પણ ધુમાડાના ગોટેગોટાના કારણે અશક્ય બની જાય છે.
આ વિસ્તારના લોકોની માત્ર એક જ માંગ છે કે આ ડમ્પિંગ યાર્ડને અહીંથી તાત્કાલિક અસરથી હટાવવામાં આવે અથવા તો તેની આસપાસ પાકી દીવાલ (વરંડો) બનાવવામાં આવે, જેથી કચરો સોસાયટી તરફ ન ફેલાય અને લોકોને શુદ્ધ હવા મળી શકે. જો તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે આ કચરાના સામ્રાજ્યનો કાયમી નિકાલ કરવામાં નહીં આવે, તો સ્થાનિક રહીશો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી આપી રહ્યા છે.
બેચરાજીના હારીજ રોડ સ્થિત શ્રી કૃષ્ણા ગોકુલ સોસાયટીની આ સમસ્યા માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ બંને માટે ગંભીર પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. રહેણાંક વિસ્તારની નજીક ડમ્પિંગ યાર્ડ હોવું અને ત્યાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટ તેમજ કચરો સળગાવવો એ સ્થાનિકોના જીવવાના અધિકાર પર તરાપ સમાન છે. તંત્રએ પોતાની કુંભકર્ણ નિદ્રામાંથી જાગીને બાળકો અને વડીલોના સ્વાસ્થ્ય હિતમાં આ કચરાના પ્રોસેસિંગની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને ડમ્પિંગ યાર્ડને વસવાટથી દૂર ખસેડવું જોઈએ, જેથી સોસાયટીના રહીશો ભયમુક્ત અને સ્વચ્છ વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ શકે.
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