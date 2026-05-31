મહેસાણા: રામોસણાની યુવતીની ઘાતકી હત્યાથી ખળભળાટ, ન્યાય માટે SPGની આંદોલનની ચીમકી

આગેવાનોએ સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ આત્મહત્યા નથી, પરંતુ ક્રૂરતાપૂર્વક કરવામાં આવેલી હત્યા છે.

મહેસાણાના રામોસણાની યુવતીની ઘાતકી હત્યાથી ખળભળાટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 3:00 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઊભા કરતી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. રામોસણા વિસ્તારમાં રહેતી અને વોટર પાર્કમાં નોકરી કરતી 32 વર્ષીય સંગીતાબેન કાંતિભાઈ પટેલની ઘાતકી હત્યા કરાયેલી લાશ બુટા પાલડી ગામના તળાવમાંથી મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પરિવાર અને આગેવાનોએ સ્પષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ આત્મહત્યા નથી, પરંતુ ક્રૂરતાપૂર્વક કરવામાં આવેલી હત્યા છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

મૃતકના માતા સવિતાબેન કાંતિલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "મારી દીકરી વોટર પાર્કમાં કામ કરતી હતી. 17 તારીખે સાંજે સાત વાગ્યે તે ઘરે આવી ત્યારે જેસંગ નામનો શખ્સ ત્યાં હતો. તેણે કહ્યું કે હું આને મૂકી જઈશ, પણ તે મારી દીકરીને લઈને જતો રહ્યો અને પછી પાછો મૂકવા આવ્યો જ નહીં. બે-ત્રણ દિવસ સુધી કોઈ પત્તો ન લાગ્યા બાદ તેમણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા એક અજાણી લાશ મળી હોવાની જાણ કરવામાં આવી. સવિતાબેને લાશના હાથ પર ટેટૂ (ચિત્ર) પરથી પોતાની દીકરીની લાશને ઓળખી કાઢી હતી.

આપ (AAP) નેતા જયદીપસિંહે એ સમગ્ર ઘટનાક્રમ જણાવતા કહ્યું કે, "17 તારીખના રોજ સાંજે બુટા પાલડીનો શખ્સ સંગીતાબેનને લઈ ગયો હતો. 19 તારીખે બુટા પાલડીના તળાવમાંથી તેની મૃતપાય અવસ્થામાં લાશ મળી આવી. લાશ જોતા સ્પષ્ટ થાય છે કે તેના શરીર પર છરાના ઘા મારવામાં આવ્યા છે અને શરીર સળગાવેલું હતું. આ સ્પષ્ટપણે એક ક્રૂર હત્યા છે, જેને છુપાવવા લાશને તળાવમાં ફેંકી દેવાઈ છે. પોલીસ આ મામલાને અકસ્માત કે આત્મહત્યા ગણાવી રહી છે અને પરિવારને કોઈ સાથ આપી રહી નથી.

SPG અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે આપી આંદોલનની ચીમકી

SPG અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "મીડિયાના માધ્યમથી મેં જોયું છે કે એક યુવાન દીકરીની નિર્મમ હત્યા કરીને તેને ફેંકી દેવામાં આવે છે. દીકરી ગુમ થાય ત્યારે પોલીસ ફરિયાદ લેતી નથી અને લાશ મળે ત્યારે તેને આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અત્યાર સુધી હત્યાની કોઈ FIR લેવામાં આવી નથી. અમે મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી પાસે માંગ કરીએ છીએ કે તાત્કાલિક SITની રચના કરવામાં આવે અને જે હત્યારાઓ છે તેમને પકડીને કડકમાં કડક સજા ફટકારવામાં આવે. જો પોલીસ વહેલી તકે ફરિયાદ નોંધીને પગલાં નહીં લે, તો સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને SPG દ્વારા આક્રોશ સાથે ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે અને આ દીકરીને ન્યાય અપાવવામાં આવશે."

પાટીદાર નેતા વરુણ પટેલે એસપી કચેરી ખાતે રજૂઆત બાદ જણાવ્યું કે, "અમે એસપી સાહેબ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે આ દીકરીને ષડયંત્રપૂર્વક કોઈ સ્થળે લઈ જઈને તેની હત્યા કરવામાં આવી છે. લાશ પરના નિશાનો અને તમામ સંજોગો જોતા આ માત્ર એક્સિડેન્ટલ ડેથ નથી, પરંતુ એક 'હાર્ડકોર મર્ડર' છે. પોલીસે મર્ડરની દિશામાં સઘન તપાસ કરવી જોઈએ."
વરુણ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે આ પરિવાર સાવ એકલો અને નિરાધાર છે. તેમણે સમાજના આગેવાનો, રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓને અપીલ કરી હતી કે આ પાપના પ્રાયશ્ચિત રૂપે દીકરીના પરિવારને આર્થિક અને સામાજિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવે.

હાલમાં આ ઘટનાને લઈને મહેસાણામાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ છે. પીડિત પરિવારને ન્યાય અપાવવા માટે વિવિધ સમાજના આગેવાનો એક મંચ પર આવી રહ્યા છે. પોલીસ પર નિષ્પક્ષ તપાસ કરી તાત્કાલિક હત્યાનો ગુનો નોંધવા દબાણ સર્જાયું છે

