મહેસાણા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ, કડીના ડરણ અને ખાવડમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા ભારે હાલાકી
ગાયત્રી મંદિર વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના લીધે સ્થાનિક જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.
Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લાના કડી શહેરમાં પડેલા ભારે વરસાદે નગરપાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની વાસ્તવિકતા છતી કરી દીધી છે. કડી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે જળબંબાકાર જેવી વિકટ સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ખાસ કરીને શહેરના ગાયત્રી મંદિર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના લીધે સ્થાનિક જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.
વરસાદી પાણી માત્ર રસ્તાઓ પર જ રોકાયા નથી, પરંતુ લોકોના ઘરો અને દુકાનોમાં પણ ઘૂસી ગયા છે, જેને કારણે લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક વેપારીઓ અને દુકાનદારોની હાલત સૌથી વધુ કફોડી બની છે.
સ્થાનિક દુકાનદારે પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, "દર વર્ષે ચોમાસામાં અહીં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાય છે. તેમના ઘરોમાં અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જવાના કારણે તેમનો તમામ ધંધો-રોજગાર ઠપ્પ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી પાણી ઓસરે નહીં ત્યાં સુધી તેમણે કોઈ કામકાજ વિના બેસી રહેવું પડે છે. રસ્તાઓ પર નદીની જેમ પાણી વહેતા હોવાને કારણે વાહનવ્યવહાર પણ અટકી ગયો છે. ટૂ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર વાહનો પાણીમાં બંધ પડી રહ્યા છે. લોકોને દૂધ જેવી જીવન જરૂરિયાતની પ્રાથમિક વસ્તુઓ લેવા માટે પણ ઊંચા ભાડા ચૂકવીને ટ્રેક્ટરનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે આટલા ઊંડા પાણીમાં સામાન્ય વાહનો ચાલી શકે તેવી કોઈ જ સ્થિતિ નથી."
સ્થાનિક રહીશ હિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "પાણી ભરાવવાની આ બહુ મોટી સમસ્યા છે. છેલ્લા બે દિવસથી સતત પાણી ભરાયેલું છે અને રાત્રે પણ લોકો શાંતિથી ઊંઘી શક્યા નથી. ઘરમાં પાણી હોવાથી ખાવા-પીવાની પણ મોટી તકલીફ પડી રહી છે. લોકો પોતાના ઘરમાંથી પાણી કાઢવા માટે મોટર અને ડોલનો ઉપયોગ કરી જાતે જ મહેનત કરી રહ્યા છે. આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોવા છતાં, હજુ સુધી વહીવટીતંત્ર કે નગરપાલિકાનો કોઈ જ અધિકારી તેમની વહારે આવ્યો નથી કે તેમની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવાનો પ્રયાસ સુદ્ધાં કર્યો નથી."
ગાયત્રી મંદિર પાસે રહેતા એક સ્થાનિક મહિલાએ પણ પોતાની ગંભીર સમસ્યા જણાવતા કહ્યું કે, "આ વિસ્તાર ખૂબ જ નીચાણવાળો હોવાથી અહીં દર વખતે વરસાદમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. રસ્તાઓ પર ગોઠણ સુધી પાણી આવી જવાથી સામાન્ય જનતાને અવરજવર કરવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. સૌથી મોટી સમસ્યા તો નાના બાળકોની છે, જેઓને શાળાએ જવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે અને તેમનું શિક્ષણ બગડી રહ્યું છે."
વિસ્તારના એક વૃદ્ધ નાગરિકે પણ તંત્ર સામે નિરાશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, દર વર્ષે અહીં પાણી ભરાઈ જાય છે. તેઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ ભયંકર સમસ્યા ભોગવી રહ્યા છે. લોકોના ધંધા-રોજગાર બંધ થઈ ગયા છે અને ભરાયેલા પાણીનો કોઈ જ નિકાલ થઈ રહ્યો નથી.
એક સ્થાનિક યુવાને આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "નગરપાલિકા દ્વારા ગટરોની સાફસફાઈ સમયસર કરવામાં આવતી જ નથી. આ કોઈ એક વખતની વાત નથી, પરંતુ દર વર્ષે ચોમાસામાં સ્થાનિકોએ આ જ હાલાકી ભોગવવી પડે છે. નગરપાલિકાની આવી લાપરવાહીનો ભોગ સામાન્ય જનતા બની રહી છે.
સ્થાનિક લોકોની સરકાર અને વહીવટીતંત્ર પાસે માત્ર એટલી જ માંગ છે કે આ સમસ્યાનો કોઈ કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે. વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે તાત્કાલિક ધોરણે યોગ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં લોકોને પોતાના ઘરોમાં અને ધંધા-રોજગારમાં મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવું ન પડે."
કડીના ડરણ અને ખાવડમાં જળબંબાકાર
મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે કડી તાલુકાના અનેક ગામો પ્રભાવિત થયા છે, પરંતુ સૌથી દયનીય સ્થિતિ ડરણ અને ખાવડ ગામની જોવા મળી રહી છે. આ બંને ગામોમાં વરસાદી પાણીએ રીતસરનો કહેર વર્તાવ્યો છે. અવિરત વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.
એક તરફ વહીવટી તંત્ર દ્વારા બધુ નિયંત્રણમાં હોવાની પ્રેસનોટ જારી કરવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર લોકો ઘૂંટણસમા પાણીમાં રાતવાસો કરવા મજબૂર બન્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં તંત્રની નિષ્ક્રિયતાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર પ્રેસનોટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારે વરસાદના કારણે ડરણ અને ખાવડ ગામના નીચાણવાળા વિસ્તારો, ખાસ કરીને ઇન્દિરાનગરમાં પાણી ભરાયા છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા વહીવટી તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે અને નાગરિકોની સુરક્ષા માટે કમર કસી છે. તંત્ર દ્વારા અગમચેતીના ભાગરૂપે સંભવિત સ્થળાંતરની તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. જો લોકોને તેમના ઘર છોડવા પડે તો તેમના માટે સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો અને ભોજનની તમામ વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે.
પ્રેસનોટમાં વધુમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભૌગોલિક સ્થિતિના કારણે ઉપરવાસનું પાણી આ વિસ્તારમાં આવતું હોવાથી આ સમસ્યા ઉદભવે છે. હાલમાં સ્થાનિક તલાટી અને વહીવટદારો સ્થળ પર હાજર છે અને પાણીના નિકાલ માટેની સઘન કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે, જેથી કટોકટીના સમયે કોઈને અગવડતા ન પડે. પરંતુ, આ સરકારી દાવાઓ અને વાસ્તવિકતા વચ્ચે જમીન-આસમાનનો તફાવત છે.
ડરણ ગામના પીડિત લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, તંત્રની કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ સીમિત છે. ડરણ ગામના મણિનગર અને ખાવડ તરફના વિસ્તારોમાં આશરે 140થી 150 જેટલા મકાનોમાં નદીની જેમ પાણી વહી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે થોડો પણ વરસાદ પડે તો પણ આ વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી જાય છે. લોકોના ઘરોમાં રહેલું અનાજ, કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ અને અન્ય ઘરવખરી સંપૂર્ણપણે પલળીને નાશ પામી છે. મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના પરિવારોને હજારો રૂપિયાનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ લેવા માટે પણ મહિલાઓ અને પુરુષોએ કેડસમા પાણી ડહોળીને જવું પડી રહ્યું છે.
સ્થાનિક યુવાનો અને વૃદ્ધોના જણાવ્યા મુજબ, આ કોઈ નવી આફત નથી. છેલ્લા 10થી 15 વર્ષથી આ ગામના લોકો આ જ યાતના સહન કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં પાણી ભરાય છે અને દર વર્ષે તંત્રને રજૂઆતો કરવામાં આવે છે. છતાં પણ કડી વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચોમાસા પૂર્વે કોઈ જ નક્કર પ્રી-મોન્સૂન આયોજન કરવામાં આવતું નથી. યોગ્ય ડ્રેનેજ સિસ્ટમ કે પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાના અભાવે આ પરિસ્થિતિ વારંવાર સર્જાય છે. હાલમાં વીજળી ડૂલ હોવાથી લોકો અંધારપટમાં જીવી રહ્યા છે. ઘરમાં રહેવું અશક્ય બની જતા અનેક લોકોએ પોતાનું ઘર છોડીને ગામમાં અન્ય ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા તેમના સગા-સંબંધીઓને ત્યાં આશરો લેવાની નોબત આવી છે.
સ્થાનિકોનો સીધો આક્ષેપ છે કે હાલની તારીખે તંત્ર દ્વારા ભોજન કે રહેઠાણની કોઈ જ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી નથી. જો ખરેખર અગાઉથી આયોજન કરાયું હોત તો આજે 150 ઘરોના લોકો બેઘર ન બન્યા હોત. હાલમાં ભરાયેલા ગંદા પાણીના કારણે ભવિષ્યમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાની પણ દહેશત સેવાઈ રહી છે.
કડીમાં કરણનગર રોડ અને અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
મહેસાણા જિલ્લાના કડી પંથકમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જ કડીમાં 7.50 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબકતા સમગ્ર શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે કડી શહેરના મુખ્ય માર્ગો નદીમાં ફેરવાયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને કડીના કરણનગર રોડ પર ઢીંચણસમા પાણી ફરી વળતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓની મુશ્કેલીમાં મોટો વધારો થયો છે. વરસાદી પાણીના નિકાલના યોગ્ય આયોજનના અભાવે શહેરની 25 થી વધુ સોસાયટીઓમાં રહેતા નાગરિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.
કડીનો કરણનગર રોડ શહેરનો અત્યંત વ્યસ્ત અને મુખ્ય માર્ગ ગણાય છે. પરંતુ, ચોમાસામાં આ રોડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની જાય છે. કરણનગર રોડ પર આવેલી ડોક્ટર સોસાયટીથી લઈને સુવર્ણ પેલેસ સુધીના સમગ્ર પટ્ટામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા છે. આ ઉપરાંત સામેની તરફ આવેલી રાજધાની સિટી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. માત્ર થોડા કલાકોના વરસાદમાં જ આ સમગ્ર વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાઈ ગયો છે. વારંવાર પાણી ભરાવાની આ સમસ્યાના કારણે સ્થાનિક દુકાનદારો અને વેપારીઓના ધંધા-રોજગાર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા છે. દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જવાના ડરે વેપારીઓ ચિંતિત છે.
કડી શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે વર્ષો પહેલા બનાવવામાં આવેલો અંડરબ્રિજ અત્યારે લોકો માટે મોટી મુસીબત બની ગયો છે. છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષથી આ અંડરબ્રિજ કાર્યરત છે, પરંતુ દરેક ચોમાસામાં તેની વાસ્તવિકતા છતી થાય છે. ભારે વરસાદને પગલે અંડરબ્રિજમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી ભરાઈ જતા તે સ્વિમિંગ પૂલ જેવો બની જાય છે. અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાવાના કારણે વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે અટકી ગયો છે. ઉપર રેલવે ફાટક અને નીચે અંડરબ્રિજ હોવાથી, જ્યારે બ્રિજમાં પાણી ભરાય છે ત્યારે લોકો પાસે રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે કોઈ વિકલ્પ બચતો નથી. આ સમસ્યા દર વર્ષે ઉદ્ભવે છે છતાં તંત્ર દ્વારા પાણીના નિકાલની કોઈ જ નક્કર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે જનતા અટવાઈ રહી છે અને કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ રહે છે.
કડીમાં સામાન્ય વરસાદ પડે તો પણ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જાય છે. નાગરિકોનો સીધો આક્ષેપ છે કે નગરપાલિકા દ્વારા પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ કરવામાં આવે છે. ગટરોની યોગ્ય સફાઈ ન થવાના કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો નથી. વાહનચાલકોના વાહનો રસ્તામાં જ ખોટવાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે તેમને આર્થિક ફટકો પણ પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓ હવે નગરપાલિકા અને વહીવટી તંત્ર પાસે ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે કે આ વારંવાર સર્જાતી સમસ્યાનો તાત્કાલિક અને કાયમી ધોરણે નિકાલ કરવામાં આવે.
આ પણ વાંચો...