મહેસાણા: સરકારી પશુ દવાખાનામાં એક્સપાયરી દવાઓનો વિવાદ, જીવદયા પ્રેમીઓ અને તબીબ સામસામે

મહેસાણા પોલીસ મથકમાં એક જાણવાજોગ અરજી આપી છે અને સરકાર આ મામલે કડક પગલાં લે તેવી માંગણી કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 7:33 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લાના સરકારી પશુ દવાખાનામાં અબોલ પશુઓની સારવારમાં એક્સપાયરી ડેટ વાળી દવાઓનો ઉપયોગ થતો હોવાના આક્ષેપ સાથે મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. સ્થાનિક જીવદયા પ્રેમીઓ અને પશુ દવાખાનાના તબીબો આ મુદ્દે સામસામે આવી ગયા છે. જીવદયા પ્રેમીઓએ દવાખાનામાં અચાનક પહોંચીને તપાસ કરતા કેટલીક શંકાસ્પદ દવાઓ મળી આવી હોવાનો દાવો કર્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ પશુપાલક અધિકારીએ આ તમામ આક્ષેપોને નકારી કાઢીને કેટલાક અજાણ્યા લોકો દ્વારા સરકારી કામકાજમાં દખલગીરી અને હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હોવાનો વળતો પ્રહાર કર્યો છે. સમગ્ર મામલો હવે પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે.

છેલ્લા 18 વર્ષથી મહેસાણામાં જીવદયાની કામગીરી કરતા મયંક ભોજકે જણાવ્યું હતું કે, "દોઢ વર્ષ પહેલા પણ આ જ પશુપાલન હોસ્પિટલ ખાતે મોટા પ્રમાણમાં એક્સપાયરી ડેટવાળી દવાઓ પકડાઈ હતી. ગઈકાલે સાંજે સાડા પાંચ વાગ્યાની આસપાસ ત્રણ જીવદયા પ્રેમી ભાઈઓ હોસ્પિટલમાં ગયા હતા. ત્યાં ડ્રેસિંગ ટેબલ પર એક દવાની બોટલ પડેલી હતી, જેની સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી અને તેની એક્સપાયરી ડેટ ભૂંસી નાખવામાં આવી હતી.

આ બાબતે શંકા જતા તેઓએ પ્રિમાઈસીસમાં વધુ તપાસ કરી હતી. દવાખાનાના મેડિસિન રૂમ અને આસપાસ તપાસ કરતા વધુ 7 થી 8 જેટલી શંકાસ્પદ દવાની બોટલો (વાઈલ) મળી આવી હતી. મયંક ભોજકના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે તેઓએ ત્યાં હાજર ડૉ. વી. કે. મેવાડાને આ અંગે પૂછપરછ કરી ત્યારે તેમણે અત્યંત ઉદ્ધતાઈભર્યો જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે, "આ દવાના આધારે કોઈ પશુનું મૃત્યુ તો નથી થયું ને!"

મયંક ભોજકે મુખ્ય પશુપાલન અધિકારી ડૉ. ભુપેશ અમીન પર પણ નિશાન સાધતા આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "મહેસાણા જિલ્લામાં 45 જેટલા પશુ દવાખાનાઓ આવેલ છે, જો મુખ્ય મથકે જ આવી લાલિયાવાડી' ચાલતી હોય તો અન્ય હોસ્પિટલોમાં પશુઓની શું સ્થિતિ હશે? આ ગંભીર બાબતે જીવદયા પ્રેમીઓએ મહેસાણા પોલીસ મથકમાં એક જાણવાજોગ અરજી આપી છે અને સરકાર આ મામલે કડક પગલાં લે તેવી માંગણી કરી છે."

પશુપાલક અધિકારી ડો. સોનલ ચૌધરીનો ખુલાસો

પશુપાલક અધિકારી ડૉ. સોનલ ચૌધરીએ જીવદયા પ્રેમીઓના આ તમામ આક્ષેપોને સદંતર ફગાવી દીધા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "દવાખાનામાં કોઈપણ પ્રકારની એક્સપાયરી દવાનો ઉપયોગ થતો નથી. ગઈકાલે સાંજે તેઓ અને તેમના સ્ટાફના અન્ય અધિકારીઓ કૂતરા કરડવાની રસી (FMD) અંગેની મીટીંગ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે અચાનક કેટલાક અજાણ્યા લોકો ત્યાં આવી ચડ્યા હતા. આ લોકો એક દવાની બોટલ લઈને આવ્યા હતા જેના પરથી મહિનો ભૂંસી નાખેલો હતો અને માત્ર 2026 વર્ષ દેખાતું હતું."

ડૉ. ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તે દવા તેમની સરકારી સપ્લાયની ન હતી. કોઈ પ્રાઇવેટ પશુપાલક તે દવા બહારથી લાવ્યો હોય અને ક્યાંક નાખી દીધી હોય તેવું બની શકે. વધુમાં, પેલા અજાણ્યા શખ્સો સીધા મેડિસિન રૂમમાં ઘૂસી ગયા હતા અને ડસ્ટબીનમાંથી બીજી દવાઓ કાઢીને આક્ષેપો કરવા લાગ્યા હતા. ડૉ. ચૌધરીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે, જે દવાનો એકવાર ઉપયોગ થઈ ગયો હોય અને મલ્ટીપલ પ્રિકિંગના કારણે તે ફરી વાપરી શકાય તેમ ન હોય, તેને ફરજિયાતપણે ડસ્ટબીનમાં ફેંકી દેવી પડે છે. તેમાં કોઈ એક્સપાયરી દવાનો મામલો નથી.

ડૉ. ચૌધરીએ રોષ ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, કેમ્પસમાં કોઈ અજાણ્યા માણસો આવીને આ રીતે સરકારી કર્મચારીઓને ઘમકાવે, મેડિસિન રૂમમાં ઘૂસી જાય અને ઇરાદાપૂર્વક હેરાન કરે તે અત્યંત ગંભીર અને ચિંતાજનક બાબત છે.

હાલમાં આ મામલે બંને પક્ષો પોતપોતાની વાત પર અડગ છે. એક તરફ જીવદયા પ્રેમીઓ અબોલ જીવોના જીવ સાથે ચેડાં થતા હોવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સરકારી તબીબો તેને તેમને બદનામ કરવા અને કનડગત કરવાનું કાવતરું ગણાવી રહ્યા છે. પોલીસે જીવદયા પ્રેમીઓની અરજી સ્વીકારી છે અને હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ મામલે તટસ્થ તપાસ થાય છે કે કેમ અને સત્ય શું બહાર આવે છે. પશુપાલન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા પણ આંતરિક તપાસ કરવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટના હાલ ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે.

