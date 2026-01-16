મહેસાણાના DDOની કડી પંથકમાં ઓચિંતી મુલાકાત, કામગીરીનું કર્યું નિરીક્ષણ
ઇન્દ્રાડ અને કરણનગર ગામની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરવાની સાથે લોકોની સમસ્યાઓ પણ સાંભળી હતી.
મહેસાણા : જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) જાસ્મિન હસરત હંમેશા પોતાની સક્રિય કામગીરી માટે જાણીતા છે, ત્યારે આજે તેમણે મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના વિવિધ ગામોની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત માત્ર સરકારી કામગીરીના નિરીક્ષણ પૂરતી સીમિત ન રહેતા, તેમણે એક સંવેદનશીલ અધિકારી તરીકેની ફરજ બજાવી ગ્રામજનો અને બાળકો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો. ખાસ કરીને ઇન્દ્રાડ અને કરણનગર ગામની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરવાની સાથે લોકોની સમસ્યાઓ પણ સાંભળી હતી.
ડાયાબિટીસ પીડિત બાળકોની ઘરે જઈ મુલાકાત લીધી
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની આ મુલાકાતનો સૌથી હૃદયસ્પર્શી કિસ્સો ડાયાબિટીસ પીડિત બાળકો સાથેની તેમની મુલાકાત હતી. DDO જાસ્મિન હસરત પ્રોટોકોલ બાજુ પર મૂકીને આવા બાળકોના ઘરે રૂબરૂ પહોંચ્યા હતા. તેમણે બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે આત્મીયતાથી ખબર-અંતર પૂછ્યા હતા. માત્ર સ્વાસ્થ્ય જ નહીં, પરંતુ બીમારીના કારણે બાળકોના શિક્ષણ પર અસર પડી છે કે નહીં તે જાણવા માટે તેમણે બાળકો અભ્યાસ અર્થે શાળાએ જાય છે કે કેમ, તેની પણ ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી હતી. આ તકે તેમણે પરિવારજનોને ‘ઈ-સંજીવની’ (e-Sanjeevani) એપ ડાઉનલોડ કરવા અને અન્ય લોકોને પણ કરાવવા માટે ખાસ અપીલ કરી હતી, જેથી ઘરે બેઠા નિષ્ણાત ડોક્ટરોની સલાહ મળી શકે.
ઇન્દ્રાડ ગામની મુલાકાત દરમિયાન ગ્રામ પંચાયત અને સ્થાનિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું સઘન નિરીક્ષણ
ઇન્દ્રાડ ગામની મુલાકાત દરમિયાન DDOએ ગ્રામ પંચાયત અને સ્થાનિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું સઘન નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે સરકારી દફતરો અને રેકોર્ડની ચકાસણી કરી હતી. આ દરમિયાન ઇન્દ્રાડ વિસ્તારના ખેડૂતો અને ગ્રામજનોએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. ખેડૂતોએ ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી કે આ વિસ્તારમાં આવેલી ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા પ્રદૂષણ અને છોડવામાં આવતા દૂષિત પાણીના કારણે ખેતી અને જનજીવન પર ગંભીર અસર પડી રહી છે.
કરણનગરના ગ્રામજનોએ આરોગ્ય સેવાઓ મુદ્દે મહત્વની રજૂઆતો કરી
DDO જાસ્મિન હસરતએ કરણનગર ગામના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (PHC)ની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં પણ તેમણે સ્ટાફની કામગીરી અને સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ તકે કરણનગરના ગ્રામજનોએ આરોગ્ય સેવાઓ મુદ્દે મહત્વની રજૂઆતો કરી હતી. સ્થાનિકોએ માંગ કરી હતી કે કરણનગર અને મેડા આદરજમાં કાયમી ડોક્ટરની ફાળવણી કરવામાં આવે જેથી દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહે. આ ઉપરાંત, નાની કડી વિસ્તારમાં પણ વસ્તી અને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને એક નવીન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવામાં આવે તેવી પ્રબળ માંગણી કરવામાં આવી હતી.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી જાસ્મિન હસરતે ગ્રામજનો, ખેડૂતો અને આગેવાનોની તમામ રજૂઆતોને ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક સાંભળી હતી. પ્રદૂષણની સમસ્યા હોય કે પછી આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ડોક્ટરની ઘટ, આ તમામ બાબતોની તેમણે ગંભીરતાથી નોંધ લીધી હતી. વિકાસના વિવિધ કામોમાં ગુણવત્તા જળવાય અને છેવાડાના માનવી સુધી સરકારી યોજનાનો લાભ પહોંચે તે માટે તેમણે તંત્રને જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી.
