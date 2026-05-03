મહેસાણા: બ્રાહ્મણવાડાની પ્રખ્યાત મીઠી ડુંગળીના ખેડૂતો પર આર્થિક સંકટ, ઉત્પાદન અને ભાવ ઘટતા 50 ટકા નુકસાન
Published : May 3, 2026 at 4:30 PM IST
મહેસાણા : ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા જિલ્લાનું બ્રાહ્મણવાડા ગામ પોતાની એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે, અને તે ઓળખ છે અહીંની પ્રખ્યાત 'મીઠી ડુંગળી'. બ્રાહ્મણવાડાની જમીન, ત્યાંનું સાનુકૂળ વાતાવરણ અને સિંચાઈ માટેનું મીઠું પાણી આ ડુંગળીને એક અનોખો સ્વાદ પ્રદાન કરે છે, જેના કારણે માત્ર મહેસાણા કે પાટણ પંથકમાં જ નહીં, પરંતુ છેક સુરત, નવસારી, વાપી, અમદાવાદ અને મુંબઈ સુધી આ ડુંગળીની ભારે માંગ રહે છે.
દર વર્ષે ડુંગળીની સિઝનમાં અહીં ગ્રાહકો અને વેપારીઓનો જમાવડો જોવા મળે છે. પરંતુ, આ વર્ષે પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ છે. બ્રાહ્મણવાડાના ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો હાલ ભારે આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક તરફ પાકનો ઉતારો ઘટ્યો છે અને બીજી તરફ બજારમાં ગ્રાહકો ન હોવાથી ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.
આ વર્ષે વાતાવરણમાં આવેલા પલટા અને અન્ય ખેત-પરિબળોને કારણે ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ઉત્પાદન 50 ટકા જેટલું ઓછું થયું છે. આટલું જ નહીં, ખેતમજૂરી પણ મોંઘી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે ખેડૂતોનો પડતર ખર્ચ વધી ગયો છે. બજારના સમીકરણો પણ આ વખતે ખેડૂતોની વિરુદ્ધમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે બ્રાહ્મણવાડાની ડુંગળીનો ભાવ 500 રૂપિયા આસપાસ હતો, જે આ વર્ષે ઘટીને 400 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
આમ છતાં, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે નીચા ભાવે પણ બજારમાં ગ્રાહકો કે વેપારીઓ માલ ઉપાડવા માટે તૈયાર નથી. ગામના 50 થી 70 ટકા ખેડૂતો ડુંગળીની ખેતી પર નિર્ભર છે, પરંતુ વેચાણ ઠપ થઈ જવાને કારણે તેમના માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે.
બ્રાહ્મણવાડા ગામના ખેડૂત ઠાકોર અમૃતજી ભુપતજી પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવે છે કે, "અમે લગભગ 30 વર્ષથી ડુંગળી વાવીએ છીએ, પણ આ વર્ષ અમારે થોડુંક નુકસાન છે. પેદાશ થોડી ઓછી મળેલી છે. ગયા વર્ષનો ભાવ 500 રૂપિયા હતા, આ વર્ષ 400 રૂપિયા છે. અમારી ડુંગળી જમીન અને પાણીના કારણે મીઠી હોય છે, જેથી સુરત, મુંબઈ, અમદાવાદ સુધી લોકો લઈ જાય છે, પણ આ વર્ષ ગ્રાહકો પણ નથી. ગામમાં 60-70 ટકા લોકો ડુંગળી જ ઉગાડે છે, પણ હાલ વેચાણ નથી."
ખેડૂત રમેશભાઈએ કહ્યું કે, "આ વર્ષ ઉત્પાદન ઓછું છે અને વેપાર પણ એટલો બધો નથી. ઉતારામાં 50 ટકાનો ઘટાડો છે અને મજૂરી મોંઘી થઈ ગઈ છે, એટલે 50 ટકા જેટલું નુકસાન છે. અહીંનું બિયારણ, જમીન અને વાતાવરણ સારું હોવાથી ડુંગળી વખણાય છે. વાપી, નવસારી, સુરત, અમદાવાદ, વિસનગર, વિજાપુર બધે અમારી ડુંગળી નામથી જ વેચાય છે."
વિજાપુરથી ડુંગળી ખરીદવા આવેલા ગ્રાહક જીતુભાઈ જણાવે છે કે, "હું કાયમ માટે વિજાપુરથી બ્રાહ્મણવાડા આવું છું. અહીંની ડુંગળી સારી અને ઘરચટ્ટી આવે છે, એટલે સીધો ખેતરમાંથી જ લેવા આવું છું. લોકો દૂર દૂરથી અહીં ડુંગળી લેવા આવે છે કારણ કે અહીંની ડુંગળી વખણાય છે. મહેસાણા, કડી, પાટણ દરેક જિલ્લામાંથી લોકો અહીં આવે છે. મને અહીંની ડુંગળી ખૂબ સારી લાગે છે."
બ્રાહ્મણવાડાની ડુંગળી તેની ગુણવત્તા અને સ્વાદ માટે ભલે દેશભરમાં પ્રખ્યાત હોય, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ ખેડૂતો માટે અત્યંત કપરી સાબિત થઈ રહી છે. વધતો જતો મજૂરી ખર્ચ, ઘટતું ઉત્પાદન અને બજારમાં માંગનો અભાવ આ ત્રિવિધ માર ખેડૂતોની કમર તોડી રહ્યો છે. ગ્રાહકોને ભલે ઉત્તમ કક્ષાની ડુંગળી મળી રહી હોય, પરંતુ પરસેવો પાડીને પાક તૈયાર કરનાર જગતનો તાત જો આર્થિક રીતે નબળો પડશે તો ભવિષ્યમાં આ પ્રખ્યાત ડુંગળીની ખેતી પર પણ મોટું જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. બજારમાં ટૂંક સમયમાં ઘરાકી નીકળે અને યોગ્ય ભાવ મળે તેવી આશા સાથે ખેડૂતો હાલ પોતાના પાકને બજારમાં વેચવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
