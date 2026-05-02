મહેસાણા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો માટે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરુ, નિરીક્ષકોએ દાવેદારોને સાંભળ્યા

આ પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં દાવેદારો અને તેમના સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા.

ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરુ (ETV Bharat Gujarat)
Published : May 2, 2026 at 7:30 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લાના રાજકારણમાં હાલ ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. મહેસાણામાં તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં શાસન કરી રહેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આગામી અઢી વર્ષની ટર્મ માટે નવા હોદ્દેદારોની પસંદગી કરવાની કવાયત તેજ કરી દેવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે મહેસાણા ખાતે આવેલા ભાજપના જિલ્લા કાર્યાલય 'કમલમ' ખાતે આજે પ્રદેશ નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં દાવેદારો અને તેમના સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા, જેના કારણે કાર્યાલય ખાતે ભારે ભીડ અને રાજકીય ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા મહેસાણા જિલ્લા માટે ત્રણ વરિષ્ઠ નેતાઓને નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કચ્છના સાંસદ અને પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, કિસાન મોરચાના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ સુરેશભાઈ વસરા અને જામનગરથી પલ્લવીબેન ઠાકરનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય નિરીક્ષકોએ મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વન-ટુ-વન મુલાકાત કરી હતી અને વિવિધ હોદ્દાઓ માટે દાવેદારી નોંધાવતા ઉમેદવારોને રૂબરૂ સાંભળ્યા હતા.

મહેસાણા જિલ્લામાં આગામી સમયમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના નવા મેયર, મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, જિલ્લાની 10 તાલુકા પંચાયતોના પ્રમુખ અને 5 નગરપાલિકાઓના પ્રમુખની વરણી થવાની છે. નોંધનીય છે કે, મહેસાણા જિલ્લાની આ તમામ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્પષ્ટ બહુમતી છે. ત્યારે પક્ષમાં આંતરિક લોકશાહીના ભાગરૂપે દરેક કાર્યકર અને ચૂંટાયેલા સભ્યનો અવાજ સાંભળવા માટે આ સેન્સ પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી યોગ્ય અને સક્ષમ નેતૃત્વની પસંદગી કરી શકાય.

આ સેન્સ પ્રક્રિયા અંગે માહિતી આપતા મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે જણાવ્યું હતું કે, "આજે પ્રદેશમાંથી ત્રણ નિરીક્ષકો પધાર્યા છે. જેમાં અમારા વરિષ્ઠ નેતાઓ, પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી અને કચ્છના સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબ, કિસાન મોરચાના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ સુરેશભાઈ વસરા અને પલ્લવીબેન ઠાકર કે જેઓ ગઈ વખતે પણ જામનગરથી નિરીક્ષક તરીકે આવ્યા હતા, તે ત્રણેય લોકોએ આજે 10 તાલુકા પંચાયતો, 5 નગરપાલિકાઓ, એક જિલ્લા પંચાયત અને મહાનગરપાલિકા માટે કાર્યકર્તાઓ જોડે ચર્ચા-વિચારણા કરી છે અને સૌનો ઓપિનિયન લઈ રહ્યા છે."

નેહા સુથાર (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે દાવેદારી નોંધાવવા આવેલા જાણીતા ગાયિકા અને તાલુકા પંચાયતના સભ્ય નેહા સુથારે પણ નિરીક્ષકો સમક્ષ પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા નેહા સુથારે જણાવ્યું હતું કે,

"મારે તાલુકા પ્રમુખની દાવેદારી કરવાની છે. હું તાલુકા પંચાયતની ફુદેડા સીટ પરથી બહુમતીથી જીતી છું અને આજે સેન્સ પ્રક્રિયામાં દાવેદારી નોંધાવવા આવી છું. આગળથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે પણ નિર્ણય રહેશે તે મારા માટે શિરોમાન્ય રહેશે. જો મને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવશે, તો તાલુકામાં જે 64 ગામ આવે છે, એ ગામોમાંથી જે પણ કઈ પ્રશ્નો હશે તે બધું જ સાંભળવામાં આવશે અને તેને પૂર્ણ કરવામાં આવશે."

આ સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ નિરીક્ષકો દ્વારા દાવેદારો અને કાર્યકરોના મંતવ્યોને આધારે એક વિસ્તૃત અહેવાલ તૈયાર કરીને પ્રદેશ ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રદેશ નેતાગીરી અને મુખ્યમંત્રી સહિતની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા તમામ પાસાઓની ઝીણવટભરી ચકાસણી કર્યા બાદ ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર મારવામાં આવશે અને સત્તાવાર મેન્ડેટ આપવામાં આવશે. હાલ તો હોદ્દાની રેસમાં રહેલા ઉમેદવારોમાં ભારે ઉત્કંઠા જોવા મળી રહી છે અને કોના શિરે તાજ મુકાશે તેની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.

