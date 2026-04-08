મહેસાણા: ઉચરપી ગામના લોકો કરશે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર, નેતાઓનો કાળા વાવટા ફરકાવીને કરશે વિરોધ

જો કોઈ પણ પક્ષના નેતા કે કાર્યકર ગામમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવશે, તો તેમનો કાળા વાવટા ફરકાવીને સખત વિરોધ કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 6:58 PM IST

મહેસાણા : મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યા બાદ આસપાસના ગામડાઓમાં વિકાસના નામે લાવવામાં આવેલી ટાઉન પ્લાનિંગ (ટીપી) સ્કીમ હવે વિવાદનું કેન્દ્ર બની છે. મહેસાણા મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવતા ઉચરપી સહિતના ગામોના ખેડૂતોએ ટીપી સ્કીમ અને તેમાં દર્શાવેલા વિશાળ રસ્તાઓનો ઉગ્ર વિરોધ શરૂ કર્યો છે. ખેડૂતોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે આ પ્રકારનો વિકાસ એમના માટે વિનાશ સમાન છે અને જો આ સ્કીમ રદ કરવામાં નહીં આવે તો તેઓ આગામી તમામ ચૂંટણીઓનો બહિષ્કાર કરશે.

સ્થાનિક ગ્રામજનો અને આગેવાનોએ મીડિયા સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા અને આસપાસના ગામોમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 2047 સુધીના ડેવલપમેન્ટ પ્લાન અંતર્ગત 80 મીટર, 24 મીટર અને 18 મીટરના વિવિધ ટીપી અને ડીપી રિંગ રોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

"અમારા ગામમાંથી 80 મીટરનો રિંગ રોડ પસાર કરવાનું આયોજન છે. 80 મીટર એટલે કે અંદાજિત 250 ફૂટનો રસ્તો. જો આટલો મોટો રસ્તો અમારા નાના ગામમાંથી પસાર થાય, તો ગામના ખેડૂતોની 50 ટકાથી વધુ જમીન માત્ર રસ્તાની કપાતમાં જ જતી રહેશે." - ચિરાગકુમાર ચૌધરી, ઉચરપી ગામ

આ ગામોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન છે. મોટાભાગના પરિવારો દૂધના વ્યવસાય અને ખેતીની આવક પર જ નભે છે. જો અડધોઅડધ જમીન સરકાર રસ્તાઓ અને ઔદ્યોગિક ઝોન (ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન) માટે લઈ લેશે, તો ખેડૂતો અને તેમના પશુઓ ક્યાં જશે તેવો સવાલ ઉભો થયો છે. ખેડૂતોના મતે, આ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તેમની આજીવિકા છીનવી લેશે.

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનની નીતિ સામે સવાલો

ખેડૂતોએ વર્તમાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનની પરિસ્થિતિ પર પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેઓનો આક્ષેપ છે કે હાલમાં જે વિસ્તારોને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં ઉદ્યોગો સ્થાપવાના બદલે શોપિંગ સેન્ટરો, કોમર્શિયલ દુકાનો અને રહેણાંક મકાનો બની રહ્યા છે. જો ખરેખર ઉદ્યોગો માટે જમીન વપરાતી ન હોય, તો ખેડૂતોની મહામૂલી ખેતીલાયક જમીનને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં ફેરવીને પડાવી લેવાનો કોઈ અર્થ નથી. ખેડૂતોની માંગ છે કે તેમની જમીનોને 'એગ્રીકલ્ચર ઝોન'માં જ રહેવા દેવામાં આવે અને મોટા હાઇવેના બદલે ગામના આંતરિક રસ્તાઓની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે. અગાઉ પણ રાધનપુર-શામળાજી હાઇવે અને અન્ય રસ્તાઓના કારણે તેમની જમીનો કપાઈ ચૂકી છે.

ચૂંટણી બહિષ્કાર અને નેતાઓનો વિરોધ કરવાની સ્પષ્ટ ચેતવણી

પોતાની માંગણીઓ ન સંતોષાતા હવે ખેડૂતોએ આરપારની લડાઈના મંડાણ કર્યા છે. ગ્રામજનોએ એકસાથે મળીને નિર્ણય લીધો છે કે જ્યાં સુધી આ 80 મીટર અને 24 મીટરના રિંગ રોડની યોજનાઓ રદ નહીં થાય, ત્યાં સુધી ગામમાં કોઈપણ રાજકીય પક્ષને પ્રવેશવા દેવામાં આવશે નહીં.

ખેડૂત આગેવાનોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચીમકી આપી છે કે, "જો અમારી ટીપી સ્કીમ અને રસ્તાઓ રદ કરવાની માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે, તો અમે આગામી તમામ ચૂંટણીઓનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરીશું. પછી ભલે તે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય, અમારા ગામમાંથી કોઈ મતદાન કરશે નહીં." વધુમાં, જો કોઈ પણ પક્ષના નેતા કે કાર્યકર ગામમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવશે, તો તેમનો કાળા વાવટા ફરકાવીને સખત વિરોધ કરવામાં આવશે.

ખેડૂતોના આ આકરા વલણને જોતા આગામી દિવસોમાં મહેસાણામાં ટીપી સ્કીમનો આ મુદ્દો વધુ ગરમાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા આ મામલે ખેડૂતો સાથે કોઈ વાટાઘાટો કરવામાં આવે છે કે કેમ, તે જોવું મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.

