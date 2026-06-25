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મહેસાણામાં વરિયાળીમાં ભેળસેળનું કૌભાંડ: ઊંઝા APMC ચેરમેને કહ્યું- આવા તત્વોના લાયસન્સ રદ કરાશે

તંત્ર દ્વારા બાતમીના આધારે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને લાખો રૂપિયાની કિંમતનો નકલી વરીયાળીનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું
મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:07 AM IST

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મહેસાણા : ગુજરાતમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કરનારા તત્વો સામે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર (ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ) દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. મહેસાણા જિલ્લાના ઉનાવા મુકામેથી એક ચોંકાવનારું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જ્યાં વરીયાળીના પાલામાં કૃત્રિમ કેમિકલયુક્ત રંગ ઉમેરીને તેને વધુ લીલી અને ચમકદાર બનાવી બજારમાં ઊંચા ભાવે વેચવાનું નેટવર્ક ચાલતું હતું. તંત્ર દ્વારા બાતમીના આધારે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને લાખો રૂપિયાની કિંમતનો નકલી વરીયાળીનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

બાતમીના આધારે તંત્રની ત્વરિત કાર્યવાહી

મહેસાણા ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે ઉનાવા વિસ્તારમાં નકલી વરીયાળી બનાવવાનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર મહેસાણાની ટીમે ઉનાવા ખાતે શનિદેવ મંદિર પાસે આવેલા શિવગંગા એસ્ટેટના એક ગોડાઉનમાં આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન નીમ કુમાર ગોવિંદભાઈ પટેલ નામના વેપારીના ગોડાઉનમાં મોટા પાયે બનાવટી કલર વાળી વરીયાળી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ રંગેહાથ પકડાઈ હતી.

મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

કેમિકલ કલરથી ચમકદાર બનાવવાનું કૌભાંડ

આ સ્થળ પર સસ્તી અને ગુણવત્તા વગરની વરીયાળી અથવા તેના પાલા પર કૃત્રિમ લીલો રંગ લગાવી તેને પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની દર્શાવવાનો ખેલ ખેલાતો હતો. વરીયાળીને વધુ આકર્ષક, ગ્રીન અને ચમકદાર બનાવી તેને 'વી.ની. ગોલ્ડ વરીયાળી' બ્રાન્ડન 1 કિલોગ્રામના આકર્ષક પેકિંગમાં પેક કરવામાં આવતી હતી. આ ભેળસેળયુક્ત માલ બજારમાં વેચાણ થાય અને લોકોના રસોડા સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ ફુડ સેફ્ટી ઓફીસર ઉમંગભાઈ રાવલ અને તેમની ટીમે સઘન તપાસ કરીને બાકીનો તમામ જથ્થો જપ્ત કરી લીધો હતો. સ્થળ પરથી 'વી.ની. ગોલ્ડ વરીયાળી'ના 1 કિલોના 15 કટ્ટા અને અન્ય 26 નંગ મળીને કુલ 4,766 કિલોગ્રામ વરીયાળીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 8,57,880 જેટલી થાય છે. તંત્ર દ્વારા આ વરીયાળીના નમૂના લઈને પ્રયોગશાળામાં આગળની પૃથ્થકરણ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું
મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર કૌભાંડ અને મસાલામાં થતી ભેળસેળ અંગે ઊંઝા એપીએમસી (APMC)ના ચેરમેન દિનેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "મસાલા પાકો પર હવામાનની (વેધરની) ખૂબ જ મોટી અસર થતી હોય છે અને તેના કારણે ખેડૂતો જે માલ લાવે છે તેની રેન્જ અને ભાવોમાં પણ મોટો તફાવત હોય છે. બજારમાં વરીયાળી રૂપિયા 1,200થી લઈને 8,000 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલો સુધીના ભાવે મળતી હોય છે. આ સ્થિતિનો લાભ લઈને કેટલાક તત્વો સસ્તી વરીયાળી ખરીદીને તેના પર ગ્રીન કલર ચઢાવી, કલર વાળી વરીયાળી ઊંચા ભાવે વેચી લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે."

દિનેશ પટેલે વધુમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કરતા કહ્યું કે, "માત્ર વરીયાળી જ નહીં, પરંતુ હલકી અને સસ્તી વરીયાળીને થ્રેસરમાં નાખી, તેના પર ચીકણી માટી, ગોળની રસી (ચાસણી) અને ગ્રે કલર ચઢાવીને બિલકુલ જીરા જેવો દાણો પણ બનાવી દેવામાં આવે છે જેને લોકો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જીરું સમજી બેસે છે. ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ એ કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવતું એશિયાનું મોટું મથક છે. આવા 1 થી 2 ટકા લેભાગુ તત્વોના કારણે સમગ્ર ઊંઝા મથકની ઈજ્જતને નુકસાન પહોંચે છે."

મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું
મહેસાણામાં નકલી વરીયાળીનું કૌભાંડ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "એપીએમસીની અંદર તો ખેડૂતો સીધો જ નેચરલ માલ લઈને આવે છે, જેમાં કોઈ ભેળસેળ હોતી નથી. પરંતુ બજારમાંથી ખરીદી કર્યા બાદ કેટલાક વેપારીઓ પોતાના પ્રોસેસિંગ હાઉસમાં લઈ જઈને આવો ડુપ્લિકેટ માલ એડ કરતા હોય છે. જો લેબ રિપોર્ટ આવ્યા પછી આવા કોઈ વેપારીઓ દોષિત સાબિત થશે, તો એપીએમસી તેમનું લાયસન્સ સ્થગિત (સસ્પેન્ડ) કરીને તેમને યાર્ડમાંથી દૂર કરવા સુધીની કડક કાર્યવાહી કરશે."

ગ્રાહકો ઘરે બેઠા નકલી જીરું-વરીયાળી કેવી રીતે ઓળખી શકે?

બજારમાંથી લાવેલું જીરું કે વરીયાળી અસલી છે કે નકલી તે તપાસવા માટે વિડીયો રિપોર્ટમાં એક ખૂબ જ સરળ પદ્ધતિ દર્શાવવામાં આવી છે:

પાણીનો ટેસ્ટ: ગ્રાહકો બજારમાંથી લાવેલી વરીયાળી કે જીરાને એક કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરીને તેમાં નાખે.

રંગ છૂટો પડવો: જો વરીયાળી પર કૃત્રિમ કેમિકલ રંગ હશે, તો તે પાણીમાં નાખતાની સાથે જ તરત લીલો રંગ છોડવા લાગશે અને પાણી આખું લીલું થઈ જશે.

નકલી વરીયાળી
નકલી વરીયાળી (ETV Bharat Gujarat)

નકલી જીરાની ઓળખ: નકલી જીરું (જે વરીયાળી પર માટી અને ગોળની રસી ચઢાવીને બનાવાયું હોય) પાણીમાં નાખતાં જ તેનો ભૂખરો રંગ અને માટી તરત જ અલગ થઈ જશે. ઉપરાંત આવા નકલી માલમાંથી કેમિકલની વાસ પણ આવશે.

તંત્ર અને એપીએમસી દ્વારા ગ્રાહકોને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો ગ્રાહકોમાં આવી જનજાગૃતિ (અવેરનેસ) આવશે અને તેઓ પાણીમાં ટેસ્ટ કરીને ખરીદી કરશે, તેમજ શંકાસ્પદ માલ દેખાયે તુરંત જ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગનો સંપર્ક કરશે, તો જ આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને સ્વાસ્થ્ય સાથે થતા ચેડાંને અટકાવી શકાશે.

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