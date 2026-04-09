મહેસાણા: આદુંદરા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યા, પરિવારને ગુમરાહ કર્યો અને લાશ કેનાલમાં ફેંકી

એફઆઈઆર મુજબ, પત્નીના પ્રેમીનો કાંટો કાઢવા માટે પતિએ જ પોતાના ભાઈ અને ભત્રીજા સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું.

આદુંદરા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યા
આદુંદરા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 9, 2026 at 7:04 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લાના કડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ચકચાર મચાવતો હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. કડી તાલુકાના આદુંદરા ગામના 20 વર્ષીય યુવક સની પ્રવીણભાઈ રાવળની પ્રેમ પ્રકરણના મનદુઃખમાં ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. ડીવાયએસપીના નિવેદન અને પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ, પત્નીના પ્રેમીનો કાંટો કાઢવા માટે પતિએ જ પોતાના ભાઈ અને ભત્રીજા સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

પોલીસ એફઆઈઆર મુજબ, મૃતક સની રાવળને તેના સબંધી સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. તેના પ્રેમિકાના લગ્ન અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં થયા હતા. પ્રેમિકા અને સની વચ્ચેના આ પ્રેમ સંબંધની જાણ પ્રેમિકાના પતિને થઈ ગઈ હતી. સની અવારનવાર ફોન કરીને પ્રેમિકાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરતો હોવાથી, તેના પતિ અને ભાઈએ સાથે મળીને સનીને જાનથી મારી નાખવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.

આદુંદરા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

મોડસ ઓપરેન્ડી (M.O.) અને આયોજનબદ્ધ ગુનો

આરોપીઓએ બહુ જ ચાલાકીપૂર્વક આ હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો. તારીખ 01/04/2026ના રોજ બપોરના સમયે આરોપી રમેશે પોતાની પત્નીને ધમકી આપી હતી કે જો તે સનીને ફોન કરીને નહિ બોલાવે તો તે તેને ઢોર માર મારી હાથ-પગ ભાંગી નાખશે અને ઘરમાંથી કાઢી મુકશે. આ ધમકીથી ડરી જઈને પ્રેમિકાએ સનીને વીડિયો કોલ કર્યો હતો અને તેને મળવાના બહાને થોળ ત્રણ રસ્તા પાસે બોલાવ્યો હતો.

સની ખરાઈ કરવા માટે વીડિયો કોલ કરીને થોળ પહોંચ્યો હતો. જ્યારે તે થોળ ત્રણ રસ્તા પાસે ભજીયાની દુકાન નજીક તેની પ્રેમિકા સાથે વાત કરી રહ્યો હતો, ત્યારે જ અગાઉથી વોચમાં ગોઠવાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ ત્યાં હતા.

આરોપીઓએ જોર જબરજસ્તીથી સનીને પકડીને પોતાના પીકઅપ ડાલામાં પાછળના ભાગે નાખી દીધો હતો અને તેનું અપહરણ કર્યું હતું. તેઓ સનીને પોતાના ગામની સીમમાં આવેલા ખેતરમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં તેને ગોંધી રાખીને ઢોર માર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.

આરોપીની ધરપકડ
આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારને ગુમરાહ કર્યો અને લાશ કેનાલમાં ફેંકી

એફ આઈ આર મુજબ, બીજા દિવસે એટલે કે તા. 02/04/2026ના રોજ રમેશ અને અન્ય આરોપીઓએ સનીની પ્રેમિકાને એમ કહીને ગુમરાહ કરી હતી કે તેઓએ સનીને માત્ર સમજાવીને આદુંદરા મુકી દીધો છે, પરંતુ હકીકતમાં યુવકની હત્યા કર્યા બાદ કોઈને શંકા ન જાય અને લાશ સગેવગે કરવાના ઈરાદે આરોપીઓએ સનીની લાશને લખતર તાલુકાના જ્યોતિપરા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા કેનાલમાં ફેંકી દીધી હતી. એટલું જ નહીં, ગુનામાં વપરાયેલું પીકઅપ ડાલુ પણ તેઓએ પુરાવાનો નાશ કરવાના હેતુથી ધોઈ નાખ્યું હતું.

પોલીસ તપાસ અને આરોપીઓની ધરપકડ

સની ઘરે પરત ન ફરતા તેના પરિવારે તા. 04/04/2026ના રોજ સાંકળ ગામે જઈને પણ તપાસ કરી હતી, પરંતુ કોઈ ભાળ ન મળતા આખરે 07/04/2026ના રોજ કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની જાણવાજોગ નોંધ કરાવી હતી. તપાસ દરમિયાન લખતર પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાંથી કેનાલમાંથી મળેલી અને સુરેન્દ્રનગર સરકારી દવાખાનાના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખવામાં આવેલી અજાણી લાશ સનીની હોવાનું તેના કાકા અને અન્ય પરિજનોએ ઓળખી કાઢ્યું હતું. પોલીસે પ્રેમિકાની કડક પૂછપરછ કરતા સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો હતો.

ડીવાયએસપીના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે હાલમાં ત્રણમાંથી બે આરોપીઓની અટકાયત કરી લીધી છે, જ્યારે એક આરોપી સુનીલ રાવળ હાલ ફરાર છે જેને પકડવા પોલીસ ટીમો રવાના કરવામાં આવી છે. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલા લાકડાના ધોકા અને પીકઅપ ડાલુ જપ્ત કર્યા છે તથા એફએસએલ (FSL) ની મદદથી વાહન અને સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી વધુ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ મામલે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં તારીખ ૦૮/૦૪/૨૦૨૬ ના રોજ બી.એન.એસ. કલમ 103(1), 140(2), 238(a), 115(2), 61(2) અને જી.પી.એ. કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધી પી.આઈ. અલ્પેશ રબારી દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

