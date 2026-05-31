મહેસાણા: સુરજ ગામમાં મંદિર પરિસરમાં ગાડી પાર્ક કરવા મુદ્દે ઘાતકી હુમલો, 6 શખ્સો સામે ફરીયાદ દાખલ
આ હિંસક હુમલામાં એક યુવકના હાથ અને બંને પગ તોડી નાખવામાં આવ્યા છે.
Published : May 31, 2026 at 3:00 PM IST
મહેસાણા : ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પડકાર ફેંકતી એક સનસનાટીભરી ઘટના મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા તાલુકાના સુરજ ગામેથી સામે આવી છે. ગામના મંદિર પરિસરમાં ગાડી પાર્ક કરવા જેવી નજીવી બાબતે થયેલી જૂની અદાવતમાં એક આખી ટોળકીએ ઘાતક હથિયારો સાથે એક જ પરિવારના ત્રણ ભાઈઓ પર તૂટી પડી હતી. આ હિંસક હુમલામાં એક યુવકના હાથ અને બંને પગ તોડી નાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તેના અન્ય બે ભાઈઓને ધારીયાના ઘા ઝીંકી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. આ મામલે કડી પોલીસ મથકે 6 શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના અને વિવાદનું કારણ?
પોલીસ તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર, જોટાણા તાલુકાના સુરજ ગામના જોગણી માતાના પરામાં રહેતા રાજુજી રાણાજી લીલાજી ઠાકોર જેઓ કડી-છત્રાલ રોડ પર આવેલી હીટાચી કંપનીમાં વેલ્ડિંગ ઓપરેટર તરીકે નોકરી કરે છે. આજથી આશરે સાતેક દિવસ પહેલાં ગામમાં જ રહેતો અજયજી જગાજી ઠાકોર પોતાની ફોર વ્હીલર ગાડી જોગણી માતાના મંદિરના પ્રાંગણમાં પાર્ક કરતો હતો. અજયજી ચોરી-છૂપીથી દારૂનો ધંધો કરતો હોવાની આશંકાને પગલે પવિત્ર મંદિર પરિસરમાં ગાડી મુકવાની રાજુજી અને તેમના પરિવારે ના પાડી હતી.
આ બાબતની કડવી રીસ રાખીને અજયજી ઠાકોર રાજુજી સાથે ઉશ્કેરાઈને ગાળાગાળી કરવા લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ પણ અવારનવાર ગાડી પાર્ક કરવા બાબતે બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝગડો થતો રહેતો હતો. આ વિવાદ એટલો વકરી જશે તેની કલ્પના કોઈએ કરી નહોતી.
રીક્ષા રોકીને ફિલ્મી ઢબે કરાયો ઘાતક હુમલો
30 મે 2026 શનિવારના રોજ સાંજે સાડા ચારેક વાગ્યે રાજુજી ઠાકોર પોતાની નોકરી પૂરી કરીને ગામના જ કિસ્મતભાઈ મફાભાઈની રીક્ષામાં અન્ય મિત્રો સાથે સુરજ ગામે પરત આવી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સાંજના આશરે સાડા પાંચ વાગ્યાની આસપાસ વિસલપુર-મોકાસણ રોડ પર રામાપીરના મંદિર પાસેથી રીક્ષા પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે જ હુમલાખોરોએ ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં પોતાની ફોર વ્હીલર ગાડી રીક્ષાની આગળ આડી નાખી દીધી હતી.
ગાડી ઉભી રાખી તેમાંથી અજયજી જગાજી ઠાકોર હાથમાં નરી તલવાર લઈને ઉતર્યો હતો. તેની સાથે ડ્રાઈવર સીટ બાજુમાંથી લક્ષ્મણજી જેસંગજી ઠાકોર લોખંડની પાઇપ સાથે, કરણજી જગાજી ઠાકોર ધારીયું લઈને અને જેસંગજી તલાજી ઠાકોર લોખંડની પાઇપ સાથે બહાર આવ્યા હતા. જ્યારે પાછળની સીટમાંથી જગાજી પ્રતાપજી ઠાકોર અને દિનેશજી પ્રતાપજી ઠાકોર લાકડાના ધોકા (લાકડીઓ) લઈને ઉતરી આવ્યા હતા. આ તમામ 6 શખ્સોએ રીક્ષાને ચારેય તરફથી ઘેરી લીધી હતી.
હુમલાખોર અજયજી ઠાકોરે રીક્ષા ચાલકને ધમકાવીને ત્યાંથી ભગાડી મૂક્યો હતો અને રાજુજીને નીચે ખેંચી લીધા હતા. અજયજીએ બૂમ પાડીને કહ્યું કે, "તું મને મંદિરમાં ગાડી કેમ મૂકવા નથી દેતો? મંદિર તારા બાપનું છે?" તેમ કહી બેફામ ગાળો ભાંડી તમામ શખ્સો રાજુજી પર તૂટી પડ્યા હતા. આ હુમલા દરમિયાન અજયજીએ હાથમાં રહેલી તલવાર વડે રાજુજીના જમણા હાથના બાવળાના ભાગે જોરદાર ઘા માર્યો હતો, જેથી લોહીની છોળો ઉડી હતી.
ત્યારબાદ, કરણજીએ જમણા પગે ધારીયું મારતા રાજુજી જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા. તેઓ નીચે પડ્યા હોવા છતાં અન્ય શખ્સોએ લોખંડની પાઇપ અને ધોકા વડે બેરહેમીથી માર મારવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, જેમાં જેસંગજીએ લોખંડની પાઇપથી ફટકારતા રાજુજીના બંને પગે ગંભીર ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હતા. હુમલો કર્યા બાદ અજયજી રાજુજીનો મોબાઈલ ફોન પણ લૂંટી ગયો હતો અને "હવે પછી ગાડી બાબતે કંઈ બોલ્યો છે તો જાનથી મારી નાખીશ" તેવી ધમકી આપી તમામ નાસી છૂટ્યા હતા.
બચાવવા આવેલા અન્ય બે ભાઈઓને પણ લોહીલુહાણ કર્યા
રાજુજીની ચીસાચીસ સાંભળી આજુબાજુથી લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. ત્યાંથી પસાર થતા હરીજી વિરમજીએ રાજુજીના ભાઈઓ ખોડાજી અને વિષ્ણુજીને ફોન કરીને ઘટનાની જાણ કરી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં રાજુજીને ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તાત્કાલિક કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા હતા.
બીજી તરફ, ઘટનાની જાણ થતાં જ રાજુજીના બંને ભાઈઓ ખોડાજી અને વિષ્ણુજી મોટરસાયકલ લઈને રામાપીર મંદિર તરફ આવી રહ્યા હતા. જોકે, સાંજના આશરે 6 વાગ્યાની આસપાસ સુરજ ગામે પેટ્રોલ પંપથી થોડે આગળ જ હુમલાખોરોની આ ટોળકીએ આ બંને ભાઈઓને પણ રસ્તામાં આંતરી લીધા હતા. ત્યાં પણ અજયજી અને તેના સાથીદારોએ બંને ભાઈઓ પર ઘાતક હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ખોડાજીને જમણા પગની ઘૂંટીના ભાગે ધારીયાનો ઘા માર્યો હતો અને વિષ્ણુજીને ડાબા પગમાં ઘૂંટણથી લઈને એડી સુધી ધારીયાના ઘા ઝીંકીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હતી.
કડી પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ, એક ભાઈ અમદાવાદ સિવિલમાં રીફર
આ લોહિયાળ જંગમાં ઘવાયેલા ત્રણેય ભાઈઓને કડીની હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ વિષ્ણુજી ઠાકોરની સ્થિતિ વધુ નાજુક જણાતા તેમને વધુ ઓપરેશન અને સારવાર અર્થે તાત્કાલિક અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રીફર કરવામાં આવ્યા છે.
આ સમગ્ર મામલે હૉસ્પિટલની વરધીના આધારે કડી પોલીસ સ્ટેશનના સબ-ઇન્સ્પેક્ટર આર.આર. રાઠોડે ઇજાગ્રસ્ત રાજુજી ઠાકોરની ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે તમામ 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S)ની કલમ 115(2), 118(1), 118(2), 54, 311, 351(3), 352 તેમજ જી.પી. એક્ટની કલમ 135 હેઠળ રાયોટિંગ, ઘાતક હથિયારોથી હુમલો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ કડી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) અલ્પેશ શાહરભાઇ રબારીને સોંપી છે. શાંત ગણાતા સુરજ ગામમાં આ પ્રકારની હિંસક ઘટનાને પગલે ચકચાર મચી ગઈ છે અને પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી લેવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ પણ વાંચો...