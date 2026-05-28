મહેસાણા જનસેવા કેન્દ્રમાં દાખલા કઢાવવા વિદ્યાર્થીઓનો ભારે ધસારો, કલાકોના વેઇટિંગ અને ધક્કાથી વાલીઓમાં ભારે રોષ
પૂરતી વ્યવસ્થાના અભાવે લોકોને પારાવાર હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
Published : May 28, 2026 at 6:56 PM IST
મહેસાણા : શાળાઓ અને કોલેજોમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થવાની તૈયારીઓ વચ્ચે મહેસાણાના જનસેવા કેન્દ્ર ખાતે અરજદારોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી છે. એડમિશન અને શિષ્યવૃત્તિ માટે જરૂરી એવા આવક અને જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ વહેલી સવારથી જ લાંબી કતારો લગાવી રહ્યા છે. પરંતુ ભીડના કારણે કામગીરી ધીમી પડતા અને પૂરતી વ્યવસ્થાના અભાવે લોકોને પારાવાર હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
જનસેવા કેન્દ્રમાં ઉભરાયું કીડિયારું
મહેસાણા મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેલા તાલુકા જનસેવા કેન્દ્રમાં હાલ કીડિયારું ઉભરાયું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. આગામી સમયમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે પ્રવેશ પ્રક્રિયા તેમજ સરકારી યોજનાઓના લાભ અને શિષ્યવૃત્તિ માટે વિદ્યાર્થીઓને આવકનો દાખલો, જાતિનો દાખલો અને નોન-ક્રિમીલેયર સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવાના હોય છે. આ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મહેસાણાના જનસેવા કેન્દ્રમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. જનસેવા કેન્દ્રના છેક છેલ્લા શેડ સુધી લોકોની લાંબી લાઈનો લાગેલી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પરેશાન
લાઇનમાં ઉભેલા એક વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે, "નોન-ક્રિમીલેયર સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે સવારના 8 વાગ્યાથી લાઇનમાં ઉભો છે. અન્ય એક વડીલે રોષ ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, "અમે નોન-ક્રિમીલેયર દાખલા માટે છેલ્લા બે દિવસથી અહીં આવીએ છીએ, પરંતુ હજુ કોઈ ઠેકાણું પડતું નથી. સવારના 8 વાગ્યાથી ખાધા-પીધા વગર લાઈનમાં ઉભા છીએ, છતાં કામ થતું નથી."
અન્ય એક અરજદારે જણાવ્યું કે, "અમે સવારે 7 વાગ્યાના આવીને બેઠા છીએ છતાં હજુ ટોકન મળ્યું નથી. જ્યારે ટોકન માંગીએ ત્યારે કહે છે કે આજનો વારો પૂરો થઈ ગયો છે, કાલે આવજો કે પરમ દિવસે આવજો." આ પ્રકારના જવાબોથી અરજદારોમાં ભારે હતાશા જોવા મળી રહી છે."
તંત્ર પાસે તાત્કાલિક વ્યવસ્થા વધારવાની માંગ
એક તરફ ભારે ગરમી પડી રહી છે, તો બીજી તરફ વહેલી સવારથી જ લોકો પોતાનો નંબર લગાવવા માટે લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહી જાય છે. કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા છતાં ધીમી કામગીરીના કારણે ઘણીવાર લોકોનો વારો આવતો નથી. આસપાસના ગામડાઓમાંથી ભાડું ખર્ચીને આવતા અરજદારોને આખો દિવસ ધક્કા ખાવાનો વારો આવ્યો છે.
વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે, શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆતની આ પીક સીઝનને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે દાખલા કાઢવા માટે વધારાના કાઉન્ટર શરૂ કરવામાં આવે. ઓપરેટરોની સંખ્યા વધારવામાં આવે જેથી કરીને વિવિધ દાખલા લેવા આવતા લોકોને આ હાલાકીનો સામનો કરવો ન પડે અને વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન સમયસર થઈ શકે. વહીવટી તંત્ર આ મામલે સત્વરે જાગે તે અત્યંત જરૂરી બન્યું છે.
