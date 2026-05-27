મહેસાણામાં ચોંકાવનારો કિસ્સો: 15 વર્ષની દીકરીને બળજબરીથી લગ્ન કરાવવાનો પ્રયાસ, માતા સામે પિતાએ નોંધાવી ફરિયાદ

આ સમગ્ર મામલે પિતાએ કડી પોલીસ મથકે પોતાની પત્ની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

કડી પોલીસ સ્ટેશન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 8:14 PM IST

મહેસાણા : હાલના આધુનિક સમયમાં પણ સગીર વયે લગ્ન કરાવવાના કિસ્સાઓ અવારનવાર સામે આવતા રહે છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હચમચાવી મુકે તેવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ ઘટનામાં એક સગી માતા જ પોતાની 15 વર્ષની માસૂમ દીકરીને બળજબરીથી પરણાવી દેવા માંગતી હતી અને તેના માટે અજાણ્યા શખ્સોને ઘરે બોલાવતી હતી.

દીકરીએ ભણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી સગાઈ કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડતા, ઉશ્કેરાયેલી માતાએ તેને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપી, હાથ-પગ ભાંગી નાખવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ગંભીર ધમકી આપી હતી. આ સમગ્ર મામલે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અલગ રહેતા પિતાએ કડી પોલીસ મથકે પોતાની પત્ની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પોલીસ ફરીયાદ મુજબ, ફરિયાદી જેઓ ધોળકાના રહેવાસી છે અને તેઓ હાલ કડીના એક ગામમાં છુટક મજૂરી કરીને અને મંદિરમાં સેવા પૂજા કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. ફરીયાદી જેમણે પોતાની પત્ની વિરુદ્ધ ફરીયાદ નોંધાવી છે. જેમને હાલ ચાર બાળકો છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે લાંબા સમયથી મનમેળ ન હોવાથી, ફરિયાદી પતિ જેઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પોતાની પત્ની અને ચારેય બાળકોથી અલગ રહે છે. તેમની પત્ની પોતાના ચારેય બાળકો સાથે કડી તાલુકાના એક વિસ્તારમાં છે.

વધુમાં, પત્નીએ પતિ વિરુદ્ધ એકાદ વર્ષ અગાઉ કડી કોર્ટમાં ભરણપોષણનો કેસ પણ કરેલ છે જે હાલમાં નામદાર કોર્ટમાં ચાલુ છે. આ પારિવારિક વિવાદે ત્યારે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. પત્ની પોતાની 15 વર્ષની દિકરીને નાની ઉંમરે લગ્ન કરાવવા તેને દબાણ કરી રહી છે. તેઓ અવારવનવાર અલગ અલગ લોકોને પોતાને ઘરે દિકરીના લગ્ન માટે બોલાવતા હતા. પરંતુ, તેમની દિકરી હજુ સગીર વયની હોવાથી અને તે પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવા અને આગળ ભણવા માંગતી હોવાથી તેણે લગ્ન કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. પોતાની દીકરીએ લગ્નનો ઇનકાર કરતા માતા અત્યંત રોષે ભરાઈ હતી.

ગત તારીખ 23 મે, 2026ના રોજ પતિને જાણ થઈ કે તેમની પત્ની દીકરીને હેરાન કરે છે અને માર મારી રહી છે. આ અત્યાચારથી બચવા દીકરીએ પોલીસ બોલાવી હતી અને મામલો કડી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. દીકરી પોલીસ સ્ટેશને હોવાની જાણ થતાં પિતા તાત્કાલિક કડી પોલીસ સ્ટેશન દોડી આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે દીકરી અને પત્ની બંને વચ્ચે મધ્યસ્થી કરી, સમજાવટથી સમાધાન કરાવ્યું હતું અને બંનેને પરત ઘરે મોકલ્યા હતા.

પરંતુ, આ સમાધાન લાંબો સમય ટકી શક્યું નહીં. સમાધાનના બીજા જ દિવસે એટલે કે તારીખ 24 મે, 2026ના રોજ સવારના દસથી સાડા દસ વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન માતાએ ફરીથી પોતાની હરકતો ચાલુ કરી હતી. તેમણે દીકરી સાથે ઘરના કામકાજ બાબતે નવેસરથી બોલાચાલી અને ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. માતાએ ઝઘડામાં ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી દીકરીને બિભત્સ ગાળો ભાંડી હતી. એટલું જ નહીં, માતાએ દીકરીને એવી ગંભીર ધમકી પણ આપી હતી કે, જો તે ફરીથી પોલીસ સ્ટેશને જશે કે પોલીસની મદદ માંગશે તો તે તેના હાથ અને પગ ભાંગી નાખશે અને તેને જાનથી મારી નાખશે. માતાની આ ભયાનક ધમકીથી 15 વર્ષની કિશોરી અત્યંત ડરી ગઈ હતી અને ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહી હતી.

અંતે, માતાના સતત ત્રાસ અને ધમકીઓથી કંટાળેલી અને ડરેલી દીકરી તારીખ 26 મે, 2026ના રોજ રાત્રિના સમયે ફરીથી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી. આ બાબતની જાણ થતા તેના પિતા કડી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. દીકરીએ પોતાની સાથે બનેલી તમામ ઘટના અને માતા દ્વારા અપાતી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ અંગેની આપવીતી પિતાને વર્ણવી હતી. પોતાની સગીર દીકરીના ભવિષ્ય, તેના અભ્યાસ અને સૌથી વિશેષ તેની શારીરિક સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, પિતાએ પોતાની જ પત્ની વિરુદ્ધ કડી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી.

કડી પોલીસે આ ગંભીર બાબતની નોંધ લઈ, તારીખ 26 મે, 2026ના રોજ રાતે 10 વાગે આરોપી પત્ની વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.)ની કલમ 352 અને 351(3) મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ગુનાની વધુ સઘન તપાસ કડી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર સેજલ લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી ચલાવી રહ્યા છે. હાલમાં, ભોગ બનનાર દીકરી પોતાની માતા સાથે જવાના બદલે પિતા સાથે રહેવાની ઈચ્છા દર્શાવતા પિતા તેને પોતાની સાથે લઈ ગયા છે.

