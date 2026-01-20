ETV Bharat / state

મહેસાણામાં એક આધેડે કરી સગીરાની છેડતી,  પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં દબોચ્યો

વિસનગર રોડ પર આવેલા અનુપ માર્કેટમાં એક માસૂમ બાળકી ક્લાસીસના વોશરૂમમાં ગઈ અને તેની પાછળ એક આધેડ વયનો શખ્સ પણ ઘૂસી ગયો હતો.

પોલીસે કરી અટકાયત
પોલીસે કરી અટકાયત
Published : January 20, 2026 at 3:36 PM IST

મહેસાણા : શહેરના વિસનગર રોડ પર આવેલા એક ખાનગી ટ્યૂશનમાં એક સગીરા સાથે છેડતીની ઘટના સામે આવી છે. સગીરા ક્લાસીસના વોશરૂમમાં ગઈ અને તેની પાછળ એક આધેડ વયનો શખ્સ પણ ઘૂસી ગયો હતો અને તેની સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા હતાં.

મહેસાણાના ભરચક ગણાતા વિસનગર રોડ પર આવેલા અનુપ માર્કેટમાં આ ઘટના બની છે. અહીં ખાનગી ક્લાસીસની નીચે આવેલા લેડીઝ વોશરૂમમાં 17 જાન્યુઆરીની સાંજે આશરે સાડા 6 વાગ્યે 10 વર્ષની દિકરી લઘુશંકા માટે ગઈ હતી. આ બાળકીને જરા પણ અંદાજ નહોતો કે તેની ઉપર કોઈ નજર બગાડીને બેઠો છે. બાળકી જેવી વોશરૂમ તરફ ગઈ કે તરત જ આરોપી તકનો લાભ લઈ તેની પાછળ વોશરૂમમાં ઘૂસી ગયો હતો.

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપીએ બાળકીના કપડા ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેના ખભા પર હાથ ફેરવી અડપલાં કર્યા હતા. આરોપી એટલામાં જ ન અટક્યો, તેણે પોતાના પેન્ટની ચેઈન ખોલીને બાળકી સામે બિભત્સ ચેનચાળા પણ કર્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ હોવાનું મનાય છે, જેના આધારે આ શખ્સની ઓળખ થઈ શકી છે, બીજી તરફ આ ઘટનાથી બાળકી ગભરાઈ ગઈ હતી.

10 વર્ષની સગીરા પર એક આધેડે કરી છેડતી
આ ઘટના બાદ ભોગ બનનાર બાળકીના પિતાએ મહેસાણા શહેર એ-ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી બાળકી સાથે અડપલા કરનાર આરોપી ભાવેશ રમેશભાઈ મોદી (રહે. મહાશક્તિ સોસાયટી, મહેસાણા) વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 75(2) અને પોક્સો એક્ટની કલમ 8 અને 12 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

