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મહેસાણા: ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ, 300થી વધુ મોર અને અસંખ્ય પક્ષીઓનું આશિયાનું

આ શિક્ષક દંપતીએ પોતાની મહેનત અને મૂડીથી 5 વીઘા (આશરે 3 એકર) જમીનમાં એક એવું સુંદર અને હરિયાળું 'નિસર્ગ નિકેતન ફાર્મ' તૈયાર કર્યું છે.

300થી વધુ મોર અને અસંખ્ય પક્ષીઓનું આશિયાનું
300થી વધુ મોર અને અસંખ્ય પક્ષીઓનું આશિયાનું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 5:17 PM IST

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મહેસાણા : આજના આધુનિક યુગમાં જ્યાં માનવી પોતાના સ્વાર્થ પાછળ આંધળી દોટ મૂકી રહ્યો છે અને પ્રકૃતિ તેમજ વૃક્ષોનો વિનાશ કરી રહ્યો છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી તાલુકાના ધનોરા ગામમાંથી પ્રકૃતિ અને જીવદયાનો એક અનન્ય કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં શંખેશ્વર હાઈસ્કૂલમાંથી નિવૃત્ત થયેલા એક શિક્ષક દંપતીએ પોતાના નિવૃત્તિ કાળને પ્રભુ ભક્તિની સાથે જીવદયાના ભગીરથ કાર્યમાં સમર્પિત કરી દીધો છે. આ શિક્ષક દંપતીએ પોતાની મહેનત અને મૂડીથી 5 વીઘા (આશરે 3 એકર) જમીનમાં એક એવું સુંદર અને હરિયાળું 'નિસર્ગ નિકેતન ફાર્મ' તૈયાર કર્યું છે, જે આજે સેંકડો અબોલ પક્ષીઓનું કાયમી આશિયાનું બની ગયું છે. આ ફાર્મની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર, જે સામાન્ય રીતે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે, તે 300થી વધુની સંખ્યામાં એકસાથે કલરવ કરતું જોવા મળે છે.

15 વર્ષની અથાગ મહેનતથી બંજર જમીન બની નંદનવન

બહુચરાજી અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ રણપ્રદેશની નજીક હોવાથી મોટેભાગે સૂકો અને બંજર ભાસે છે. આવા વિષમ વાતાવરણમાં પક્ષીઓ માટે અનુકૂળ રહેઠાણ ઊભું કરવું ખૂબ મુશ્કેલ કાર્ય હતું. નિવૃત્ત શિક્ષક દિનેશભાઈ ઠાકરે પોતાના ગુરુ પાસેથી પ્રેરણા મેળવીને અબોલ પક્ષીઓ માટે કંઈક કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. તેમણે ધનોરા ગામમાં જમીન ખરીદી અને પક્ષીઓને આકર્ષી શકે તેવા વાતાવરણનું નિર્માણ શરૂ કર્યું. તેમણે કોઈ વનસ્પતિશાસ્ત્રીની મદદ લેવાને બદલે પુસ્તકો અને યૂટ્યૂબ (YouTube) જેવા આધુનિક માધ્યમોનો આશરો લીધો. કયા વૃક્ષો પક્ષીઓને રહેવા, માળો બનાવવા અને ખોરાક પૂરો પાડવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેનું ઊંડું અધ્યયન કર્યું. ત્યારબાદ તેમણે ફાર્મમાં ફળાઉ ઝાડ, ઘટાદાર છાંયડો આપતા વૃક્ષો અને પક્ષીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગી આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓનું વાવેતર કર્યું. આજે 15 વર્ષની લાંબી અને અથાગ મહેનત બાદ આ જગ્યાએ એક ગાઢ જંગલ જેવું રમણીય અને હરિયાળું વાતાવરણ ઊભું થયું છે.

ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ (ETV Bharat Gujarat)

દરરોજ 70 કિલો ચણ અને વાર્ષિક 8 લાખનો ખર્ચ

હાલમાં આ ફાર્મમાં મોર ઉપરાંત કાબર, ટીંટોડી, હોલા, ચકલી, પોપટ, દેવચકલી અને સુગરી જેવા લુપ્ત થતી પ્રજાતિના અસંખ્ય પક્ષીઓએ વસવાટ કર્યો છે. દિનેશભાઈ અને તેમના પત્ની દેવિન્દ્રબેન રોજ સવારે વહેલા ઊઠીને આ પક્ષીઓની સેવામાં પરોવાઈ જાય છે. ફાર્મમાં પક્ષીઓ માટે ઠેર-ઠેર મૂકવામાં આવેલા પાણીના કુંડાઓની રોજ સફાઈ કરવામાં આવે છે અને તેમાં સ્વચ્છ પીવાનું પાણી ભરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, પક્ષીઓના ખોરાક માટે દરરોજ ૭૦ કિલો જેટલું અનાજ (ચણ) નાખવામાં આવે છે. આ સમગ્ર સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, વૃક્ષોની જાળવણી અને પક્ષીઓના નિભાવ પાછળ આ દંપતી દર વર્ષે અંદાજે ૮ લાખ રૂપિયા જેટલો માતબર ખર્ચ કરે છે, જે તેઓ પોતાના પેન્શન અને બચતમાંથી ભોગવે છે. જોકે, તેમની આ જીવદયા જોઈને હવે કેટલાક દાનવીરો પણ પક્ષીઓની ચણ માટે સ્વેચ્છાએ અનુદાન આપી સહયોગ કરી રહ્યા છે.

ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ
ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ (ETV Bharat Gujarat)

પક્ષીપ્રેમી દિનેશભાઈ ઠાકર એ જણાવ્યું કે, "હું જ્યારે સ્કૂલમાંથી નિવૃત્ત થયો ત્યારે મારા ગુરુજીએ મને અબોલ જીવોની સેવા કરવાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. નિવૃત્તિ પછીનો સમય ઘરમાં બેસીને પસાર કરવાને બદલે મેં પ્રકૃતિના પડખે રહેવાનું નક્કી કર્યું. મેં યૂટ્યૂબ અને અલગ-અલગ પુસ્તકો વાંચીને પક્ષીઓને ગમતા વૃક્ષોની યાદી બનાવી અને અહીં વાવ્યા. આજે 15 વર્ષની મહેનત પછી જ્યારે હું સવારે 300થી વધુ મોર અને હજારો પક્ષીઓને અહીં કલરવ કરતાં જોઉં છું, ત્યારે મારો બધો થાક ઉતરી જાય છે અને અદ્ભુત આત્મિક શાંતિ મળે છે. આ પક્ષીઓ જ હવે મારો પરિવાર છે."

ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ
ધનોરા ગામમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીએ બનાવ્યું પક્ષીતીર્થ (ETV Bharat Gujarat)

"એક શિક્ષકના પત્ની તરીકે મેં હંમેશાં મારા પતિના દરેક સારા કાર્યમાં સાથ આપ્યો છે. જ્યારે તેમણે પક્ષીઓ માટે આ ફાર્મ બનાવવાનો વિચાર રજૂ કર્યો, ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થયો. અમારો દિવસ આ પક્ષીઓના મધુર અવાજ સાથે શરૂ થાય છે. રોજ સવારે ચણ તૈયાર કરવી, કુંડા સાફ કરવા અને પક્ષીઓની સુવિધાનું ધ્યાન રાખવું એ હવે અમારો નિત્યક્રમ બની ગયો છે. ભલે આમાં અમારો ઘણો ખર્ચ થાય છે, પણ અબોલ જીવોના આશીર્વાદ આગળ આ પૈસા કંઈ જ નથી. લોકો અહીં આવીને જે આનંદ અનુભવે છે તે જોઈને અમારું દિલ ભરાઈ આવે છે." - દેવિન્દ્રબેન ઠાકર, દિનેશભાઈ ઠાકરના પત્ની

મુલાકાતી, ભગવતદાન એ જણાવ્યું કે, "હું જ્યારે પણ આ વિસ્તારમાંથી પસાર થાઉં છું ત્યારે નિસર્ગ નિકેતન ફાર્મની મુલાકાત અચૂક લઉં છું. આ આખો વિસ્તાર રણની નજીક હોવાથી ખૂબ સૂકો છે, પરંતુ આ ફાર્મની અંદર પગ મૂકતા જ એવું લાગે કે આપણે કોઈ જુદી જ દુનિયામાં આવી ગયા છીએ. એકસાથે આટલા બધા મોર મેં જિંદગીમાં ક્યારેય ખુલ્લામાં ફરતા નથી જોયા. દિનેશભાઈ અને તેમના પત્ની જે નિઃસ્વાર્થ ભાવે, પોતાના ખર્ચે આ ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે તે ખરેખર વંદનીય છે. આ દંપતી આજની પેઢી માટે પર્યાવરણ બચાવવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે."

300થી વધુ મોર અને અસંખ્ય પક્ષીઓનું આશિયાનું
300થી વધુ મોર અને અસંખ્ય પક્ષીઓનું આશિયાનું (ETV Bharat Gujarat)

બહુચરાજીના ધનોરા ગામમાં દિનેશભાઈ ઠાકર અને દેવિન્દ્રબેન ઠાકર દ્વારા સ્થાપિત ‘નિસર્ગ નિકેતન ફાર્મ’ માત્ર એક પક્ષી ગૃહ નથી, પરંતુ માનવતા, પ્રકૃતિપ્રેમ અને જીવદયાનું જીવંત પ્રતીક છે. નિવૃત્તિ પછીની જિંદગી વૈભવ-વિલાસમાં જીવવાને બદલે આ દંપતીએ અબોલ જીવોના કલ્યાણ માટે પોતાની મૂડી અને સમય ખર્ચીને સમાજ સમક્ષ એક અનુકરણીય દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને સિમેન્ટના જંગલો વચ્ચે લુપ્ત થઈ રહેલી પક્ષીઓની પ્રજાતિઓ માટે આ ફાર્મ સાચે જ સંજીવની સમાન સાબિત થયું છે. આ નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીનો અનોખો પક્ષી પ્રેમ આપણને સૌને પ્રકૃતિનું જતન કરવાની અને પૃથ્વી પરના દરેક જીવ પ્રત્યે કરુણા રાખવાની અમૂલ્ય શીખ આપે છે.

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