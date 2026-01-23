મહેસાણામાં ગુમ થયેલા 72 મોબાઈલ મુળ માલિકોને પરત કરાયા, પોલીસને CEIR પોર્ટલની મદદથી મળી સફળતા
જિલ્લામાં અલગ-અલગ સમયે નાગરિકોના મોબાઈલ ફોન ગુમ થયા હોવાની અરજીઓ મળી હતી.
Published : January 23, 2026 at 4:53 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નાગરિકોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં મોબાઈલ ફોન એ માત્ર વાતચીતનું સાધન નથી રહ્યું, પરંતુ તે લોકોના જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની ગયો છે. આ વાતને ગંભીરતાથી લઈ, મહેસાણા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) અને જિલ્લા પોલીસે વર્ષ 2022થી અત્યાર સુધીમાં નાગરિકોના ગુમ થયેલા મોબાઈલ ફોન શોધી કાઢવા માટે સઘન ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી, જેમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.
12.85 લાખની કિંમતના 72 મોબાઈલ પરત કરાયા
મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ સોલંકીએ પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં અલગ-અલગ સમયે નાગરિકોના મોબાઈલ ફોન ગુમ થયા હોવાની અરજીઓ મળી હતી. આ અરજીઓને ધ્યાનમાં લઈ મહેસાણા LCB અને ટેકનિકલ ટીમે તપાસ આદરી હતી.
જે અંતર્ગત, પોલીસે કુલ 72 જેટલા એન્ડ્રોઈડ અને સ્માર્ટફોન રિકવર કર્યા છે. આ તમામ મોબાઈલ ફોનની કુલ કિંમત અંદાજે રૂ. 12,85,000 (બાર લાખ પંચાસી હજાર) જેટલી થવા જાય છે. પોલીસે આ તમામ ફોન તેમના મૂળ માલિકોને બોલાવીને રૂબરૂમાં પરત કર્યા હતા, જેના કારણે અરજદારોના ચહેરા પર સ્મિત ફરી વળ્યું હતું.
ડેટા સુરક્ષા મોબાઈલ કિંમત કરતાં વધુ મહત્વની
એસ.પી. હિમાંશુ સોલંકીએ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું હતું કે, ઘણીવાર મોબાઈલની કિંમત ભલે 20 કે 25 હજાર હોય, પરંતુ તેમાં રહેલો ડેટા અને બેંકિંગ વિગતો નાગરિકો માટે અમૂલ્ય હોય છે. ફોન ગુમ થવાથી આર્થિક નુકસાન તો થાય જ છે, પરંતુ વ્યક્તિગત ડેટા અને ગોપનીય માહિતી જોખમાવવાની ભીતિ વધુ રહેતી હોય છે. તેથી જ પોલીસ મોબાઈલ ગુમ થવાની ઘટનાઓને અત્યંત ગંભીરતાથી લે છે.
CEIR પોર્ટલની મદદથી મળી સફળતા
આ ફોન રિકવર કરવામાં કેન્દ્ર સરકાર અને ટેલિકોમ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા CEIR (Central Equipment Identity Register) પોર્ટલની મુખ્ય ભૂમિકા રહી છે. એસ.પી.એ જણાવ્યું કે જ્યારે કોઈ નાગરિકનો ફોન ગુમ થાય છે, ત્યારે પોલીસ તેની વિગતો આ પોર્ટલ પર અપલોડ કરે છે.
જેના કારણે ચોરાયેલો કે ગુમ થયેલો ફોન ભારતના કોઈપણ ખૂણે એક્ટિવ થાય તો પોલીસને તરત જ તેનું લોકેશન અને ઉપયોગકર્તાની માહિતી મળી જાય છે. મહેસાણા પોલીસે આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ગુજરાત ઉપરાંત અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ ફોન ટ્રેસ કરીને રિકવર કર્યા છે.
નાગરિકો માટે સાવચેતીના પગલાં અને અપીલ
- પોલીસ અધિક્ષકે નાગરિકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પણ મોબાઈલ ફોન ગુમ થાય ત્યારે ગભરાયા વગર તાત્કાલિક કેટલાક પગલાં ભરવા જોઈએ.
- સૌથી પહેલાં ટેલિકોમ ઓપરેટરનો સંપર્ક કરી તમારું સીમ કાર્ડ બ્લોક કરાવવું અને નવું સીમ મેળવવું.
- જો મોબાઈલમાં બેંકિંગ એપ્લિકેશન્સ ચાલુ હોય, તો બેંકનો સંપર્ક કરી ખાતાની સુરક્ષા માટે પાસવર્ડ બદલવા અથવા ખાતું બ્લોક કરાવવું.
- તમામ ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા અને ઈમેઈલના પાસવર્ડ રીસેટ કરવા.
- પોલીસમાં જાણ કરવી જેથી CEIR પોર્ટલ પર ફોન બ્લોક કરી શકાય અને તેને ટ્રેસ કરી શકાય.
મહેસાણા પોલીસની આ કામગીરીથી નાગરિકોમાં પોલીસ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધુ દ્રઢ થયો છે અને જેમણે પોતાની આશા છોડી દીધી હતી તેવા લોકોને પોતાના કિંમતી મોબાઈલ પરત મળતા તેમણે પોલીસનો આભાર માન્યો હતો.
