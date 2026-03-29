મહેસાણા: 'મન કી બાત, ટિફિન કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જગદીશ વિશ્વકર્માની ઉપસ્થિતિ, કાર્યકર્તાઓ જોડાયા

મન કી બાત, ટિફિન કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જગદીશ વિશ્વકર્માની ઉપસ્થિતિ
મન કી બાત, ટિફિન કે સાથ' કાર્યક્રમમાં જગદીશ વિશ્વકર્માની ઉપસ્થિતિ (jagdish vishwakarma X POST)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 7:23 PM IST

મહેસાણા : ગુજરાતની પાવન ધરા પર હાલમાં આસ્થા અને ભક્તિનો અનેરો ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. પવિત્ર ચૈત્ર માસ નિમિત્તે ઉત્તર ગુજરાતના પ્રખ્યાત શક્તિપીઠ મા બહુચરના ધામમાં લાખોની સંખ્યામાં માઈભક્તો દર્શન અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા ઉમટી પડ્યા છે. આ જ આધ્યાત્મિક વાતાવરણ વચ્ચે રવિવારના રોજ રાજકીય સંગઠન અને સામાજિક સમરસતાનો એક અદભુત કાર્યક્રમ પણ બહુચરાજી ખાતે યોજાયો હતો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના શ્રવણ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એક વિશેષ અને નવીન પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, જેને 'મન કી બાત, ટિફિન કે સાથ' નામ આપવામાં આવ્યું છે. દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ થકી સમગ્ર દેશવાસીઓને સંબોધિત કરે છે અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના વિવિધ પાસાઓ પર પોતાનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

આ કાર્યક્રમને માત્ર સાંભળવા પૂરતો સીમિત ન રાખતા, ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપે તેને સંગઠન પર્વમાં ફેરવવાનું એક સુંદર આયોજન કર્યું હતું. પ્રદેશ ભાજપની રણનીતિ મુજબ, આજના આ વિશેષ એપિસોડમાં રાજ્યના દરેક મંડળ સ્તર પર પ્રદેશના કોઈને કોઈ અગ્રણી કે આગેવાન ઉપસ્થિત રહે તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ જ શૃંખલાના ભાગરૂપે બહુચરાજી મંડળના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી અને પ્રદેશ અગ્રણી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ કાર્યક્રમનું સૌથી મોટું આકર્ષણ 'ટિફિન બેઠક'નો કન્સેપ્ટ હતો. સામાન્ય રીતે રાજકીય કાર્યક્રમોમાં ભોજનની વ્યવસ્થા આયોજકો દ્વારા થતી હોય છે, પરંતુ અહીં પક્ષના દરેક કાર્યકર્તા, પછી તે સામાન્ય બૂથ લેવલનો કાર્યકર હોય કે પ્રદેશ કક્ષાના મંત્રી, સૌ કોઈ પોતાના ઘરેથી જમવાનું ટિફિન લઈને આવ્યા હતા. વડાપ્રધાનના વિચારો સાંભળ્યા બાદ તમામ કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનોએ એકસાથે પંગતમાં બેસીને સહભોજન કર્યું હતું.

આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સહભોજનનું ખૂબ મોટું મહત્વ છે. આપણી લોકબોલીમાં એક સુંદર કહેવત છે કે, "જેના અન્ન ભેગા, એના મન ભેગા". જ્યારે અલગ-અલગ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતા લોકો એકસાથે બેસીને, એકબીજાનું ટિફિન વહેંચીને જમે છે, ત્યારે તેમની વચ્ચેનો સંકોચ દૂર થાય છે અને પારસ્પરિક સ્નેહમાં વધારો થાય છે. આ પ્રકારના આયોજન પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કાર્યકર્તાઓમાં આત્મીયતા વધારવાનો અને સંગઠનાત્મક ભાવને વધુ મજબૂત કરવાનો છે.

ચૈત્રી નવરાત્રીના પવિત્ર માહોલમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ અને બહેનોએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. એક તરફ માં બહુચરના આશીર્વાદ અને બીજી તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સકારાત્મક માર્ગદર્શન આ બંનેના સમન્વયથી સ્થાનિક ભાજપ સંગઠનમાં એક નવી ઊર્જાનો સંચાર થયો છે.

સમગ્ર રાજ્યમાં 'મન કી બાત, ટિફિન કે સાથ'નો આ પ્રયોગ ખૂબ જ સફળ રહ્યો છે. તે દર્શાવે છે કે રાજકીય પક્ષો માત્ર ચૂંટણીલક્ષી રાજકારણ જ નથી કરતા, પરંતુ પોતાના કાર્યકરોને એક પરિવારની જેમ જોડી રાખવા માટે આવા સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો આધારિત નવતર પ્રયોગો પણ અપનાવી રહ્યા છે. બહુચરાજી ખાતે યોજાયેલ આ કાર્યક્રમ સંગઠનની એકતા અને પારિવારિક ભાવનાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યો છે.

